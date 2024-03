Data é comemorada com cerveja, gastronomia e música

No dia 17 de março, o mundo celebra o Saint Patrick's Day, ou dia de São Patrício. A festividade é de origem irlandesa e homenageia o padroeiro do país europeu. A celebração, que se tornou uma tradição mundial, honra a cultura e o legado da Irlanda.

Sua origem é profundamente religiosa e a data remonta ao dia da morte do bispo São Patrício, que propagou o cristianismo na Irlanda.

Neste ano, Belo Horizonte celebrará o Dia de São Patrício na Avenida Bernardo Monteiro, esquina com a Avenida Brasil, no Bairro Funcionários. A programação está prevista para a tarde e a noite deste sábado (16/3) – das 14h às 22h – com apresentação de bandas e muita gastronomia.

A festa celebra tanto o santo católico quanto a cultura celta, que remete ao povo adepto do paganismo que ocupou a região onde hoje fica a Irlanda. Por isso, em vez de missas e procissões, Saint Patrick's Day é celebrado com muito rock e cerveja.

Para a celebração, bares e restaurantes decoram seus ambientes com itens na cor verde e comercializam comidas e bebidas tradicionais em terras irlandesas, entre elas a cerveja. Em alguns locais, o chopp verde é uma das atrações.

Origem das comemorações

Saint Patrick nasceu no século 4, na Grã-Bretanha. Até os 16 se considerava um pagão, quando foi capturado por piratas irlandeses e levado para a Irlanda como escravo.

Ao viver seis anos em cativeiro, passou a se aproximar da religião católica.

Depois de se libertar da escravidão, estudou por 12 anos em um mosteiro e descobriu sua vocação para converter pagãos irlandeses em cristão. Na Irlanda, foi missionário durante 30 anos e se mudou para County Down, onde morreu em 17 de março de 461.

Historiadores dizem que ele converteu muitas pessoas do país europeu ao cristianismo e, por isso, nome dele se tornou um marco no país.

Foi somente em 1903 que o Saint Patrick's Day passou a ser celebrado como uma comemoração religiosa. Como a data sempre caía em meio a quaresma, período de restrições dos católicos, a Igreja Católica suspendeu essas restrições na data, fazendo com que se tornasse um momento do povo irlandês comemorar com comida farta, músicas, festas e bebidas.

Apesar disso, a festa como se conhece hoje ainda demoraria a acontecer. Os tradicionais pubs só foram participar ativamente do Saint Patrick's Day em 1970, estimulados pelas cervejarias locais.