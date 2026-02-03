Empreendedorismo feminino: 4 linhas de crédito para mulheres

Abrir o próprio negócio ou expandir uma empresa já em atividade é um desafio que muitas mulheres enfrentam. A busca por capital para investir é uma das principais barreiras. Para facilitar esse caminho, diversas instituições financeiras, tanto públicas quanto privadas, criaram linhas de crédito com condições especiais para o público feminino, como taxas de juros menores e prazos de pagamento mais longos.

Essas iniciativas visam não apenas injetar recursos em negócios liderados por mulheres, mas também estimular a autonomia financeira e o crescimento do empreendedorismo feminino no país. As opções variam desde microcrédito para quem está começando até financiamentos mais robustos para empresas já consolidadas no mercado.

Confira 4 linhas de crédito para mulheres empreendedoras

As exigências e condições mudam conforme a instituição. Por isso, é fundamental pesquisar, comparar as alternativas e verificar as regras vigentes diretamente com os bancos antes de tomar uma decisão. Abaixo, listamos quatro programas voltados para esse público:

BNDES Mulher: focado em empresas de todos os portes com controle acionário de mulheres há pelo menos seis meses. O financiamento apoia projetos de investimento, inovação e modernização. A solicitação é indireta, realizada por meio de bancos e instituições parceiras credenciadas pelo BNDES.

Desenvolve SP - Empreenda Mulher: essa linha da agência de fomento paulista atende empreendedoras formais e informais do estado de São Paulo. O programa se destaca por oferecer taxas de juros competitivas e prazos de pagamento flexíveis. O pedido pode ser feito de forma online no site da instituição.

BB Mulher Empreendedora: o Banco do Brasil oferece essa opção para micro e pequenas empresárias que precisam de recursos para capital de giro ou para investir na expansão do negócio. Correntistas podem encontrar limites pré-aprovados, prazos flexíveis e carência para iniciar o pagamento, com simulação e contratação via aplicativo.

Itaú Mulher Empreendedora: mais do que uma linha de crédito, é uma plataforma que conecta mulheres a produtos financeiros e capacitação. O programa oferece acesso a crédito com condições diferenciadas, além de mentorias e cursos. As interessadas devem se cadastrar no site do programa para ter acesso aos benefícios.

