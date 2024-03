Na turnê do show "As V estações", o baterista Marcelo Bonfá atua também como vocalista e diz que sua performance tem sido elogiada

Em 2015, o guitarrista Dado Villa-Lobos e o baterista Marcelo Bonfá deram início a um projeto que celebra o legado da Legião Urbana, banda que integraram por quase 15 anos, ao lado do vocalista Renato Russo (1960-1996). Os dois reuniram outros músicos e fizeram, naquele ano, uma turnê baseada no primeiro álbum da banda expoente da geração do rock brasileiro nos anos 1980. Voltaram à estrada posteriormente, relembrando a discografia da Legião em ordem cronológica.



No início de 2023, Dado e Bonfá chegaram aos álbuns “As quatro estações” (1989) e “V” (1991), que fornecem o repertório para a turnê “As V estações”. Depois de ter rodado quase todo o país, o show aporta em BH neste sábado (16/3), em única apresentação, na Arena Hall. Bonfá explica que o roteiro alinhava músicas registradas nos dois álbuns, como “Meninos e meninas”, “Pais e filhos”, “Metal contra as nuvens”, “Vento no litoral” e “O teatro dos vampiros”.



Ele conta que, depois de uma segunda turnê, que rememorou “Dois” (1986) e “Que país é este” (1987) – segundo e terceiro álbuns da Legião –, veio a pandemia, e o projeto de tributo à ex-banda ficou de molho. “O público cobrava muito, via redes sociais, então retomamos os trabalhos com 'As quatro estações'. Sugeri que incluíssemos também o 'V', que é um disco de que gosto muito, que gravamos no estúdio, mas com um espírito de garagem, com todo mundo tocando junto, em roda”, diz.



A sugestão do nome “As V estações” veio dele, mas o fio conceitual ficou a cargo de Mauro Berman, que acumula as funções de baixista da banda e diretor artístico do show. Os outros músicos que dividem o palco com Dado e Bonfá são Lucas Vasconcellos (guitarra e violão), Pedro Augusto (teclados) e André Frateschi (vocal).



“Quando dei a ideia do nome, abrangendo os dois discos, Mauro se incumbiu de fazer a costura das músicas. Ele recorreu à imagem de um pentagrama, uma estrela de cinco pontas, para dar um norte, pegando os quatro elementos da natureza – ar, água, terra e fogo – e acrescentando o espírito, que alude ao Renato Russo”, diz Bonfá. Ele observa que esses cinco vetores dizem mais respeito a uma questão rítmica e harmônica do que à temática das canções.



QUATRO ELEMENTOS

Ainda assim, a divulgação do espetáculo agrupa as músicas, sobretudo, pela abordagem lírica: ar (confissão, entrega, espelho), água (amor, relacionamento, intimidade), terra (os grandes sucessos), fogo (política, Brasil, luta, mudanças) e espírito (que evoca a ideia de que “só o amor salva”). Para Bonfá, o lugar que “As quatro estações” e “V” ocupam na discografia da Legião Urbana é um “começo do fim”.



“A gente, obviamente, não sabia disso na época, porque tinha muita coisa acontecendo, era tudo muito rápido. Eu estava tão dentro do negócio, tão voltado para o meu departamento na Legião, que é a bateria, que não refletia muito sobre como e onde estávamos. Sentia que o Renato estava exteriorizando muita coisa. Pessoalmente, ele não estava muito bem, mas musicalmente, sim. Dois anos depois do 'V', a gente lançou 'O descobrimento do Brasil' e depois 'A tempestade' (1996), que foi um epílogo”, afirma.



Segundo o baterista, a circulação da atual turnê lotou as plateias dos espaços por onde passou, com o público irmanado num espírito de celebração. “O que acontece no palco é uma coisa viva, de verdade, algo que as pessoas hoje estão meio sem ver, porque ficam muito ligadas na coisa do algoritmo. O que a gente fez e faz é um negócio muito visceral, diferentemente do que se vê e do que se ouve atualmente, quando tudo é muito sistematizado”, destaca.



Ele exemplifica com o show realizado em São Paulo, no início deste ano. Arriscando-se ocasionalmente nos vocais, Bonfá conta que em "Por enquanto" – que está infiltrada no roteiro, já que foi originalmente registrada no álbum de estreia do grupo – ele assume o microfone. Trata-se de uma música muito difícil de conciliar a bateria e o canto, conforme aponta.



"Ela tem um ritmo sincopado, então a gente usa uma bateria eletrônica como apoio. Nesse show em São Paulo, ela desligou quando a gente começou a tocar. Ficou aquele vazio. Tive que improvisar, acabei fazendo toda a levada rítmica e cantando ao mesmo tempo. Ficou tudo muito ligado, porque no palco é isso, olho no olho, frisson. Isso é rock'n roll."



O tempo na estrada, desde a turnê de 2015, levou a banda a evoluir em todos os níveis. Foi também, segundo diz, um período de muitas conquistas e surpresas. "Quando comecei a cantar, por exemplo, os produtores falavam que não tinha isso na Legião. Eu retrucava que isso não é Legião, é Dado e Bonfá, é outra história, que celebra a trilha sonora de uma geração. Isso foi uma conquista interna, minha e da banda, e venho sendo muito elogiado pelas minhas performances", comenta.



"AS V ESTAÇÕES"



Show de Dado Villa-Lobos, Marcelo Bonfá e banda, neste sábado (16/3), às 22h, na Arena Hall (Av. Nossa Senhora do Carmo, 230, Savassi). Ingressos para pista com preços variando entre R$ 180 e R$ 360 e para a cadeira superior Ouro, variando entre R$ 170 e R$ 340 (para a cadeira superior Prata já estão esgotados), à venda pela Sympla e na bilheteria. Meia-entrada social para o público de todas as idades, mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível. Mais informações: (31) 97222-2424.