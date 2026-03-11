Fase 1 da obra da fachada da Santa Casa deve terminar até o fim de 2026

A restauração da fachada da Santa Casa BH terá sua primeira fase concluída ainda neste ano. A previsão foi apresentada em evento realizado no hospital na manhã desta quarta-feira (11/3).

A obra terá quatro fases no total. A primeira, de restauração das fachadas frontais das alas A, B e C, já está em andamento desde setembro de 2024, com recursos captados pela lei Rouanet, que totalizam R$ 9 milhões. A previsão é de que essa etapa seja finalizada até o fim de 2026.

O projeto da segunda fase, que inclui a restauração das fachadas da ala D e o projeto de iluminação das fachadas, já foi aprovado pela Lei e está agora em fase de captação de recursos. A previsão de início também é para este ano. Já foram captados R$ 20 milhões. O investimento total do projeto é estimado em R$ 125 milhões.

“Restaurar essa fachada é preservar nossa história, mas é também olhar para o futuro. Estamos preparando a Santa Casa BH para continuar funcionando por pelo menos os próximos 100 anos”, disse Roberto Otto Augusto de Lima, provedor da Santa Casa BH.

O evento também contou com a participação de patrocinadores. Entre as empresas patrocinadoras estão Minerita, Cedro Mineração, AngloGold Ashanti, Grupo Avante, Hypofarma e Patrus Transportes. Durante o evento na manhã desta quarta-feira (11/3) foi anunciado um novo patrocinador, a Jaguar Mining Inc.

“Não é uma reforma só de fachada, é uma reforma estrutural que vai transformar a Santa Casa em um hospital do século 21”, disse Flávio Roscoe, presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais.

Além da fachada, está previsto um projeto luminotécnico, soluções de modernização e a reforma das entradas principais e de outras edificações do conjunto - incluindo os prédios da nefrologia e da oncologia - além da reestruturação de todo o quarteirão da Santa Casa BH.

Segundo João Grillo, o arquiteto responsável pelo projeto, a ideia é “alinhar o nível da arquitetura de toda a instituição ao da excelência de seus serviços”.

O processo de requalificação inclui todos os reparos estruturais, incluindo a recuperação de ferragens expostas, esquadrias e outras partes desgastadas pela ação do tempo. No caso das esquadrias, a forma original será resgatada, enquanto as instalações elétricas, de água e esgoto, que aos poucos foram transferidas para as fachadas, ficarão embutidas.

O prédio possui um reboco rico em cal hidratada e saibro e uma tinta elástica, de difícil remoção, uma vez que ela forma uma película impermeável e perde aderência ao revestimento, além de favorecer a oxidação da ferragem. Isso criou algumas dificuldades no processo de restauração. Métodos como desbaste, ação de calor e decapante químico foram testados, sem sucesso.

Por fim, o método escolhido foi o de velatura sobre tinta e reboco existentes, técnica de pintura que consiste na aplicação de camadas finas e translúcidas de tinta sobre uma base seca, permitindo que a cor inferior seja visível.

Patrimônio

O projeto de restauração da fachada busca resgatar o projeto original do prédio, feito pelo arquiteto italiano Raffaello Berti (1900-1972), na década de 1940. Raffaello Berti foi o principal nome do modernismo art-déco de Belo Horizonte. Ele chegou a BH em 1929 com a intenção de passar apenas seis meses e ficou até o fim dos seus dias, participando da fundação da Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), onde lecionou.

O arquiteto fez mais de 500 projetos em BH e no interior de Minas. Além da Santa Casa, foi responsável pelos projetos do Cine Metrópole, do Minas Tênis Clube, e da Prefeitura de BH.

Santa Casa apresenta balanço da restauração da fachada Leandro Couri/EM/D.A Press

As cores são um dos principais destaques do projeto. O meio da fachada será pintado com a cor “pérola de quartzo”, um tom claro e perolado. Já na base e no coroamento do prédio, o “calcário cristalino", uma cor mais escura, vai ser utilizado. Nos frisos da fachada, será aplicado o “branco do vale”.

Conforme o provedor da Santa Casa BH, Roberto Otto Augusto de Lima, a paleta vai valorizar ainda mais as características do prédio. “As cores irão potencializar de maneira evidente a elegância do edifício, um dos símbolos arquitetônicos de BH e um marco do art déco, estilo em voga na capital nas décadas de 1930 e 1940.”

O projeto luminotécnico da fachada contará com uma iluminação cenográfica, que vai valorizar a arquitetura e o novo jogo de cores escolhido. Além disso, existe a possibilidade de iluminação com cores específicas, para datas comemorativas.

Santa Casa

Inaugurada em 1899, a Santa Casa BH é a maior instituição de saúde de Minas Gerais, sendo composta por 10 unidades, incluindo o Hospital de Alta Complexidade 100% SUS, o maior do país em número de internações pelo Sistema Único de Saúde.

A unidade atende mais de 90% dos municípios mineiros e se destaca como referência nacional em alta complexidade, em especialidades como cirurgia cardíaca, neurocirurgia, transplantes, oncologia, nefrologia e partos de alto risco. A última vez que o prédio passou por uma reforma foi há mais de 30 anos.

