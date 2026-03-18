Como está a sobrevivência das empresas brasileiras?

Um dos autores do Supersimples e da lei do MEI. São 20 anos construindo estratégias para empreendedores e de paixão pela inovação, transformação digital e novos modelos de negócio.

Abrir empresa no Brasil nunca foi tão fácil. Em poucos minutos, alguém sai da informalidade e passa a ter um CNPJ.



Mas existe uma diferença importante entre abrir um negócio e conseguir mantê-lo vivo. É justamente nesse ponto que entra a análise da sobrevivência das empresas, que amplia o olhar além da abertura e permite entender quantas organizações conseguem, de fato, se sustentar ao longo do tempo.



Ao comparar os períodos recentes (2020–2024 e 2021–2025), os dados mostram um cenário curioso: as taxas de sobrevivência permanecem relativamente estáveis. Ou seja, mesmo com mudanças no ambiente econômico, incluindo os efeitos pós-pandemia, o “jogo” da sobrevivência empresarial no Brasil continua funcionando de maneira muito parecida.

Cerca de 72,2% dos pequenos negócios conseguem atravessar os primeiros dois anos de vida. Em termos simples, a cada dez empresas que abrem, aproximadamente sete continuam e três encerram suas atividades. Não é um resultado desprezível, mas também revela um nível relevante de fragilidade estrutural.



A comparação entre estudos sucessivos contribui para identificar tendências, permanências e eventuais mudanças no comportamento das empresas brasileiras.



A análise considera empresas mercantis registradas no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), abrangendo mais de 19,7 milhões de organizações no período de 2021 a 2025. O estudo inclui empresas ativas e baixadas, permitindo estimar o tempo de permanência no mercado.



Esse movimento ocorre em um contexto de forte crescimento da formalização, impulsionado principalmente pelo avanço do Microempreendedor Individual (MEI). Na prática, isso significa que mais brasileiros estão empreendendo, o que inclui desde quem começou a vender produtos pelas redes sociais até profissionais de natureza intelectual que passaram a atuar por conta própria.

No entanto, abrir um negócio é apenas o primeiro passo. A continuidade exige algo a mais. É como uma academia lotada em janeiro: muita gente começa motivada, mas nem todos mantêm o ritmo ao longo dos meses.



Quando se observa mais de perto, fica evidente que nem todas as empresas enfrentam o mesmo nível de dificuldade. O porte do negócio continua sendo o principal fator associado à sobrevivência.



Quando se observa a sobrevivência das empresas ao longo do tempo, a diferença entre o curto e o médio prazo revela de forma mais clara o tamanho do desafio. No horizonte de dois anos, cerca de 72,2% dos pequenos negócios permanecem ativos, o que indica que a maioria consegue atravessar a fase inicial — aquela marcada por ajustes, testes e aprendizado. No entanto, quando o olhar se estende para cinco anos, esse cenário muda de forma mais significativa: a taxa de sobrevivência cai para aproximadamente 52,5% entre os pequenos negócios. Ou seja, na prática, pouco mais da metade das empresas consegue se manter no mercado após esse período.



Essa queda mais acentuada ao longo do tempo evidencia que o verdadeiro teste do negócio não está apenas no começo, mas na sua capacidade de se estruturar e evoluir. Entre os Microempreendedores Individuais (MEI), por exemplo, a situação é ainda mais desafiadora: embora cerca de 65,3% sobrevivam aos primeiros dois anos, apenas 41,5% permanecem ativos após cinco anos. Em outras palavras, a maioria não consegue atravessar esse ciclo mais longo. Já entre as micro e pequenas empresas, o comportamento é diferente — e mais favorável. Além de apresentarem taxas mais elevadas no curto prazo (cerca de 89% em dois anos), conseguem manter um nível de sobrevivência mais alto no médio prazo, alcançando aproximadamente 76% em cinco anos.



Na prática, esses números mostram um padrão bastante comum: muitos negócios conseguem começar, mas nem todos conseguem se consolidar. É como um empreendimento que sobrevive aos primeiros meses de entusiasmo, conquista seus primeiros clientes, mas passa a enfrentar desafios mais complexos com o tempo — como organizar o financeiro, lidar com concorrentes mais estruturados e sustentar crescimento. Esse movimento reforça a ideia de que os primeiros anos funcionam como uma fase de entrada no mercado, enquanto a sobrevivência até cinco anos depende, cada vez mais, de estrutura, gestão e capacidade de adaptação.



Um empreendedor individual, que acumula funções e opera com poucos recursos, tende a estar mais exposto a imprevistos. Já uma empresa minimamente estruturada, com algum nível de organização e planejamento, possui maior capacidade de adaptação. Não se trata de competência ou esforço, mas de condições operacionais. Em termos práticos, é a diferença entre gerir um negócio sozinho e contar com algum nível de estrutura para absorver oscilações.



O setor de atuação também influencia esse cenário. Atividades ligadas à construção e à indústria tendem a apresentar maior sobrevivência, enquanto serviços e agropecuária registram maior volatilidade. Um exemplo simples ajuda a ilustrar: um pequeno prestador de serviços pode iniciar suas atividades com facilidade, mas frequentemente depende de demanda instável e alta concorrência. Por outro lado, negócios mais estruturados em setores como construção tendem a operar com contratos mais previsíveis, o que contribui para maior estabilidade ao longo do tempo. Nesse sentido, o tipo de atividade define, em grande medida, o nível de exposição ao risco.

A localização geográfica também exerce influência, embora de forma mais moderada. As diferenças entre regiões não são tão acentuadas, mas a análise por estados revela variações relevantes, associadas a fatores como acesso a mercado, infraestrutura e ambiente econômico local. Em outras palavras, o desempenho de uma empresa não depende apenas de suas características internas. O contexto em que ela está inserida também importa.



O ponto central que emerge dessa análise é que a sobrevivência empresarial no Brasil está muito mais ligada a fatores estruturais do que a oscilações conjunturais. Mudanças econômicas de curto prazo podem afetar o ritmo dos negócios, mas não alteram significativamente os padrões de permanência. Empresas menores continuam mais vulneráveis, principalmente por enfrentarem limitações recorrentes como acesso restrito a crédito, dificuldades de gestão e menor margem para lidar com imprevistos. É como operar sempre no limite: qualquer variação mais brusca pode comprometer a continuidade.



Diante desse cenário, os dados sugerem uma reflexão importante sobre o foco das políticas e estratégias de apoio ao empreendedorismo. Se, por um lado, houve avanços relevantes na facilitação da abertura de empresas, por outro, permanece o desafio de fortalecer a trajetória desses negócios ao longo do tempo. Isso implica ir além da formalização e investir em aspectos como capacitação gerencial, acesso a crédito adequado e acompanhamento nos primeiros anos de atividade, justamente o período em que a mortalidade empresarial é mais elevada.



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A análise comparativa entre os períodos recentes reforça que o Brasil já avançou na porta de entrada do empreendedorismo, mas ainda precisa evoluir na sustentação dos negócios. No fim das contas, o sucesso do ambiente empreendedor não se mede apenas pela quantidade de empresas que surgem, mas pela capacidade de transformá-las em iniciativas duradouras. É nessa transição, entre começar e permanecer, que está o verdadeiro desafio do empreendedorismo brasileiro.



As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.