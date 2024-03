A partir deste sábado (16/3), a TV Alterosa reformula sua grade de programação, trazendo uma série de novidades para seus telespectadores, entre as quais a principal é o lançamento do programa "Tá na Hora" Minas, comandado pelo jornalista Álvaro Damião.

Outra mudança é que, de segunda a sexta-feira, os principais programas e telejornais do canal começarão mais cedo, oferecendo ainda mais informação de qualidade ao público durante o horário do almoço.

A Bancada Democrática do “Alterosa Esporte” entra no ar a partir das 11h30 em BH e na Região Metropolitana, trazendo as principais notícias dos times mineiros, com apresentação de Leopoldo Siqueira e Bel Guimarães, e comentários de Fael Lima, Hugão e Otávio di Toledo. No interior do estado, o programa será exibido às 12h30.

Em seguida, os telespectadores poderão se atualizar sobre os assuntos mais importantes da manhã com Thiago Reis e Renato Rios Neto, no “Alterosa Alerta”, e se conectar com as notícias do momento no “Alterosa Agora”.

Segundo o gerente de jornalismo da Alterosa, Ricardo Carlini, as mudanças têm como objetivo atender as preferências da audiência da emissora. “Esta é uma das maiores alterações e inovações de grade dos últimos anos. Seguimos sintonizados com o SBT, sendo a maior rede de afiliadas da emissora no Brasil”, afirma Carlini.

“É um passo importante que a TV Alterosa dá junto com o SBT trazendo mais qualidade, mais conteúdo e mais diversão para o telespectador”, completa. Desde o início do mês, o SBT reformulou sua grade, com a inclusão de novos programas.



ESTREIA

Com estreia marcada para a próxima segunda-feira, o “Tá na Hora” terá uma edição nacional, às 17h30, apresentada por Christina Rocha e Marcão do Povo. A edição local comandada por Álvaro Damião vai ao ar às 18h30.

O programa tem o compromisso de levar informação e prestação de serviço à população no horário de volta para casa. A atração antecede o “Jornal da Alterosa Minas”, apresentado por Carolina Saraiva.

“É um programa que está cheio de surpresas. Ele trará muitas coisas novas em nível de informação, entretenimento e acompanhamento de casos ao vivo. Nós temos uma equipe ainda maior para fazer coberturas ao vivo, colocando o telespectador cada vez mais próximo do dia a dia de Minas Gerais”, afirma o gerente de jornalismo.

Com exibição às 19h15 para todo o estado, o “Jornal da Alterosa Minas” oferece uma cobertura completa dos eventos que ocorrem em Minas Gerais e aborda também os principais fatos do país e do mundo.

Formada por uma equipe de jornalistas profissionais e experientes comprometida com a informação de qualidade, a Alterosa é presença constante nos lares mineiros desde 1985.



NOVA GRADE EM BH E REGIÃO METROPOLITANA



De segunda a sexta

“Alterosa Esporte”: 11h30 às 12h20

“Alterosa Alerta”: 12h20 às 13h15

“Alterosa Agora”: 13h15 às 13h45

“Tá na Hora”: 18h30 às 19h15

“Jornal da Alterosa”: 19h15 às 19h45

Sábados

"Flash Minas": 07h15 às 08h15

“Viação Cipó” (reprise): 08h15 às 08h45

“Saber Viver”: 08h45 às 09h30

“Bola na Área”: 12h às 13h

“Don e Juan”: 13h às 13h30

. Os programas ‘EM Minas’ e a grade de domingo não tiveram alteração