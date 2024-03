Humoristas Márcio Donato, Thiago Ventura, Afonso Padilha e Diih Lopes celebram 10 anos do grupo em "4 amigos" e avisam: "Fila de piadas" agora só no teatro

Os paulistas Thiago Ventura, Márcio Donato, Diih Lopes e o paranaense Afonso Padilha formam o grupo de stand-up “4 amigos”. Sucesso nas redes sociais, os vídeos do quarteto somam milhões de visualizações no YouTube e Instagram.



Em 11 de março, os quatro deram início à turnê que comemora os 10 anos de carreira, no Teatro Bradesco, em São Paulo. Por lá, eles têm agenda fixa todas as segundas, às 21h30, até o fim do ano. É a maior temporada de shows que o espaço já recebeu.



Na capital mineira, os comediantes desembarcam neste domingo (17/3), no Arena Hall, em duas sessões. Os 5 mil ingressos para a sessão das 16h estão esgotados e, por isso, foi aberto horário extra, às 19h. “Pode parecer mentira,, mas não é. A plateia de BH e de Minas, no, geral é a melhor do Brasil. Sempre falo isso na abertura dos espetáculos. É a plateia com o riso mais solto, as pessoas se entregam de verdade”, elogia Márcio Donato.



RISADA DE MINEIRO

Segundo o humorista, foi por isso que escolheram a cidade como uma das primeiras paradas da turnê. “É um povo que a gente confia e um público que sempre aparece nos nossos espetáculos trazendo uma risada muito boa.”



Para Donato, o triunfo do projeto vem justamente das diferenças de cada um dos integrantes. “Nosso diferencial é ter quatro caras completamente diferentes no palco. No nosso show, tem quatro personalidades distintas, eu acho que isso se completa muito bem”, avalia. “Temos uma ótima interação juntos. O nome não é em vão, além de comediantes somos amigos.”



Seguindo o famoso ditado “em time que está ganhando não se mexe”, o espetáculo chega com poucas reformulações. No início, cada um dos membros do quarteto se apresenta em um solo com cerca de 20 minutos de duração. Em seguida, os quatro voltam para o palco e dão início ao quadro “Fila de piadas”, formato que trouxe visibilidade aos humoristas e é o favorito dos fãs.



LIMITE DO HUMOR

No quadro, é anunciado um tema e todos precisam criar na hora uma piada sobre ele. “É o formato que mais deu certo e trouxe a gente onde a gente chegou, então vamos comemorar os 10 anos com esse formato que deu tanto retorno pra gente”, explica Donato.



O “Fila de piadas”, criado em 2016, tem 150 episódios postados no YouTube, mas está em pausa desde 2019. Donato conta que, apesar da grande demanda do público por mais vídeos, quem quiser assistir ao quadro terá que ir ao teatro, pois eles não disponibilizarão novas versões on-line.



Márcio Donato ainda avalia que, ao longo da década, houve grandes mudanças em relação a visão da sociedade sobre o humor. Segundo ele, o público ficou mais firme na avaliação do que é dito nas piadas. “O limite do humor é a graça. A partir do momento que não é engraçado, pra nós já não vale mais a pena contar”, afirma.



“Antigamente você escrevia uma piada pensando só em ser engraçado, hoje você tem que pensar em ser engraçado e em não ser perigoso também porque pode tocar a ferida de alguém e o lance da graça fica de lado... mas, ao mesmo tempo, fico u muito restrita com alguns temas”, opina.



Depois de BH, os quatro amigos seguem para outras 30 cidades, incluindo algumas em Portugal, o que, nas palavras de Donato, é algo muito gratificante de ser feito através do humor.



“4 AMIGOS” – TURNÊ EM COMEMORAÇÃO AOS 10 ANOS

Com Thiago Ventura, Márcio Donato, Diih Lopes e Afonso Padilha. Neste domingo (17/3), no Arena Hall (Av. Nossa Sra. do Carmo, 230 – Savassi). Sessões às 16h (esgotado) e às 19h. Ingressos à venda no Sympla. Cadeira ouro R$ 220 (preço único); cadeira prata R$ 180 (inteira); cadeira superior 1 R$ 160 (inteira) e cadeira superior 2 R$ 100 (inteira).