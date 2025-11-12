Três a cada dez marcas de moda fecham em 5 anos, diz Sebrae



Segundo Jaqueline Venzon Colombi, graduada em Finanças, com MBA em Custos e Modelagem Financeira e consultora financeira parceira da Brunx Ind., empresa do setor industrial que acompanha de perto o desenvolvimento de novas marcas de moda no país, o crescimento do empreendedorismo no setor é impulsionado pela busca por independência financeira, pela criatividade e pelo desejo de criar marcas com identidade própria. "Porém, a paixão pelo design e pela criatividade muitas vezes não é acompanhada de uma base sólida em gestão", observa a especialista.







Jaqueline explica que a capacidade de gerenciar eficientemente os custos, o estoque e o fluxo de caixa torna-se um diferencial competitivo crucial. "Muitos empreendedores, especialmente no início da jornada, subestimam a complexidade da gestão financeira, o que leva a problemas como precificação inadequada, margens de lucro apertadas e falta de capital de giro", alerta a consultora. Uma pesquisa do Sebrae de 2016 já apontava que, entre as principais dificuldades enfrentadas pelos empresários do ramo, estavam a diminuição da frequência dos clientes (50%) e o excesso de concorrentes (35%), enquanto 89% dos entrevistados não possuíam formação técnica em moda. A falta de planejamento e de controle financeiro está entre as principais causas para a alta taxa de mortalidade empresarial.



O setor de confecção é o segundo maior empregador da indústria de transformação brasileira , com 1,3 milhão de empregos formais e 8 milhões ao considerar indiretos e efeito renda, o que demonstra sua relevância econômica e social. A profissionalização, portanto, não é um luxo, mas uma necessidade para a sobrevivência e o crescimento.



Para superar esses obstáculos, a capacitação em gestão é o caminho mais seguro. Segundo Jaqueline, a solução passa pela adoção de boas práticas. "O primeiro passo é a elaboração de um planejamento orçamentário detalhado, que permita ao empreendedor ter uma visão clara de todas as suas despesas. A partir daí, é possível implementar um controle de estoque eficiente para evitar excessos ou rupturas e desenvolver uma política de precificação realista, que considere não apenas os custos, mas também o valor percebido pelo cliente e o posicionamento da marca no mercado", analisa a especialista.



A consultora reforça que a jornada do empreendedor de moda vai além da criatividade. "Ela exige uma base sólida de educação financeira e uma visão estratégica para transformar talento em um negócio próspero e duradouro. Em um mercado que movimenta bilhões e emprega milhões, investir em capacitação e no conhecimento profundo do próprio negócio são passos decisivos. Nesse sentido, o acesso a ferramentas de gestão se torna um importante aliado", afirma.