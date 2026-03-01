Mercado imobiliário fecha 2025 com vendas de R$ 14,5 bi em MG

Jornalista formado pela PUC Minas em 1988, com passagem pelos jornais Diário do Comércio e O Tempo. Trabalhou em coberturas de leilões de privatização e em feiras internacionais

O mercado imobiliário mineiro encerrou 2025 com fôlego, alcançando um Valor Global de Vendas (VGV) de R$ 14,513 bilhões. Segundo o Censo do Mercado Imobiliário, apresentado pelo Sinduscon-MG, foram comercializados 21.516 apartamentos novos no estado, enquanto os lançamentos somaram 22.606 unidades. O interior foi protagonista, respondendo por 51,5% das vendas totais, com destaque para o desempenho de cidades polo.

Em Belo Horizonte e Nova Lima, o cenário revela um desafio de oferta: pelo segundo ano consecutivo, as vendas (7.545 unidades) superaram os lançamentos (7.121), reduzindo o estoque para apenas 4.484 apartamentos. Se o ritmo atual de vendas for mantido sem novos projetos, o estoque se esgotaria em apenas sete meses. O presidente do Sinduscon-MG, Raphael Lafetá, demonstrou preocupação com a baixa participação da capital no cenário nacional, atribuindo o entrave a legislações urbanas restritivas.

“Minas está muito acanhada nos números, principalmente Belo Horizonte, que responde, no máximo, por 5% desse total (450 mil unidades no país). Um número muito pequeno para a capital de um estado de grande importância”, afirma o presidente do Sinduscon-MG, Raphael Lafetá. Apenas 5,6% das vendas na capital foram destinadas à baixa renda, contra uma média nacional de 49%. Para a economista Ieda Vasconcelos, os números evidenciam que a legislação atual dificulta o acesso à moradia para quem mais precisa, demandando uma reação do poder público para destravar o setor em 2026.

Marca histórica

Especializada no atendimento a médias empresas e negócios familiares, a consultoria mineira FC Partners celebra um marco histórico ao atingir R$ 2 bilhões em volume transacionado neste início de ano. Com uma base de 450 clientes atendidos e operações em andamento, a empresa projeta um crescimento superior a 25% para o ano de 2026, consolidando-se como um player estratégico em Fusões e Aquisições (M&A).

O momento é bom: as pequenas e médias empresas representam 97% das empresas brasileiras e são responsáveis por 26,5% do PIB nacional, segundo o Sebrae. “O mercado atravessa um ciclo especialmente favorável. Temos um volume crescente de empresas em fase de profissionalização ao mesmo tempo em que investidores buscam ativos com potencial de escala”, destaca Lucas Della-Sávia, sócio-diretor da FC Partners.

Pelo WhatsApp

Para os passageiros uma facilidade, para a mineira Saritur um canal de vendas que desde 2023 já permitiu a venda de 114 mil bilhetes com movimento de R$ 9 milhões. Segundo a empresa de transporte rodoviário de passageiros, o canal de vendas 100% integrado ao aplicativo de mensagens, operado com tecnologia white label da plataforma Buuzap, registrou, em três anos um crescimento de mais de 5 vezes nas vendas mensais.

A comercialização de passagens pelo WhatsApp saiu de 499 bilhetes em abril de 2023 para 6.830 em dezembro de 2025. “Os resultados mostram que a digitalização no transporte rodoviário é um processo vivo. O WhatsApp encurta a distância entre a intenção e a compra, se tornando um ambiente natural, acessível e eficiente para o passageiro”, afirma Tulio Lessa, presidente da Saritur. “Hoje, o WhatsApp entrega para a viação não só um importante volume de vendas, mas também alta conversão, alta recorrência e, principalmente, dados estratégicos para os seus negócios”, diz Victor Coutinho, CE0 e cofundador da Buszap.

“A manutenção da bandeira verde (na conta de luz) contribui para reduzir pressões sobre o custo da energia, o que beneficia diretamente famílias e empresas” Sérgio Pataca, coordenador de Mercado de Energia da Fiemg, sobre a decisão da Aneel para o mês de março



Boa leitura

Com investimentos que variam enttre R$ 1 milhão e R$ 2 milhões, a Livraria Leitura planeja abrir nove lojas este ano e fechar 2026 com mais de 140 lojas e um crescimento de 25% nas vendas. A expectativa, segundo a rede mineira de livrarias, é impulsionadas por um calendário “robusto de eventos culturais com cerca de 3 mil ações em todo o país. Já o plano de expansão inclui uma agenda de inaugurações ao longo de 2026.

No próximo trimestre já estão confirmadas novas unidades em São Paulo (Granja Viana), Goiás (Aparecida de Goiânia) e Amazônia (Manaus). As novas lojas devem permitir o crescimento de dois dígitos, previsto para este ano. “A Livraria Leitura cresce porque entende que o livro é apenas o começo da relação com o leitor. Investimos em experiência, em cultura e em presença física qualificada. Nossa expansão reflete a confiança no mercado brasileiro e no poder transformador da leitura”, afirma o CEO da rede, Marcus Teles.

Apetite pascal

Tradição no período da Quaresma e no almoço de Páscoa das famílias católicas, o bacalhau é a aposta do Restaurante do Porto, unidade Cidade Nova, para elevar as vendas no período. A casa, especializada em culinária portuguesa, importou 1 tonelada e meia de bacalhau para usar exclusivamente para compor cerca de 3 mil pratos durante o período quaresmal. “Acreditamos em um crescimento 20% no volume de vendas”, afirma a gestora da unidade na Cidade Nova, Marina Fillizzola. O peixe foi importado diretamente da Noruega e o restaurante não revela o valor no produto, que chega semanalmente, às quartas-feiras.

