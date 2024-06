Andressa Urach emocionou seguidores ao mostrar detalhes da preparação do quarto do filho Leon em sua residência. Nesta quinta-feira (20/6), a influenciadora usou suas redes sociais para exibir o ambiente decorado com elementos infantis e uma marcenaria planejada, expressando todo o carinho para o pequeno.

Em suas publicações no Instagram, Andressa compartilhou momentos íntimos com seus seguidores, revelando sua espera ansiosa pela audiência judicial que decidirá sobre a guarda de Leon, que completa dois anos em breve. “Preparei o quarto do Leon com muito amor e carinho. Estou aguardando há dois anos pela audiência para tê-lo ao menos nos fins de semana. Se Deus quiser, logo Leonzinho estará curtindo seu cantinho”, disse ela, com esperança visível em suas palavras.

A influenciadora também fez um emocionante relato sobre suas próprias experiências de infância e gratidão por poder proporcionar um quarto próprio para seus filhos. “Chorei porque, quando era criança, meu maior sonho era ter um quartinho só meu. Sou muito grata a Deus por hoje ter condições de oferecer isso aos meus filhos”, revelou.

Além de Leon, Andressa é mãe de Arthur, de 19 anos. Atualmente, ela enfrenta uma batalha judicial pela guarda de Leon, que está provisoriamente com o pai, Thiago Lopes, oficial de Justiça. Andressa não esconde sua determinação em obter a guarda definitiva do filho mais novo e falou sobre sua luta incansável pela maternidade.

“Todo filho precisa da mãe. Vou lutar até o fim por ele! É uma questão de tempo. Espero sinceramente que o juiz compreenda que um filho precisa de sua mãe tanto quanto do pai. Não sou uma chocadeira! Meus filhos são minha vida. As pessoas falam sem saber”, declarou Andressa, reafirmando seu compromisso com a maternidade e a família.