Hospital Regional de Dianópolis aumenta atendimentos em 27%

O Relatório de Gestão do Hospital Regional de Dianópolis (HRD) apresenta indicadores que evidenciam a melhoria do atendimento médico à população do Sudeste do Tocantins. Desde 2023, os atendimentos aumentaram em 27%, enquanto as transferências diminuíram em 18%. O documento está disponível no portal do governo.

O corpo clínico tem hoje 56 profissionais médicos: 31 clínicos gerais e 25 especialistas. Na unidade, a Medplus faz desde a seleção dos profissionais até o planejamento e gestão das escalas de trabalho, garantindo atendimento 24h.



“Desde agosto de 2023, com a entrada da empresa Medplus Serviços Médicos, a unidade superou o déficit histórico de profissionais médicos. A nova organização permitiu a setorização do atendimento e a implantação de especialidades como Cardiologia e Cirurgia Ortopédica”, atesta o documento.



Diagnóstico

O investimento em tecnologia diagnóstica também mostra resultados expressivos, com alta de 73% no total de exames por imagem (ultrassonografia, mamografia e raio-x). “Tudo conta a favor do paciente. Quando o governo investe em tecnologia, garante diagnósticos mais ágeis. E os profissionais médicos, com esse suporte, também sentem mais segurança e isso amplia a qualificação do serviço de saúde prestado”, avalia Tiago Simões Leite, médico e gestor da Medplus.

A unidade localizada na região sudeste atende a população estimada em 60 mil pessoas de oito municípios tocantinenses: Taguatinga, Ponte Alta, Novo Jardim, Porto Alegre, Almas, Taipas, Rio da Conceição e Conceição do Tocantins.

Referência regional

O aumento no número de partos e cirurgias também está documentado. Dada a barreira geográfica — com a maternidade de referência mais próxima situada a 300 km de distância —, a unidade é um suporte vital para gestantes e seus bebês. Foram 381, em 2023, e 477 no ano passado: alta de 25% no período.



“Eu me orgulho como gestor, médico pediatra e pai de ver, expresso nesses números, o valor do nosso trabalho e do nosso propósito”, resume Tiago Leite, citando o texto do relatório que aborda a assistência materno-infantil e a produtividade cirúrgica.

“O aumento expressivo na resolutividade cirúrgica é fruto da regularidade das escalas médicas especializadas e da otimização do Centro Cirúrgico, permitindo que a unidade absorva demandas que anteriormente seriam encaminhadas para Palmas ou Porto Nacional”, aponta o documento.

Estrutura e especialidades

Adequado ao atendimento de casos de média complexidade, o HDR tem 43 leitos; centro cirúrgico com duas salas para operações e uma de recuperação; maternidade com sala de pré-parto e parto, além de serviços de exames por imagem, eletrocardiograma e laboratório de análises clínicas.

No hospital, a Medplus faz toda a gestão médica, garantindo profissionais para consultas clínicas e os serviços de anestesiologia, cirurgia geral, cirurgia pediátrica, cirurgia ginecológica e obstétrica e cirurgia ortopédica, além da urgência e emergência.