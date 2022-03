St. Patrick's Day: data tradicional do calendário cervejeiro

Durante celebração que homenageia o padroeiro da Irlanda, as pessoas usam roupas e adereços verdes (foto: Paul Faith /2019)







04:00 - 16/03/2022 Envelhecer sem atenção familiar traz sofrimento Uma das datas mais tradicionais do calendário cervejeiro é o St. Patrick's Day, também conhecido como feriado de São Patrício, celebração que homenageia o padroeiro da Irlanda. Durante a festa, bares e restaurantes decoram seus ambientes com muitos itens na cor verde e comercializam comidas e bebidas tradicionais em terras irlandesas, entre elas a cerveja.O St. Patrick's Day é comemorado aqui neste sábado (19/3) e até no Brasil a data vem conquistando cada vez mais adeptos. Devido a esse sucesso, acaba de ganhar evento inédito em nível nacional. Em Paris, a Rive Gauche, com seus bares e restaurantes tradicionais, recebe sempre bebedores vestidos de irlandês. Por aqui, quem acaba de assumir a comemoração é a rede Porks – Porco & Chope, principal casa de chope e carne suína do Brasil, que vai promover a primeira edição do festival nacional St. Patrick’s Porks em todas as suas unidades espalhadas pelo país.

Durante o evento, o famoso chope pilsen verde (300ml) da casa será vendido pelo preço fixo de R$ 5. “O Saint Patrick’s Day é uma das datas mais esperadas no universo cervejeiro. Com o festival, queremos levar o chope verde para todo o país”, comenta José Araújo Neto, fundador da rede Porks.

O evento será palco de mais de 30 shows ao vivo, com bandas de rock e blues, e pretende comercializar mais de 100 mil litros de chope em 25 cidades brasileiras – além de BH, Uberlândia, Curitiba, São Paulo, Brasília, Recife e João Pessoa, entre outras, estão na lista.

Além do chope verde, quem comparecer poderá se deliciar com diversos hambúrgueres e petiscos que levam a carne suína como protagonista. Entre os destaques estão o porks bacon burger, preparado com burger de costelinha de porco, creme de cheddar e tiras de bacon crocante; o pernil municipal, um sanduíche de pernil de porco marinado por 12 horas, coberto por queijo mozzarella e cheiro-verde; o torresmo de tira, tradicional torresminho servido em tiras crocantes; e o bei com melado, tiras de bacon crocante cobertas por melado de cana-de-açúcar.

O Patrick's Day, popularmente chamado de Paddy’s Day, é uma festa anual realizada desde 1997, comemorada em 17 de março (nos países anglofônicos), celebrando a morte de São Patrício, padroeiro da Irlanda. As pessoas vestem-se de trajes verde e branco, saindo às ruas em uma caminhada festiva.



Em 1999, tornou-se um evento de três dias e, em 2000, foi um evento de quatro dias. Em 2006, o festival durou 10 dias. No passado, o Dia de São Patrício era apenas uma celebração religiosa. Mas, em 1903, tornou-se feriado público. Na Inglaterra, foi introduzido por meio do Parlamento pelo irlandês James O'Mara. Mais tarde, este introduziu a lei que proibia que os "pubs" (bares) fechassem em 18 de março (sofrendo mudança na década de 1970).

Pouco se sabe da vida de Patrício, apesar de ser notório seu nascimento na Inglaterra romana no século 5, numa rica família romano-bretã. Seu pai e avô foram diáconos na igreja. Aos 16 anos, ele foi sequestrado por piratas irlandeses e levado para a Irlanda como escravo. Acredita-se que ficou em cativeiro em algum lugar na costa oeste da Irlanda, mas o local exato é desconhecido. De acordo com sua confissão, Deus disse-lhe, em sonhos, para fugir de seu cativeiro para o litoral, onde ele embarcaria num navio e retornar à Bretanha.

Ao voltar à Bretanha, entrou para o mosteiro de Ésir, em Auxerre, na Gália (atual França), sob orientação do santo bispo Germano. Em 432, alegou ter recebido um chamado para regressar à Irlanda, porém como bispo, para a evangelização dos irlandeses.



O folclore irlandês alega que um de seus métodos de evangelização incluía o uso de um trevo de três folhas para explicar a doutrina da Santíssima Trindade aos irlandeses. Depois de quase 30 anos de evangelização, Patrício faleceu em 17 de março de 461, e, de acordo com a tradição, foi enterrado em Downpatrick. Apesar do êxito de várias missões à Irlanda empregadas por Roma, Patrício perdurou como o santo principal do cristianismo irlandês e é bastante estimado pela Igreja Católica irlandesa e de todo o mundo.

A expressão irlandesa "the wearing of the green" (vestindo o verde) significa usar um trevo ou então outra peça de roupa que seja verde em referência aos soldados rebeldes. No Brasil, o primeiro registro de Dia do São Patrício foi em 17 de março de 1770, em uma igreja construída em homenagem ao santo por Lancelot Belfort (1708-1775). A igreja estava localizada em sua propriedade, conhecida como Kilrue, às margens do Rio Itapecuru, no Maranhão.