A Polícia Civil de São Paulo descartou que o desaparecimento de Maidê Mahl tenha relação com algum crime. Após três dias sumida, a atriz foi encontrada com ferimentos pelo corpo na noite desta quinta-feira (5) em um hotel no centro de São Paulo. Ela segue internada no Hospital das Clínicas (HCFMUSP).





Segundo os policiais, Maidê estava desacordada no quarto, quando foi localizada. O ambiente estava bagunçado e foram apreendidas substâncias controladas, entre elas um remédio que a atriz tomava sob prescrição médica. Uma das hipóteses levantadas pelos agentes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) é que Maidê teve convulsões.





Diretora do DHPP, a delegada Ivalda Aleixo acredita que atriz teria ficado até 48 horas desacordada por conta dos espasmos e estes ainda causaram os hematomas encontrados na cabeça, nas pernas e nos braços da atriz. Em entrevista à CNN, ela ainda disse que hóspedes relataram ter ouvido barulhos semelhantes aos de mover móveis no quarto, onde estava a atriz.





A delegada também afirmou que as investigações mostraram que nenhuma outra pessoa entrou no quarto do hotel entre a segunda-feira (2) e a quinta-feira (5)- um dos fatores para que a polícia tenha descartado a relação com algum crime.





Amigos de Maidê, que já prestaram depoimentos, contaram que a atriz estava muito abalada depois de ter perdido a irmã em junho deste ano. Geruse Mahl era a filha do meio de três irmãs e morreu vítima de um câncer aos 36 anos.





A reportagem entrou em contato com o Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia de São Paulo, que respondeu continuar na apuração de todas as circunstâncias do caso. "A autoridade policial realiza diligências e analisa imagens de câmeras do local e próximo da área para elucidar os fatos", diz a nota.