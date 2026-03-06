Guerra no Irã vai frear a redução do juro básico
é quase certo que o Copom, para não frustrar a ata da última reunião, cuja promessa era iniciar de redução da Selic, opte por um corte de 0,25 ponto percentual
Mais lidas
compartilheSIGA NO
Quando os diretores do Banco Central que compõem o Comitê de Política Monetária (Copom) se reunirem no próximo dia 17, para a segunda reunião do ano, terão um cenário diferente do vislumbrado em janeiro, quando decidiram manter a taxa básica de juros em 15% ao ano com a sinalização de que iniciará o processo de corte na taxa com a redução de 0,5 pontos percentuais. A guerra dos Estados Unidos e Israel contra o Irã entrou em cena e os primeiros efeitos foram sentidos na economia global sugerindo a possibilidade de uma nova crise do petróleo esparramando a inflação por todo o globo. Desde o início da guerra, o valor do barril de petróleo tipo brent saltou de US$ 72,87 em 27 de fevereiro e ontem chegou a ser negociado a US$ 85,33, o que representa uma alta de 17%.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Os preços do petróleo devem continuar pressionados e se aproximar do patamar de US$ 100 com o prolongamento do conflito no Oriente Médio e o fechamento do ponto de vista prático do estreito de Ormuz, uma faixa de mar com 33 quilômetros de extensão entre o golfo de Omã ao sudeste e o golfo Pérsico a sudoeste. Na sua costa estão o Irã ao norte, os Emirados Árabes Unidos ao sul e o sultanato de Omã. O fechamento dessa faixa no oceano com cerca de 3 quilômetros de largura navegáveis por onde passam cerca de 20% do petróleo comercializado diariamente no mundo representa uma redução na oferta global de energia. O Oriente Médio responde pela oferta de 30% de petróleo e de 17% do gás natural consumidos no mundo.
“É uma pressão inflacionária global. Essa incerteza pressiona as bolsas mundo afora porque encarece o custo base de quase tudo: o transporte”, afirma Fabrício Tonegutti, especialista em direito tributário pela FGV e diretor da Mix Fiscal. O tamanho dessa pressão pode ser o determinante para que se busque uma trégua nos conflitos, o que nesse momento seria ideal para estabilizar os preços da energia. Por enquanto, o cenário é de expectativa e o pior cenário: a duração do conflito no Oriente Médio se estendendo por semanas, o que pode levar o preço do barril do tipo brent para US$ 100. O simples movimento nesse sentido pode forçar uma alta dos combustíveis no Brasil. Leia-se: injeção forte na inflação. Na outra ponta, a economia brasileiro confirmou o processo de desaquecimento forçado pela alta dos juros. Se ainda, no entanto, impactar o mercado de trabalho. A taxa de desemprego no trimestre encerrado em janeiro ficou em 5,4%, segundo informou ontem o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A taxa de desocupação ficou no mesmo patamar do trimestre encerrado em dezembro, no menor patamar da série histórica. Essa conjuntura mostra a resiliência da economia brasileira, mesmo enfrentando uma conjuntura monetária restritiva. Nesse cenário e a guerra contra o Irã continuando é quase certo que o Copom, para não frustrar a ata da última reunião, cuja promessa era iniciar o processo de redução da Selic, opte por um corte de 0,25 ponto percentual. Com isso, a Selic cairá dos atuais 15% para 14,75%, ou seja, praticamente nada, mas o suficiente para mostrar a disposição de trazer as taxas de juros reais para um patamar mais favorável aos investimentos e ao consumo de bens de maior valor. Além disso, o próprio Copom ganha tempo para avaliar o quadro até o próximo encontro com o colegiado.
Imóveis
R$ 12,1 bilhões
Foi o valor dos financiamentos imobiliários com recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) em janeiro de ano, com queda de 28,4% em relação a dezembro e de 8,2% sobre janeiro de 2024
Aeronave nova
A Latam Brasil passou a contar com uma frota de 172 aeronaves ativas no Brasil a partir deste mês com a chegada do Airbus A321neo, modelo de última geração da Airbus, ao centro da companhia, em São Carlos (SP) para o processo de customização final antes de iniciar a operação comercial. O avião saiu da fábrica na Alemanha em 26 de fevereiro e voou por 11 horas até Fortaleza (CE) onde passou por processo de nacionalização.
Comodidade
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Um levantamento da 99 mostra que o carnaval deste ano elevou o número de corrida por app em até 20% em Belo Horizonte, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo, na comparação com a festa de Momo no ano passado. Já o número de pedidos de lanches e refeições pelo 99Food teve aumento de 30% no carnaval deste ano. Segundo a 99, a comparação reforça o impacto da folia na dinâmica de deslocamento de milhões de pessoas.
As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.