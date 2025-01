Chuvas e ação do ONS ajudam a recuperar reservatórios de usinas

Com o período úmido do ano registrando chuvas dentro da normalidade ou acima dos níveis históricos, os reservatórios das hidrelétricas estão recuperando capacidade e devem fechar o mês de janeiro acima de 60% em todas as regiões, um patamar semelhante ao de janeiro do ano passado. Até quarta-feira, segundo dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) mostravam que as usinas do Sudeste e Centro-Oeste, que respondem por cerca de 70% da capacidade de geração hídrica de energia do país, estavam com 54,64% de armazenamento. O sistema com o maior volume de água é o Sul, com 76,75%, enquanto o que tem o nível mais baixo é o do Nordeste, com 53,75%. O nível de chuvas e a recuperação dos reservatórios têm permitido à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) manter a bandeira verde (sem acréscimo de valor) nas contas de energia elétrica.

E o quadro não deve trazer preocupação para o restante do ano, com o ONS atuando para permitir e preservar o armazenamento de água nos grandes reservatórios do Sudeste e do Centro-Oeste. Com base nas resoluções 193 e 194 da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (Ana), que determina restrições para as usinas nas bacias dos rios Grande e Paranaíba – para atender aos diversos usos da água –, as hidrelétricas de Emborcação e Furnas teriam que operar em dezembro com defluências médias máximas de 140 metros cúbicos por segundo (m3/s) e 500 m3/s, respectivamente.

Segundo o ONS, as duas hidrelétricas operaram no último mês do ano com defluências de 123 m3/s (Emborcação) e 269 m3/s (Furnas). “Essa condição contribuiu para a recuperação de armazenamento nesses reservatórios ao longo mês: cerca de 11p.p (pontos percentuais) para a UHE Furnas e de 7 p.p. para a UHE Emborcação”, destacou o diretor-geral do ONS, Márcio Rea. As duas hidrelétricas estão entre as três maiores em capacidade de armazenamento no Sistema Sudeste/Centro-Oeste. Furnas, responde por 17,12% da capacidade, e Emborcação por 10,69% (o maior reservatório do sistema é o da UHE Serra da Mesa, com 17,24%). Isso significa que a estratégia recupera os reservatórios com maior impacto no sistema elétrico.

Em dezembro, o reservatório de Furnas estava com 28% do seu volume útil e chegou a 39% no início de janeiro, enquanto o volume armazenado em Emborcação passou de 31% para 38%. E a recuperação segue ocorrendo com as duas usinas operando com restrição de defluência também neste mês. Na quarta-feira, o reservatório de Furnas estava com 45,31% e o de Emborcação, com 42,47%, segundo o ONS. O operador do sistema elétrico nacional informa que “as projeções para os níveis de Energia Armazenada (EAR) no final do primeiro mês de 2025 estão estáveis ante os primeiros dados divulgados, com a possibilidade de que todos os subsistemas estejam com EAT superior a 60% em 31 de janeiro”.

Ainda de acordo com o ONS, no final deste mês, os reservatórios do Norte devem chegar a 82,5%, seguido pelo Nordeste, com 70%. No Sul e no Sudeste/Centro-Oeste, o EAR fechará o mês em 64,3% e 63,4%. respectivamente. Com o período chuvoso se estendendo até o início de abril, os reservatórios das principais hidrelétricas brasileiras devem chegar a um nível suficiente para superar o período seco, mas com o acionamento das bandeiras tarifárias, como ocorreu em 2024. No a no passado, a Aneel manteve a bandeira verde de janeiro a junho, acionou a amarela em julho e voltou com a verde em agosto. Em setembro e outubro vigorou a bandeira vermelha, caindo para amarela em novembro e para verde em dezembro.