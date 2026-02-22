Startup mineira de energia investe R$ 260 mi este ano

Jornalista formado pela PUC Minas em 1988, com passagem pelos jornais Diário do Comércio e O Tempo. Trabalhou em coberturas de leilões de privatização e em feiras internacionais

A startup mineira do segmento de geração distribuída de energia solar fotovoltaica Evolua Energia vai investir R$ 260 milhões este ano e energizar 26 novas usinas fotovoltaicas em cinco estados. Fernanco Schffner, CEO da Evolua, afirma que o investimento ao longo de 2026 está focado no atendimento com qualidade e expansão da base de clientes de 25 mil para 50 mil. “Queremos ser uma empresa asset light, focada na melhoria do serviço e na gestão dos ativos sem expansão da base física existente e mais com novos arrendamentos”, afirma Schuffner. A expectativa é de que, com as novas usinas fotovoltaicas conectadas à sua base de geração, A Evolua Energia atinja, ao fim deste ano, 127 unidades energizadas, entre próprias e arrendadas de terceiros, totalizando 143,1 megawatts (MW) de potência instalada. O foco da expansão este ano está no Nordeste e no Centro-oeste. Com isso, a maioria das usinas que serão energizadas estão nestas regiões, sendo dez usinas no Piauí, quatro na Bahia, duas no Ceará, nove em Goiás e uma em Minas Gerais. Desde que entrou em operação, em 2020, a Evolua Energia contabiliza investimentos de R$ 988 milhões para gerar energia limpa perto dos consumidores e com valores mais acessíveis por meio do segmento de Geração Distribuída. Em 5 anos de operação, a Evolua Energia gerou, entre usinas próprias e locadas, 548 Gwh. Hoje, a Evolua Energia está presente em 8 estados – Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso.

Alô, alô, Minas!

Com os produtos novos a preços impeditivos, o mercado de segunda mão de iPhones ganha destaque em Minas. Levantamento da OLX, marketplace de classificados de produtos usados do país, mostra que o iPhone 13 foi o smartphone de segunda mão mais vendido por meio da plataforma em Minas, em 2025. As comercializações do modelo subiram 34,8% no período, em comparação com 2024. Segundo o estudo, o Iphone 13 Pro Max foi o segundo smartphone mais vendido no estado, e o iPhone 15 Pro Max, o terceiro. Ambos os modelos também foram destaque em crescimento de comercializações, com alta de 17,4% e 23,8%, respectivamente, no mesmo período de comparação. Completam as sete primeiras posições no ranking de vendas o iPhone 14 Pro Max, em quarto; iPhone 14, em quinto, seguido pelo iPhone 14 Pro e iPhone 13 Pro.

Nos parques

O Instituto Estadual de Floresta realiza na semana que vem audiência pública para apresentação e debate do projeto de concessão dos serviços de visitação no Parque Estadual do Biribiri, em Diamantina. Os estudos e modelagens foram elaborados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) em parceria com o Instituto Semeia. A concessão prevê investimentos estimados em R$ 6,3 milhões para aprimorar a infraestrutura do parque, com foco na qualificação da experiência dos visitantes e na valorização do patrimônio natural. Entre as melhorias previstas estão: construção de centro de visitantes; implantação de estacionamentos estruturados; espaços para alimentação; área de acampamento; sanitários e centros de apoio. A audiência será realizada de forma presencial e virtual, com transmissão pelo canal Meio Ambiente Minas Gerais, no YouTube.

Sorvetes hermanos

Lançada em 2024, a Heladeria Havanna inaugurou sua mais nova loja em Minas recentemente em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A unidade é a nona da rede no estado – BH, Betim, Juiz de Fora, Sete Lagoas, Uberaba e Uberlândia – e a meta é chegar a 15 unidades em operação no estado até o fim de junho. A Heladeria, especializada em sorvetes, milkshakes e sobremesas, já conta com 80 unidades abertas no Brasil. A meta é chegar a 100 lojas no início deste ano. A rede de franquias da Havana, que faturou R$ 420 milhões no ano passado projeta para este ano uma receita de R$ 500 milhões, com aumento de 19%. O Brasil é o primeiro país no mundo a receber as Heladerias Havanna, um marco inédito entre os 12 países onde a marca está presente, somando mais de 2.500 unidades. O projeto foi criado pela sócia-fundadora da rede, Adriana Villela.

“É um passo importante, mas o cenário ainda é incerto. O que a indústria precisa agora é previsibilidade. Seguiremos atentos e defendendo condições equilibradas para a indústria mineira”

Flávio Roscoe,

presidente da Fiemg sobre queda do tarifaço no EUA

Na construção

Quarenta e três pequenos negócios de Belo Horizonte, Uberlândia, Teófilo Otoni já participaram do primeiro ciclo do Construir 360, no âmbito da jornada de Eficiência Operacional do programa. “Com iniciativas práticas e alinhadas à realidade das micro e pequenas empresas, os negócios da cadeia da Casa e Construção conseguem avançar em eficiência operacional e na gestão do negócio. O foco é preparar as empresas para tomar decisões mais assertivas, aumentar a produtividade, reduzir perdas e desperdícios e estruturar processos que permitam operar com mais previsibilidade e competitividade”, afirma a analista do Sebrae Minas Nayara Aguilar. Neste ano, a previsão é de que novos grupos de micro e pequenas empresas de Casa e Construção sejam atendidos em diferentes regiões do estado.

Com saúde



Maior cooperativa financeira do Brasil na área de saúde e maior cooperativa financeira de Minas fechou o ano passado com R$ 9,68 bilhões em ativos totais, um crescimento de 23% sobre 2024. A cooperativa registrou também aumento de 22,6% nas sobras – resultados distribuído ano a ano entre os cooperados – com o montante chegando a R$ 224,2 milhões, um recorde na história de mais de 30 anos da cooperativa. As operações de crédito, como as para financiar consumo e investimento, aumentaram em 15%, chegando a R$ 5,02 bilhões. O total de cooperados está em 133 mil, crescimento de 16% em relação a 2024, e a perspectiva para 2026 é um avanço de 10%. “Os resultados de 2025 evidenciam os novos marcos alcançados neste ano, como fruto da ampliação das operações, fortalecimento do relacionamento com os nossos cooperados e foco na sustentabilidade financeira da cooperativa. Seguiremos em crescimento”, afirma o presidente da Credicom, João Augusto Oliveira Fernandes.

Na safra

Credenciada no ano passado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) como Instituição Privada de Pesquisa, a Satis está comemorando seis anos de operação do seu Campo Experimental, em Araxá, no Triângulo Mineiro. “Ao longo dessa trajetória, foram conduzidos diferentes experimentos em 1.797 parcelas, os quais resultaram em 330 tratamentos desenvolvidos”, informa a Satis em nota. Este ano, o Campo Experimental iniciou 2026 com mais de 20 novos protocolos de pesquisa em andamento e, segundo a Satis, são voltados em especial para as culturas de feijão, soja, café, melancia, rabanete e milho. A meta é investir, até 2030, 3% do faturamento da companhia na área de pesquisas e inovação. “O credenciamento do MAPA ampliou a robustez do nosso processo de inovação. Resultados confiáveis nos permitem avançar com mais assertividade no desenvolvimento de tecnologias”, afirma o gerente de Inovação e Qualidade da Satis, Fabrício Porto.

Café

32,4 milhões de sacas de café devem ser colhidas este ano em Minas, uma alta de 25,9% sobre o ano anterior, segundo dados da Conab. Produção mineira deve ser 49% da nacional se previsão se confirmar

