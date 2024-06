Como parte da celebração de 20 anos do lançamento do terceiro filme da franquia "Harry Potter" no cinema, o Cinemark vai reexibir o longa pelo valor promocional de R$ 15 no dia 29 de junho, último sábado do mês. Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos pelo site oficial do Cinemark ou direto na bilheteria dos cinemas.







Em Belo Horizonte e Região Metropolitana, a rede Cinemark está presente em pontos como BH Shopping, Diamond Mall, Pátio Savassi e Partage Betim Shopping.





Em 4 de junho, salas de cinema de todo o Brasil exibiram "Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban" em celebração aos 20 anos de lançamento do filme. A reexibição acontece a pedido dos fãs da saga.





"Cheguei com a notícia que vocês tanto queriam, potterheads: vão rolar novas sessões de 'Harry Potter e o prisioneiro de Azkaban' no dia 29 de junho!", anunciou a rede de cinemas em suas redes sociais.





Considerado por muitos a melhor adaptação cinematográfica da saga de 8 livros, a terceira parte da história acompanha Harry Potter durante seu novo ano em Hogwarts, Escola de Magia e Bruxaria da Grã-Bretanha. No entanto, após 13 anos encarcerado, Sirius Black acaba de fugir da prisão Azkaban. Acusado de seguir Voldemort na Primeira Guerra Bruxa, Black tem a missão de eliminar Harry e vingar seu antigo senhor.

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Fábio Corrêa