Cármen, Dino e Messias pautam agenda do Supremo e ofuscam o caso Master

Uma sequência de movimentos no Supremo Tribunal Federal (STF), no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e no Senado, embora aparentemente desconectados, revela uma engrenagem institucional em pleno funcionamento sob tensão. A reorganização da agenda política deixou em segundo plano o explosivo caso do Banco Master, que gerou grande constrangimento para o ministro Alexandre de Moraes.

O primeiro fato relevante foi protagonizado pela ministra Cármen Lúcia, que anunciou a antecipação de sua saída da presidência do TSE para 14 de abril. O gesto, justificado como medida administrativa para permitir melhor preparação das eleições, tem implicações políticas evidentes. Ao abrir espaço para Nunes Marques assumir a presidência da Corte eleitoral, consolida-se uma inflexão no comando do processo eleitoral de 2026, com a presença de nomes indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro em posições-chave — incluindo André Mendonça. Trata-se de uma mudança silenciosa, mas estratégica, no equilíbrio de forças institucionais que conduzirão o pleito.

Paralelamente, o STF mergulhou em uma crise federativa e institucional de grande complexidade ao analisar o caso da sucessão do governo do Rio de Janeiro, após a renúncia de Cláudio Castro e a desorganização completa da linha sucessória estadual. O julgamento caminhava para consolidar maioria (4 a 1) favorável à realização de eleições indiretas, de acordo com os votos de Luiz Fux, Mendonça, Nunes Marques e da própria Cármen Lúcia, mas foi interrompido por um pedido de vista de Flávio Dino.

Ao alegar necessidade de aguardar o acórdão do TSE sobre a cassação e a renúncia de Castro, Dino adotou uma postura de cautela jurídica que, na prática, suspende uma decisão politicamente sensível. O caso foi definido pelo próprio ministro como uma “encruzilhada jurídica”, expressão que sintetiza o dilema central: definir se a vacância do cargo foi de natureza eleitoral ou administrativa. Essa distinção é decisiva, pois determina se a eleição deve ser direta (com voto popular) ou indireta (pela Assembleia Legislativa).

O caso Cláudio Castro revela o grau de deterioração institucional do estado: sem governador, sem vice, com o presidente da Assembleia Legislativa impedido e preso, e com o comando provisório entregue ao presidente do Tribunal de Justiça, Ricardo Couto. O retrato é de colapso político, agravado por denúncias de infiltração do crime organizado no Legislativo estadual, mencionadas inclusive pelo ministro Gilmar Mendes, que disse ter ouvido de um diretor da Polícia federal que de 32 a 34 deputados recebiam dinheiro do jogo do bicho.



Equilíbrio institucional

Ao mesmo tempo, no Senado, avançou a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para o STF. O presidente da Casa, Davi Alcolumbre, encaminhou o nome à Comissão de Constituição e Justiça, em um movimento interpretado como gesto político ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, apesar de resistências iniciais, causadas pelo fato de o senador Rodrigo Pacheco (PSB-MG), indicado pelo presidente do Senado, ter sido preterido por Lula, que o quer candidato ao governo de Minas.

A indicação de Messias revela uma barganha entre Executivo e Legislativo. A demora no envio da mensagem presidencial, seguida de intensa articulação de Messias junto a cerca de 70 senadores, indica que a aprovação — que exige 41 votos — está sendo construída com base em negociação política direta, e não apenas em critérios técnicos. O relator Weverton Rocha já sinalizou relatório favorável. Tudo indica que o governo já conseguiu recompor sua base no Senado, em razão das articulações eleitorais.

No entanto, a eventual entrada de Messias no STF tende a aprofundar a percepção pública de alinhamento entre o Judiciário e o Executivo, somando-se a ministros já identificados com o governo. Internamente, já se delineia uma disputa por sua futura posição nos blocos informais da Corte. O STF de fato se tornou uma arena política, ainda que sob as manobras e acordos de bastidores tenham que se traduzir em decisões jurídicas.

O pano de fundo de todos esses movimentos é justamente o que ficou “na geladeira” nessa quinta-feira: o caso Master. Deslocar o foco das atenções para temas institucionais complexos, como a sucessão no Rio, a reorganização do TSE e a indicação ao STF, funciona como amortecedor político para um escândalo de grandes proporções, que envolve sistema financeiro, agentes públicos e possíveis ramificações dentro do próprio Estado. O instinto de sobrevivência do establishment falou mais alto do que as divergências políticas entre seus principais atores.

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As linhas de força desse processo estão profundamente acopladas ao cenário eleitoral de 2026. Há uma reorganização silenciosa e natural do controle institucional das eleições de 2026, com mudanças relevantes no comando do TSE, em razão das regras do jogo da sucessão naquela Corte. O STF assume a responsabilidade de resolver uma crise institucional no terceiro maior colégio eleitoral do país, com 12.644.616 cidadãos aptos a votar. A entrada de Jorge Messias no Supremo, caso aprovada, fortalece a posição de Lula na recomposição interna de forças. Executivo, Legislativo e Judiciário operam em regime de contenção de danos, para manter o equilíbrio institucional.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.