Gestão hospitalar avança, mas custos seguem como desafio

O setor hospitalar privado brasileiro vive um momento de evolução na gestão, impulsionado por maior profissionalização e adoção de tecnologias, mas ainda enfrenta desafios estruturais relevantes ligados à sustentabilidade financeira, à governança corporativa e à formação de lideranças. É o que revela o “Termômetro Falconi – Setor Hospitalar”, estudo realizado pela Falconi, em parceria com o Hcor e a Artmed, com lideranças e profissionais do setor.

De acordo com a pesquisa, 40% dos respondentes avaliam que os hospitais privados estão em um estágio de evolução da gestão, enquanto 60% consideram que ainda há espaço significativo para investimentos em melhorias capazes de gerar resultados consistentes e sustentabilidade no longo prazo. O levantamento ouviu cerca de 800 profissionais do setor, incluindo aproximadamente 150 executivos de hospitais com faturamento anual superior a R$ 500 milhões.

Entre os principais fatores que impactam negativamente a performance hospitalar, os aspectos financeiros aparecem como o maior desafio, citados por 24% dos respondentes. Na sequência, destacam-se a preparação das lideranças e a formação de times de alta performance (16%) e o alto volume operacional dos processos de suporte ao atendimento assistencial (12%).

“O setor hospitalar vive um cenário particularmente complexo. Operações com margens pressionadas, custos crescentes e uma demanda assistencial cada vez mais sofisticada. Esse contexto exige um ajuste do modelo de gestão para formatos mais eficazes, capazes de equilibrar eficiência operacional, qualidade assistencial e sustentabilidade financeira”, afirma o vice-presidente da unidade de negócios da Falconi especializada em Saúde e Farma, Vinicius Brum.

Governança e gestão de custos lideram prioridades do setor

Quando questionados sobre as principais dificuldades na gestão hospitalar, os executivos respondentes apontaram a gestão de custos e recursos (16%), a definição de metas integradas (12%) e a estruturação de modelos de governança corporativa (12%). Não por acaso, a governança surge como a principal evolução esperada para os próximos 12 meses, citada por 36% dos participantes.

No curto prazo, as prioridades de investimento também refletem esse cenário. A melhoria da gestão de custos operacionais lidera a lista (21%), seguida pela implantação ou modernização de sistemas digitais (14%) e pela adoção de inteligência artificial e analytics (13%).

Desafios na formação das lideranças limitam avanços estruturais nos hospitais

Além das pressões financeiras e dos desafios de governança, o estudo evidencia que a formação de lideranças segue como uma das prioridades para investimentos nos hospitais privados. Segundo a pesquisa, 11% dos respondentes pretendem investir em programas de capacitação e retenção de profissionais no curto prazo.

“Os dados confirmam que a sustentabilidade do setor hospitalar em longo prazo depende de um tripé: governança sólida, gestão profissionalizada e times de alto desempenho. O grande diferencial competitivo de 2026 em diante será a capacidade das instituições de transformar lideranças técnicas em gestores estratégicos”, destaca Julio Vieira, CEO do Hcor.

Transformação digital avança, mas maturidade ainda é desigual

O estudo mostra que a transformação digital já é uma realidade nos hospitais privados, embora em diferentes níveis de maturidade. As tecnologias mais presentes no dia a dia das instituições são o prontuário eletrônico integrado (24%), a telemedicina (15%) e a robótica cirúrgica (12%). Ainda assim, ferramentas de Business Intelligence e Analytics são apontadas como as mais estratégicas para impulsionar ganhos de eficiência e apoiar a tomada de decisão.

A expectativa em relação ao impacto da tecnologia é elevada: 50% dos respondentes acreditam que o setor passará por mudanças significativas nos próximos três anos, e 43% avaliam que suas organizações são muito eficientes na adoção de novas tecnologias.

Metodologia

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O “Termômetro Falconi – Setor Hospitalar” tem como objetivo mensurar o clima e as expectativas dos hospitais privados em relação ao cenário macroeconômico, à gestão, à tecnologia e aos investimentos. A pesquisa é quantitativa, realizada por meio de questionário online. O levantamento foi realizado nos dias 15 e 16 de outubro de 2025, durante o CONAHP 2025, e contou com a participação de representantes de hospitais de grande, médio e pequeno porte.