Veja as datas de pagamento de benefícios do INSS em 2025

FOLHAPRESS - Os beneficiários do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) já podem conferir as datas mensais de pagamento de aposentadorias, pensões e demais benefícios previdenciários em 2025. O primeiro pagamento do ano deve acontecer no dia 27 de janeiro.

Assim como nos últimos anos, os beneficiários recebem os valores conforme o número final de seus benefícios, sem considerar o dígito verificador. Os pagamentos são feitos primeiro àqueles que recebem até um salário mínimo. Depois, a transferência é feita para quem recebe até o teto da Previdência.

O calendário divulgado pelo INSS é válido para todos que já recebem o benefício e também para aqueles que irão se aposentar em 2025.

O último pagamento dos benefícios previdenciários com referência ao ano de 2024 acontece nesta quarta-feira (8). Ainda neste mês, os valores de pagamento devem ser reajustados com a divulgação do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Qual é o calendário de pagamento de cada mês do INSS?

JANEIRO

Para quem recebe um salário mínimo

Final do benefício Data de pagamento 1

27 de janeiro 2

28 de janeiro 3

29 de janeiro 4

30 de janeiro 5

31 de janeiro 6

3 de fevereiro 7

4 de fevereiro 8

5 de fevereiro 9

6 de fevereiro 0 7 de fevereiro

Para quem recebe acima do salário mínimo

Final do benefício Data de pagamento 1 e 6

3 de fevereiro

2 e 7

4 de fevereiro 3 e 8

5 de fevereiro 4 e 9

6 de fevereiro 5 e 0

7 de fevereiro

FEVEREIRO

Para quem recebe um salário mínimo

Final do benefício Data de pagamento 1

24 de fevereiro 2

25 de fevereiro 3

26 de fevereiro 4

27 de fevereiro 5

28 de fevereiro 6

6 de março 7

7 de março 8

10 de março 9

11 de março 0 12 de março

Para quem recebe acima do salário mínimo

Final do benefício Data de pagamento 1 e 6

6 de março 2 e 7

7 de março 3 e 8

10 de março 4 e 9

11 de março 5 e 0

12 de março

MARÇO

Para quem recebe um salário mínimo

Final do benefício Data de pagamento 1

25 de março 2

26 de março 3

27 de março 4

28 de março 5

31 de março 6

1º de abril 7

2 de abril 8

3 de abril 9

4 de abril 0 7 de abril

Para quem recebe acima do salário mínimo

Final do benefício Data de pagamento 1 e 6

1º de abril 2 e 7

2 de abril 3 e 8

3 de abril 4 e 9

4 de março 5 e 0

7 de março

ABRIL

Para quem recebe um salário mínimo

Final do benefício Data de pagamento 1

24 de abril 2

25 de abril 3

28 de abril 4

29 de abril 5

30 de abril 6

2 de maio 7

5 de maio 8

6 de maio 9

7 de maio 0 8 de maio

Para quem recebe acima do salário mínimo

Final do benefício Data de pagamento 1 e 6

2 de maio 2 e 7

5 de maio 3 e 8

6 de maio 4 e 9

7 de maio 5 e 0

8 de maio

MAIO



Para quem recebe um salário mínimo

Final do benefício Data de pagamento 1

26 de maio 2

27 de maio 3

28 de maio 4

29 de maio 5

30 de maio 6

2 de junho 7

3 de junho 8

4 de junho 9

5 de junho 0 6 de junho

Para quem recebe acima do salário mínimo

Final do benefício Data de pagamento 1 e 6

2 de junho 2 e 7

5 de junho

3 e 8

6 de junho

4 e 9

7 de junho

5 e 0

8 de junho



JUNHO

Para quem recebe um salário mínimo

Final do benefício Data de pagamento 1

24 de junho 2

25 de junho 3

26 de junho 4

27 de junho 5

30 de junho 6

1º de julho 7

2 de julho 8

3 de julho 9

4 de julho 0 7 de julho

Para quem recebe acima do salário mínimo

Final do benefício Data de pagamento 1 e 6

1° de julho 2 e 7

2 de julho 3 e 8

3 de julho 4 e 9

4 de julho 5 e 0

7 de julho

JULHO

Para quem recebe um salário mínimo

Final do benefício Data de pagamento 1

25 de julho 2

28 de julho 3

29 de julho 4

30 de julho 5

31 de julho 6

1º de agosto

7

4 de agosto 8

5 de agosto 9

6 de agosto 0 7 de agosto

Para quem recebe acima do salário mínimo

Final do benefício Data de pagamento 1 e 6

1° de agosto

2 e 7

4 de agosto 3 e 8

5 de agosto 4 e 9

6 de agosto 5 e 0

7 de agosto

AGOSTO



Para quem recebe um salário mínimo

Final do benefício Data de pagamento 1

25 de agosto 2

26 de agosto 3

27 de agosto 4

28 de agosto 5

29 de agosto 6

1º de setembro

7

2 de setembro 8

3 de setembro 9

4 de setembro 0 5 de setembro

Para quem recebe acima do salário mínimo

Final do benefício Data de pagamento 1 e 6

1° de setembro

2 e 7

2 de setembro 3 e 8

3 de setembro 4 e 9

4 de setembro 5 e 0

5 de setembro

SETEMBRO

Para quem recebe um salário mínimo

Final do benefício Data de pagamento 1

24 de setembro 2

25 de setembro 3

26 de setembro 4

29 de setembro 5

30 de setembro 6

1º de outubro

7

2 de outubro 8

3 de outubro

9

6 de outubro

0 7 de outubro



Para quem recebe acima do salário mínimo

Final do benefício Data de pagamento 1 e 6

1º de outubro 2 e 7

2 de outubro 3 e 8

3 de outubro 4 e 9

6 de outubro 5 e 0

7 de outubro

OUTUBRO

Para quem recebe um salário mínimo

Final do benefício Data de pagamento 1

27 de outubro 2

28 de outubro 3

29 de outubro 4

30 de outubro 5

31 de outubro 6

3 de novembro 7

4 de novembro 8

5 de novembro 9

6 de novembro 0 7 de novembro

Para quem recebe acima do salário mínimo

Final do benefício Data de pagamento 1 e 6

3 de novembro 2 e 7

4 de novembro 3 e 8

5 de novembro 4 e 9

6 de novembro 5 e 0

7 de novembro

NOVEMBRO

Para quem recebe um salário mínimo

Final do benefício Data de pagamento 1

24 de novembro 2

25 de novembro 3

26 de novembro 4

27 de novembro 5

28 de novembro 6

1º de dezembro 7

2 de dezembro 8

3 de dezembro 9

4 de dezembro 0 5 de dezembro

Para quem recebe acima do salário mínimo

Final do benefício Data de pagamento 1 e 6

1º de dezembro 2 e 7

2 de dezembro 3 e 8

3 de dezembro 4 e 9

4 de dezembro 5 e 0

5 de dezembro

DEZEMBRO

Para quem recebe um salário mínimo

Final do benefício Data de pagamento 1

22 de dezembro 2

23 de dezembro 3

26 de dezembro 4

29 de dezembro 5

30 de dezembro 6

2 de janeiro de 2026 7

5 de janeiro de 2026 8

6 de janeiro de 2026 9

7 de janeiro de 2026 0 8 de janeiro de 2026

Para quem recebe acima do salário mínimo