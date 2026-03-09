Mulheres ampliam presença no empreendedorismo no país

Nesse contexto, o debate sobre a presença feminina em atividades empreendedoras e em posições de decisão ganha espaço. Sociedades que não criam condições efetivas para que mulheres participem plenamente da vida econômica tendem a enfrentar limitações para alcançar níveis mais consistentes de inovação e crescimento. Barreiras estruturais, preconceitos e exclusões ainda presentes no mercado de trabalho são apontados como entraves que dificultam o aproveitamento integral do potencial produtivo da população.

Esse cenário se torna mais visível em momentos de crise. O estudo Women, Business and the Law 2021 (WBL 2021), do Banco Mundial, indicou que, durante a pandemia de Covid-19, as mulheres estiveram entre os grupos mais afetados pelas demissões. Em muitos casos, elas também eram responsáveis pela principal fonte de renda da família. Especialistas observam que decisões desse tipo produzem impactos que vão além da renda imediata, refletindo na educação dos filhos, na saúde mental e na estabilidade financeira dos lares.

Dados mais recentes reforçam a relevância da participação feminina na economia doméstica brasileira. Levantamento da Fundação Getulio Vargas, por meio do FGV IBRE, aponta que o Brasil encerrou 2024 com 51,7% dos lares sob liderança financeira de mulheres. Apesar disso, estudos indicam que elas ainda recebem, em média, cerca de 32% a menos que os homens. Entre mães solo, a diferença salarial pode chegar a 41% em comparação com homens na mesma condição.

O incentivo ao empreendedorismo e à inovação pode começar desde cedo, envolvendo diferentes gerações e contextos sociais. Nesse processo, a presença feminina é considerada estratégica, tanto pelo impacto econômico quanto pela contribuição social associada à criação de negócios, geração de renda e ampliação de oportunidades. “A presença de mulheres amplia perspectivas e contribui para a construção de ambientes mais inovadores”, afirma Denise Joaquim Marques, consultora de negócios especializada em vendas e marketing, com foco em estratégias de alta performance.

Ambientes profissionais mais diversos tendem a apresentar maior capacidade de inovação e melhores resultados de desempenho. A exclusão ou sub-representação de determinados grupos pode limitar a criatividade e reduzir o potencial de desenvolvimento das organizações. “Práticas discriminatórias ou ambientes pouco inclusivos podem afetar negativamente a produtividade e o bem-estar no trabalho”, explica a consultora.

Nesse cenário, iniciativas voltadas à inclusão e ao desenvolvimento de talentos diversos têm sido adotadas por instituições, empresas e organizações públicas. Medidas como incentivo ao empreendedorismo feminino, criação de ambientes profissionais mais equitativos e políticas de valorização da diversidade aparecem como caminhos para fortalecer a inovação e a competitividade econômica.

A ampliação da participação das mulheres em atividades empreendedoras e em posições de liderança também integra um debate mais amplo sobre desenvolvimento social e econômico. “O aumento da presença feminina em negócios e cargos de liderança contribui para o crescimento sustentável e para o melhor aproveitamento do potencial humano disponível na sociedade”, conclui Denise.