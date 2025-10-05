A força dos pequenos negócios em Minas no cenário nacional

Com 2,4 milhões de microempresas e empresas de pequeno porte (MPE) e de Microempreendedores Individuais, Minas Gerais responde por 11% do total de pequenos negócios no país, consolidando o estado como o segundo maior em negócios de pequeno porte. Além disso, as micro e pequenas empresas, cujo dia é comemorado neste domingo, respondem por cerca de 30% do Produto Interno Bruto de Minas e são também 99% dos negócios formais no estado em números de estabelecimentos. Em Minas, as micro e pequenas empresas geraram 59% dos postos de trabalho até julho deste ano, totalizando mais de 1 milhão de empregos. Segundo dados do Sebrae Minas, mais de 80% das micro e pequenas empresas são dos setores de serviço e comércio. “Os segmentos com a maior concentração de empreendimentos são comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, alimentação fora do lar, serviços de saúde, consultorias e construção civil”, explica o Sebrae em nota. A maior concentração desses empreendimentos está na região Central (36%), com Belo Horizonte abrigando uma a cada cinco empresas do estado. Uberlândia e Contagem figuram em segundo e terceiro lugares em número de micro e pequenas empresas ativas. Mais da metade (51%) dos 2,4 milhões de pequenos negócios de Minas Gerais são MEI. São cerca de 1,8 milhão de MEI registrados e, para 2025, segundo o levantamento do Sebrae, há uma tendência de menos entrada, menos saída e maior estabilidade do estoque de negócios ativos nesta categoria empresarial.



Com investimentos da ordem de R$ 3 milhões, a Iveco, em parceria com a Fiemg, inaugurou no Senai Horto, em Belo Horizonte, a Iveco Academy. O centro de treinamento, com capacidade para atender 549 profissionais nos turnos da manhã, tarde e noite, tem 1380 metros quadrados de área. Segundo a empresa, o complexo reúne estrutura administrativa, técnica e de convivência, com ambientes para aprendizagem e integração. “Estamos inaugurando um espaço que vai além da formação técnica, já que a Iveco Academy é um pilar estratégico para preparar o setor de transporte para os desafios de um mercado em constante transformação. Uma prova concreta de como a inovação pode ser usada como vetor para a sustentabilidade é o conceito Daily Multifuel, que integra a estratégia multienergética da empresa”, afirma Marcio Querichelli, presidente da Iveco na América Latina.

Com a meta de economizar 210 gigawatts/hora (Gwh), a Alcoa em Poços de Caldas aderiu ao Programa Aliança, uma parceria da Confederação Nacional da Indústria (CNI), da Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear (ENBpar) e do Ministério de Minas e Energia (MME) para elevar a eficiência energética da indústria nacional. Com isso, a empresa vai contar com financiamento de R$ 10 milhões do Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Procel). “Queremos fornecer melhores cenários produtivos e energéticos a partir de dados históricos, otimizando decisões estratégicas e futuras. Estamos empenhados em transformar a nossa unidade em um modelo de eficiência energética e competitividade sustentável”, afirma Rodrigo Giannotti, diretor de Operações da Alcoa em Poços de Caldas.

A Eletrobras vai destinar R$ 88 milhões para projetos para recuperação de nascentes e controle de erosão em Minas. De acordo com a empresa, os recursos, provenientes do seu processo de capitalização, serão alocados em cerca de 950 propriedades rurais em 17 municípios. Os projetos buscam mitigar os impactos da escassez hídrica e da degradação do meio ambiente. No Norte de Minas, os projetos incluem ações nas bacias do rio das Pedras e do rio Riachão, com mais de 114 propriedades atendidas. Os municípios beneficiados são Bocaiúva, Glaucilândia, Guaraciama, Juramento, Montes Claros e Coração de Jesus. No Centro-Oeste do estado, na região do Alto São Francisco, serão executadas intervenções nas microbacias dos rios Samburá e Ribeirão dos Patos, com atividades em 113 propriedades em Bambuí, Iguatama, Medeiros, Pains, Pimenta, Piumhi e São Roque de Minas. Já no Noroeste de Minas, o projeto na sub-bacia do Alto Urucuia alcançará 717 propriedades nos municípios de Arinos, Formoso, Unaí e Uruana de Minas.

De olho no mercado de cervejas em Minas Gerais, estado que tem o segundo maior consumo per capita da bebida no Brasil, com 70 litros/ano por adulto, atrás apenas do Rio de Janerio (90 litros/ano), o Grupo Petrópolis definiu Minas Gerais como foco de novos patrocínios e de crescimento das vendas. A empresa, que tem uma de suas mais modernas unidades em Uberaba, no Triângulo Mineiro. De acordo com a indústria cervejeira, a iniciativa envolve as áreas de distribuição, marketing, patrocínios, comercial e de relacionamentos, com o objetivo de chegar ao fim deste ano com uma expansão de 15% nas vendas no estado, em bares, restaurantes, supermercados e lojas de conveniência. A estratégia faz parte do programa Acelera Minas. “Minas Gerais é um dos nossos territórios mais estratégicos, devido ao perfil do consumidor e às diversas oportunidades de proporcionar experiências de marca para a população”, afirma Cristiane Rosa, Head de Marketing, Categorias e Consumer Insights do Grupo Petrópolis.

“O resultado traz segurança jurídica ao não expor dados dos funcionários. Vamos continuar trabalhando para evitar essa violação de direitos dos trabalhadores”



