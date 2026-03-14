

A sexta edição do Minas Showroom será realizada de 13 a 16 de abril, apresentando as coleções primavera-verão 2027 de 21 conceituadas marcas de Belo Horizonte, que trabalham com vendas sob pedido. Dez delas estarão reunidas em um showroom coletivo instalado no primeiro e segundo andares do prédio do IEPHA-MG, dando sequência à ideia da moda atrelada à gastronomia e ao patrimônio mineiro, lançada na edição passada do evento. O local abrigará, ainda, um restaurante para atender os clientes e convidados. A programação incluirá talks relacionados à moda, design e comunicação, com participação de profissionais especializados nesses setores. As demais marcas participantes do projeto atenderão os lojistas em seus showrooms. O evento tem a chancela do Sindivest-MG – Sindicato das Indústrias do Vestuário de Minas Gerais em parceria com a A.Criem – Associação dos Criadores e Estilistas de Minas Gerais.

Oscar



Neste domingo tem entrega do Oscar e, mais uma vez, o Brasil está na disputa com o filme “O agente secreto”. Uma das pessoas mais apaixonadas pela premiação é o fazendeiro Franklin Bethônico, que, há decadas, reúne amigos para assistirem a premiação juntos. Já fez festas enormes, no Automóvel Clube, no Palácio das Artes, com trajes a rigor, temático, fantasia, esporte fino etc. Este ano, o encontro será em sua cobertura, na Savassi. Todos na torcida para que o país receba mais uma estatueta.

Workshop para profissionais



A chef Agnes Farkasvolgyi inicia, no fim deste mês, um novo projeto de formação voltado para profissionais de cozinha. Serão seis aulas dedicadas à cozinha fria, “Cozinha Fria – Garde Manger”, universo que abrange canapés, tapas, crudos, fermentados e preparações líquidas, e propõe compartilhar não apenas receitas, mas a lógica de criação que a chef desenvolveu ao longo de anos em sua cozinha de festas.

Casacor Minas no circuito liberdade



Nesta terça-feira, a equipe da CasaCor fará um Open House para arquitetos, designers de interioes e imprensa, das 10h às 15h, quando apresentarão as novidades de 2026. A mostra retorna ao prédio da PUC Minas Lourdes (antigo Instituto Metodista Izabela Hendrix), no Circuito Liberdade. O local, que sediou as comemorações dos 30 anos da CasaCor, volta a receber a maior plataforma cultural de arquitetura, paisagismo, arte e design de interiores das Américas entre os dias 15 de agosto e 27 de setembro. A edição deste ano dará continuidade ao processo de revitalização do edifício iniciado em 2025. Está prevista a realização de uma nova série de benfeitorias e melhorias estruturais, ampliando o

legado deixado pela mostra e contribuindo para a

valorização do prédio.

Últimos dias



Este fim de semana é a última oportunidade para conferir a exposição hiper-realista “Human Bodies – Maravilhas do Corpo Humano”, no BH Shopping. A mostra é fascinante e apresenta corpos e órgãos reais conservados pela técnica de plastinação. Desde janeiro já conferiram a exposição mais de 20 mil pessoas e 5 mil estudantes de escolas e universidades em visitas guiadas. Daqui, a mostra seguirá para Fortaleza.

Viagem cultural



O professor de história da arte, Luiz Flávio, está organizando um grupo para uma viagem cultural a São Paulo, de 10 a 12 de abril, para visitar a SP Arte, e as cinco melhores exposições em cartaz nos principais museus. Todas as visitas serão guiadas por ele.

Corrida



A marca mineira Vörr completa 10 anos e comemora com a 3ª Corrida Vörr, neste domingo, na Mina de Águas Claras. A prova traz como novidade uma corrida de montanha (trail run) de 15 km, além das corridas de 5 km e 10 km no asfalto. E caminhada e cãominhada de 2 km e uma corrida kids de 100 metros, movimentando da Grande BH.

Por aí...

A exposição “O Preto do Ouro”, do artista Sérgio Marzano, será aberta no Museu Casa dos Contos, em Ouro Preto, no dia 2 de abril, em grande estilo. Serão obras produzidas com pigmentos feitos de ferro e outros minerais que conferem o tom escuro das pepitas auríferas garimpadas na região e que originou nome da cidade, e o título da mostra. O artista transforma essa terra em pó e os aplica nas telas com peneiras, criando pinturas belíssimas. São três décadas de pesquisa de Marzano sobre a paisagem, a memória e geologia do lugar. A curadoria é de Isadora Bahia.

O dinâmico Alexandre Birman recebeu shoe box autografada da atriz americana Sarah Jessica Parker, estrela da nova campanha da Schutz, que pertence a ele. Apaixonada por sapatos – vide a Carrie na série Sex and the City – a atriz mantém forte ligação com o universo fashion. O encontro dos dois foi marcado por um telefonema para o pai do empresário, o estimado Anderson Birman, contanto do assunto.

Merece aplausos a iniciativa de restaurar a fachada histórica da Santa Casa de Belo Horizonte cujo prédio tem registros dos estilos eclético, neoclássico e arte déco. Para viabilizar a obra, houve, inclusive, mobilização para as doações realizada pela Fiemg junto a empresas patrocinadoras. Para o presidente da entidade, Flávio Roscoe, esse esforço visa restaurar a nossa memória urbana e, ao mesmo tempo, preservar os recursos do hospital para investimentos nos serviços de assistência à população.

A passagem do padre Felipe Lemos de Queirós pela paróquia de Santa Luzia foi marcada pelo resgate das tradições religiosas da cidade, jubileus bem organizados e bonitos, além da valorização dos cânticos de fé em sua plenitude. Agora, ele passou a atuar nas paróquias de São Cristovão e Nossa Senhora da Lagoinha (em BH). Antes de partir, recebeu inúmeras homenagens dos fiéis. O novo pároco luziense é padre Fernando Antônio Fagundes.

Muito bacana e oportuna a postura da promotora de Justiça Erika Matozinhos, que defende atuação mais firme do Ministério Público na fiscalização dos abrigos de idosos. As situações encontradas são tão absurdas, que até mesmo profissionais que trabalham ali pedem demissão para não terem mais que presenciar o sofrimento dos asilados. A proposta é visitar as instituições, avaliar as condições de atendimento, orientar gestores sobre normas legais e sanitárias e implementar uma maior fiscalização. Só na região metropolitana de BH são dezenas de casos.

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Mesmo quem gosta de fazer suas compras virtuais ainda não deve ter ouvido a expressão ‘comércio agêntico’. É o varejo onde o comércio digital é totalmente gerenciado por IA, cujo ‘agente’ realiza as tarefas de busca, escolha de estilo, faz sugestão de preços do produto, realiza a compra, o pagamento e o despacho para os usuários. O consumidor apenas define preferências e limites de gastos. Ainda há muita resistência à novidade, mas vai ganhando espaço.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.