Mobiliário padrão Casa Cor vai estrear no e-commerce

Com produção própria e 20 lojas espalhadas por todo o país e 100 revendas no Brasil em várias cidades, a Líder, marca de mobiliário de alto padrão, vai lançar seu e-commerce. Hoje, a mobiliadora, que fornece para a Casa Cor em todo o país, tem um canal de vendas pela internet para produtos outlet, com a comercialização de itens que voltam das exposições Casa Cor e dos show roons de todas as lojas. “Hoje, a gente tem 380 modelos de móveis em linha. Neste primeiro momento, a gente deve ter cerca de 80 a 100 modelos disponíveis na plataforma de e-commerce”, adianta Tiago Nogueira, diretor comercial e de marketing da Líder. Segundo ele, a Líder vende hoje 90 mil móveis por ano, ou, em media, 7.500 por mês nas lojas, enquanto no outlet virtual são vendidas de 150 a 200 móveis retificados na fábrica e com desconto. “Temos uma estimativa de, em seis meses, termos vendas da ordem de 500 peças por mês”, afirma Nogueira. Com isso, as vendas pela internet devem saltar, também segundo estimativa, de um valor da ordem de R$ 500 mil por mês para R$ 1,5 milhão mensais no prazo de um ano. Para dar suporte ao site, a Líder, além de integrar as lojas e as revendas no e-commerce, deve se valer da sua estrutura de logística, com 80 caminhões próprios e transportadoras associadas. “A expectativa é de que o e-commerce represente o faturamento de uma loja em dois anos. Talvez seja nossa 21ª loja, ou 22ª, quem sabe chegar a 5% ou 10% das vendas do grupo”, destaca o diretor comercial da marca de mobiliário de alto padrão que há mais de 80 anos alia a marcenaria artesanal e design autoral.

Tem data

Os desfiles e negócios da moda mineira vão movimentar Belo Horizonte entre 14 e 16 de abril, no BH Shopping, na 35ª edição do Minas Trend. O evento no ano passado reuniu mais de 150 marcas, com crescimento de 54% sobre a temporada anterior, e 5,3 mil visitantes que circularam pelo evento. No ano passado, a Minas Trend movimentou R$ 33 milhões. “O que nasce nos estandes reverbera nas vitrines, nas campanhas, nas ruas e no comportamento de consumo. O evento assume, assim, o papel de origem e expansão: um ponto de encontro que transforma criação em mercado e presença em resultado. Cada marca exposta, cada coleção apresentada e cada negociação realizada gera impacto que ultrapassa os três dias de evento”, diz a Fiemg, promotora do Minas Trend, em nota.

Fornecedores

Uma das maiores siderúrgicas do país de aços planos, a Usiminas fechou o ano passado com movimentação de R$ 7,8 bilhões com a contratação de produtos e serviços de fornecedores mineiros. Segundo a siderúrgica, as aquisições envolvem materiais e serviços essenciais à operação industrial, em Ipatinga, no Vale do Aço. As compras envolvem insumos e matérias-primas, suprimentos de manutenção, equipamentos, prestação de serviços especializados, transporte, tecnologia e alimentação. “A Usiminas contribui diretamente para o fortalecimento das indústrias, estimulando a competitividade e criando um ambiente favorável ao crescimento sustentável. Nosso compromisso é gerar valor compartilhado e impulsionar o desenvolvimento das regiões onde estamos presentes”, destaca o diretor de Relações Institucionais e Comunidades da Usiminas, André Chaves.

Compra local

Para fortalecer o comércio local e as comunidades na sua área de influência, a Anglo American e suas contratadas movimentaram R$ 100 milhões em compras com empresas matrizes locais, promovendo pequenos negócios e ampliando a circulação de renda nos municípios do Sistema Minas-Rio. No ano passado foram realizadas, por meio de empresas parceiras, 146 iniciativas sociais que beneficiaram cerca de 78 mil pessoas. Foram ações de voluntariado, doações, projetos educacionais, esportivos e ambientais. Os números foram apresentados na cerimônias do “Prêmio Fornecedores de Destaque”. Em Conceição do Mato Dentro. “Quando priorizamos compras locais, promovemos a contratação de moradores e realizamos ações sociais, fortalecemos o território e ampliamos o impacto positivo da nossa operação nas comunidades”, destaca Eduardo Bahia, diretor Financeiro e de Suprimentos da Anglo American.

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Aniversário

Para comemorar um quarto de século este ano, o Mart Minas projeta inaugurar 8 lojas neste semestre. Além da renovação da unidade de Pouso Alegre. A sequência de aberturas começou em 24 de fevereiro com a unidade Laranjeiras, em Betim, onde foram gerados 190 empregos. Neste mês serão inauguradas lojas em Santa Luzia, em Sete Lagoas, a reinauguração em Pouso Alegre e das unidades São Benedito, também em Santa Luzia, e Floramar, em Belo Horizonte. Em abril, o cronograma segue com a unidade Edmeia, em Betim, a unidade Silva Lobo, em Belo Horizonte, e a abertura de uma loja em Ibirité. Além das lojas, o Mart Minas anuncia o pagamento, este mês, do Programa de Participação de Resultados (PPR) aos funcionários, no valor de mais de R$ 26 milhões. Para este ano, o grupo Mart Minas e Dom Atacadista tem previsão de faturar R$ 16 bilhões e gerar mais de 2.700 postos de trabalho diretos e indiretos.

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