Folia verde no ItaúPower celebra o St. Patrick´s Day

O evento oferece em dois muita música, comidas típicas e bebidas no ItaúPower (foto: Divulgação )



O Carnaval já passou, mas a festa continua. Agora, a cor das fantasias é verde, para celebrar a 6ª Edição do "Aprecie St. Patrick`s Day", nos dias 4 e 5, no 3º piso do ItaúPower Shoping. A comemoração ao dia de Saint Patrick é uma grande festa familiar, oferecendo muita cultura, gastronomia e variedade de cervejeiras e outras bebidas. Serão dois dias de muito rock com homenagens a Queen, Legião Uberna, U2 e outras bandas ícones; exposições culturais, eventos exclusivos para crianças e muita comida e bebida.

O dia de Saint Patrick é principal feriado da Irlanda, em homenagem ao padroeiro irlandês, São Patrício. A tradicional festa irlandesa é regada a muita música, comidas e bebidas típicas, desfiles que acontecem em cidades como Dublin, Cork, Limerick e Galway. A festividade não se limita apenas à Irlanda, e passou a comemorada em diversas cidades, chegando em Contagem há seis anos.





CURIOSIDADES O dia 17 de março é a data original em que se comemora a vida de São Patrício, o padroeiro da Irlanda que, na verdade, era inglês de nascimento. O trevo de três folhas foi usado por ele para evangelizar os celtas, transformando-se no principal símbolo da festa, que adota o verde como cor predominante. A maior parada em comemoração à data não acontece na capital irlandesa, e sim em Nova Iorque, nos Estados Unidos, onde está a maior comunidade irlandesa do mundo.





CARNAVAL VERDE O Dia de São Patrício é a única data em que se pode beber nas ruas da Irlanda. Por isso, o consumo mundial da cerveja Guinness mais que dobra no mundo inteiro, entre 5,5 a 13 milhões de litros. Na Irlanda, o dia é festejado como se fosse o carnaval pelas ruas e bares das cidades. As pessoas se vestem de verde, pintam trevos e os rostos de verde para assistirem aos desfiles alegóricos nas ruas das principais cidades. Entre as crianças, a brincadeira é de beliscar as outras que não se vestem de verde. Para os adultos, oportunidade de experimentar bebidas como o tradicional chope verde Irish Green. E para desejar "saúde e prosperidade", a tradicional é dizer "Sláinte is Táinte!" no momento do brinde.

SERVIÇO





LOCAL: ITAÚPOWER SHOPPING - Estacionamento 3° Piso

DATAS E HORÁRIOS: Sábado (4de março) - 12 às 21h; domingo (5 de março ) - 12 às 21h





ATRAÇÕES - SÁBADO

Infantil: Bailinho dos Verdinhos

PALCO APRECIE

Rockfield (Pop Rock)

U2 Go Home (U2)

Saideira (Skank)

DJ Gleidson Teixeira (Intervalos)





DOMINGO

Banda Urbana 2 (Legião Urbana)

Mago Zen (Rock e Celta)

Rádio Queen (Queen)

DJ Gleison Teixeira (Intervalos)

Mais informações: (31) 98326-7758; @festivalAprecie; apreciefestival@gmail.com