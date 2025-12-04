Pesquisa: 39% dos brasileiros empreendem por autonomia

A busca por independência financeira desponta como principal motivação para empreender no Brasil, de acordo com o levantamento Loggi em parceria com a Opinion Box. O estudo “Rota do E-commerce”, que teve dados publicados no site da InfoMoney, revela que 39% dos entrevistados afirmaram que sua decisão empreendedora se baseou no desejo de autonomia econômica.

Outros motivos mencionados foram a realização de sonhos pessoais (27%) e a identificação de oportunidades de mercado (24%). Complementar a renda foi citado por apenas 9% dos participantes do levantamento.

Empreendedores no e-commerce

O perfil dos novos empreendedores que apostaram em criação de site para e-commerce no país evidencia mudanças estruturais: 51% são mulheres, demonstrando um protagonismo feminino crescente no setor. Além disso, 61% dos entrevistados têm ensino superior completo ou pós-graduação, indicando maior qualificação entre os que iniciam negócios.

Além disso, muitos ainda continuam com o vínculo formal enquanto empreendem, já que 58% dos entrevistados continuam com carteira assinada (CLT). Outro dado relevante: a maioria dos empreendedores tem mais de 40 anos, o que sugere que maturidade e experiência são diferenciais na condução desses empreendimentos.

O levantamento aponta também que 45% dos empreendedores já estão ativos há mais de cinco anos em seus ramos de atuação. Já em termos de faturamento mensal, 40% informaram receita entre R$ 10 mil e R$ 50 mil, e 9% relatam ganhos acima de R$ 100 mil.

Em relação à abrangência dos negócios, 42% já vendem para todo o Brasil, 33% operam localmente, 18% atendem algumas regiões e 6% atuam também no exterior.

A pesquisa destaca ainda a digitalização desse segmento: redes sociais são a principal fonte de aprendizagem e capacitação para empreendedores, com 60% dos entrevistados citando Instagram, 50% o YouTube e 36% o Facebook. Podcasts (24%) e televisão (21%) também aparecem no levantamento.