Minas registrou abertura de 1,4 mil empresas/dia em 2025

Com o desempenho da economia no ano passado, Minas Gerais se transformou em uma “maquina” de abrir empresas. Levantamento feito pelo Sebrae Minas com base em dados da Receita Federal mostra que, levando-se em conta dados do ano anterior, foram abertos 1,4 mil CNPJs por dia no estado, que ficou atrás apenas de São Paulo, que registrou 1,5 milhão de novos negócios ou 4,1 mil por dia. Ao todo, mais de 532 mil empresas foram abertas em Minas em 2025.

Desse total, 96% das aberturas são micro e pequenas empresas, com faturamento até R$ 4,8 milhões anuais – são constituídos por microempreendedores individuais (MEI), microempresa (ME) e empresa de peque no porte (EPP). O estado encerrou o último ano com um saldo positivo de 215 mil empresas, resultado da diferença do montante de aberturas e os mais de 316 mil CNPJs fechados no período.

As aberturas cresceram 21%, enquanto os fechamentos avançaram 29%, resultando em um crescimento modesto do saldo de 5%. Entre as cidades, Belo Horizonte (98 mil novas empresas ativas), Uberlândia (30 mil), Contagem (22,9 mil), Juiz de Fora (16,6 mil) e Betim (13,9 mil) lideram a lista.

“Os números mostram que Minas Gerais vive um momento de afirmação na economia, com o protagonismo das micro e pequenas empresas. O crescimento do saldo de empresas é sustentado não apenas pela abertura de novos negócios, mas pela redução relativa dos encerramentos de CNPJs”, afirma o presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae Minas, Marcelo de Souza e Silva.

Inovação

Alisson Gabriel, supervisor de faturamento da Calcário Terra Branca Minerion/Divulgação

Desenvolvedora de sistemas de ERP para a mineração, a mineira Minerion viabilizou a primeira venda on-line de minérios. Com o uso da plataforma da empresa, a Calcário Terra Branca, de Vila Propícia, em Goiás, realizou a primeira venda de minério por e-commerce no país. “Colocamos a plataforma no ar dia 5 de janeiro e em quatro dias vendemos 56 toneladas de brita para quatro clientes diferentes”, informa Alisson Gabriel, supervisor de faturamento da Calcário Terra Branca. A empresa goiana usa o sistema de e-commerce que adquiriu logo depois que a plataforma foi lançada, em outubro do ano passado, na Exposibram. “O e-commerce é uma quebra de paradigma e abre uma nova era para o setor da mineração”, avalia Ivan Pereira, presidente da Minerion.

“A venda on-line melhora a experiência de compra por parte dos clientes e oferece ganhos relevantes em eficiência operacional para as mineradoras”, acrescenta.

No céu mineiro

A Latam comemora o fechamento do período de 19 de dezembro de 2025 a 4 de janeiro deste ano, como a companhia aérea mais pontual nos aeroportos de Montes Claros e Uberlândia. Conforme dados da consultoria Cirium, o índice de On-Time Performance (OTP) da Latam na cidade do Norte de Minas foi de 94,1% e no município do Triângulo foi de 86,1%.

A empresa informa que no período foram transportados, a partir dessas cidades, cerca de 12 mil passageiros. Para Samuel Di Pietro, diretor do Centro de Controle de Operações da Latam, o resultado é fruto de um “trabalho integrado de planejamento” focado no respeito ao tempo do cliente.

Além do destaque operacional, a companhia inaugurou no início de janeiro uma base em Uberaba e anunciou novas rotas, entre Guarulhos e Juiz de Fora (voos diários), Uberlândia e Brasília e BH/Confins e Fortaleza, até junho.

“A assinatura do acordo entre a União Europeia e o Mercosul amplia o acesso a um mercado relevante para o Brasil e para Minas. No entanto, é fundamental avaliar com atenção os impactos sobre a competitividade da indústria” Flavio Roscoe, Presidente da Fiemg



E-commerce

A 4ª edição do Mapa da Logística, realizado pela Loggi, destaca o volume de envio de mercadorias por pequenas e médias empresas (PMEs) de Minas, que fecharam o quarto trimestre com 9% das remessas desse segmento no país, o terceiro maior estado em volume de envios das PMEs.

Ainda segundo o “Mapa da Logística”, as PMEs tiveram maior destaque do que as grandes empresas do estado, que tiveram participação de 5%. “No recorte do volume total de pacotes enviados e recebidos, considerando operações de pequenos, médios e grandes negócios, Minas Gerais aparece como o segundo maior estado do país, tanto no acumulado de 2025 quanto no quarto trimestre do ano, reforçando sua posição estratégica no fluxo logístico nacional”, diz a Loggi em nota.

Diesel nas minas

A Petrobras vai fornecer diesel S10 com adição de 15% de biodiesel à Vale Petrobras/Divulgação

Parceiras no desenvolvimento de negócios de baixo carbono, desde 2023, Vale e Petrobras assinaram no início deste mês um contrato para fornecimento de diesel em operações da mineradora em Minas. Pelo acordo, a Petrobras vai fornecer diesel S10 com adição de 15% de biodiesel à Vale. Pelo contrato, há oportunidade de desenvolvimento de negócios em baixo carbono (foto), como compra e venda de Diesel R (com conteúdo renovável) e possíveis tratativas para o fornecimento de HVO (Hydrotreated Vegetable Oil).

Segundo a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, “estabelecer esse contato direto permite à companhia conhecer melhor as necessidades dos consumidores e ser mais assertiva”. Já o CEO da Vale, Gustavo Pimenta, disse que “esse contrato consolida uma relação de confiança e cria espaço para explorarmos, juntos, soluções inovadoras que contribuam para tornar nossas operações cada vez mais eficientes e sustentáveis”.

