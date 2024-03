As festas de São Patrício, tradição irlandesa em homenagem ao seu padroeiro, se tornaram tradicionais no mundo inteiro. E em Belo Horizonte não foi diferente. A tradição remonta ao século 17 e começou como um evento de cunho religioso, celebrado em 17 de março, data da morte do bispo que difundiu o cristianismo na Irlanda.



Depois de circular por distintos lugares da capital mineira, a festa terá sua edição deste ano realizada na Avenida Bernardo Monteiro, esquina de Avenida Brasil, no Bairro Funcionários. A programação está prevista para a tarde e a noite deste sábado (16/3) – das 14h às 22h – com apresentação de bandas e muita gastronomia.



Felipe Amâncio, produtor do evento, diz que este é o primeiro Saint Patrick’s Day que realizará nesse endereço e que tem desde já a intenção de firmá-lo como local da festa. “Já fizemos outros tipos de eventos, porém no Santa Tereza, como o Carnarock e o Rock de Santa Tereza”, diz.



Para entreter o público, além das atrações musicais, haverá espaço kids e curiosidades, como chope, coxinha e pastel, todos verdes, em alusão à cor nacional irlandesa. “Teremos também a presença das cervejas artesanais Germânia, de São Paulo, e a Krug, de Minas Gerais”, cita Amâncio, observando que as primeiras 100 pessoas que chegarem ganharão um copo ecológico do Saint Patrick’s Day.



Gastronomia

Entre os pratos que serão servidos, ele destaca o costelão gaúcho, o tropeiro, a paella mineira, a batata no cone e o frango empanado. As opções de sobremesa serão somente duas: “churros e açaí para a criançada”.



Embora o chope seja sinônimo da festa, quem curte drinques à base de gin também será atendido, com a presença da Vanfall Destilaria.



As bandas convidadas são Putz Grilla, Ponto 80 e Rockfield, todas do Circuito do Rock de BH. No final da festa, a banda Dona Ermelinda apresentará um trabalho próprio. A intenção é abrir espaço para grupos que estejam começando.



Vocalista da Putz Grilla, que se apresenta das 17h às 19h, André Alvarenga conta que o grupo preparou um repertório para animar os presentes. “Vamos tocar alguma coisa do rock irlandês que é o U2, mas a maior parte do repertório é composta por sucessos do rock nacional dos anos 1980. Além da banda de Bono, faremos alguma coisa do rock internacional, com canções do R.E.M e da Madonna, porque a nossa vocalista canta também. Mas o nosso forte é mesmo o rock nacional dos anos 1980.”



Além do vocalista, o Putz Grilla conta com Thiago Peixoto (bateria), Tiago Fonseca (guitarra), Marcelo Velloso (baixo) e Luciene França (teclados e vocal).



"O nosso repertório será composto por sucessos de grupos como Barão Vermelho, Legião Urbana, Plebe Rude, Ultraje a Rigor, Nenhum de Nós, Capital Inicial, Paralamas do Sucesso, Engenheiros do Hawaii e RPM, entre outros", avisa André.

“SAINT PATRICK’S DAY BELO HORIZONTE”

Neste sábado (16/0), das 14h às 22h, na Avenida Bernardo Monteiro, esquina de Avenida Brasil, Funcionários. Mais informações pelo telefone 31.99920-0159 e pelo site Sympla.