Empreendedorismo ganha força em 2025 no Brasil

De acordo com pesquisa realizada pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e noticiada no portal GOV BR, os três primeiros meses de 2025 registraram um avanço significativo na criação de pequenos empreendimentos no Brasil. Até março, foram abertos mais de um milhão e quatrocentos mil novos CNPJs, sendo a maior parte de microempreendedores individuais (MEIs), que representaram 78% das inscrições.



No comparativo com o primeiro trimestre de 2024, o número de MEIs cresceu 35% em nível nacional. Entre as micro e pequenas empresas, a expansão foi de 28%. Em março de 2025, o setor de Serviços liderou as aberturas, acumulando 257.156 novos pequenos negócios (63,7% do total). Na sequência aparecem o Comércio, com 83.921 registros (20,8%), e a Indústria da Transformação, com 30.859 novos CNPJs (7,6%).



Para Nassim Katri Neto, fundador da rede de franquias Pinta Mundi Tintas, o empreendedorismo nacional vive um momento de reinvenção. Segundo ele, 2025 apresenta um cenário de oportunidades, mas também exige disciplina, gestão e preparo para enfrentar desafios como custos elevados, burocracia e alta competitividade.



“O maior desafio hoje não é falta de ideia, é falta de execução. Existe muita gente boa desistindo porque subestimou o peso do caixa, da liderança e da capacidade de tomar decisões duras. Quem entende isso, avança”, analisa.



Ainda de acordo com o empresário, três setores têm ganhado força. O primeiro é o varejo especializado, especialmente nos segmentos de moradia e construção, que se mantiveram em crescimento mesmo em períodos de instabilidade. Em seguida, ele destaca a educação profissionalizante, que passou de tendência a necessidade.



“Por fim, destaco os serviços de proximidade, que acompanham a vida real das pessoas: manutenção, reforma, conveniência e experiências locais. No geral, quem consegue unir conveniência, resultado e atendimento humanizado está um passo à frente”, afirma.

Desafios persistem: educação empreendedora e burocracia

Apesar dos avanços no apoio a empreendedores por parte do governo, investidores e da sociedade, o empresário reforça que ainda há uma lacuna quando o tema é educação empreendedora. Para ele, falta prática e conteúdo aplicável. “Outro ponto crítico é a burocracia: o empreendedor perde energia demais em processos que não geram crescimento”, acrescenta.



Para 2026, Nassim acredita que o ano será de consolidação do ecossistema empreendedor no Brasil. A economia, segundo ele, tende a se estabilizar e abrir espaço para negócios mais organizados e profissionalizados.



“Quem estiver preparado, com operação redonda, equipe treinada e posicionamento claro, vai crescer acima da média. O Brasil ainda é um dos países com maior potencial de consumo e isso não muda, muda a forma de entregar valor”, explica.



Quanto ao próprio negócio, a rede Pinta Mundi Tintas, o empresário afirma que o foco será na expansão com qualidade, estrutura e rentabilidade. “Na Pinta Mundi, nosso objetivo é elevar o padrão do varejo de tintas no Brasil, fortalecer a formação profissional dos pintores e oferecer ao franqueado um modelo sólido, lucrativo e sustentável”, conclui.

Da banca de jornal ao franchising nacional

A atuação do empresário começou ainda jovem, como jornaleiro, função que antecedeu sua entrada no empreendedorismo. Com o tempo, passou a se dedicar ao setor de tintas, identificando um mercado amplo e pouco estruturado, especialmente no que diz respeito à operação de lojas e ao modelo de franquias. A partir dessa observação, iniciou o desenvolvimento de um formato mais padronizado e organizado para o segmento.

A primeira unidade da Pinta Mundi foi aberta em 1991, em São Paulo. Quatro anos depois, a segunda loja entrou em operação e, ao longo dos anos seguintes, o grupo consolidou mais de seis unidades próprias. Em 2017, teve início o projeto da franqueadora e, em 2018, a marca tornou-se uma das primeiras redes de tintas associada à Associação Brasileira de Franchising. Atualmente, a empresa conta com mais de 50 lojas no país.

