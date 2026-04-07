Em 'Política como destino', uma linha do tempo de Geisel a Temer

O ex-governador fluminense e ex-ministro Moreira Franco lançará nesta quarta-feira (8/4), em Brasília, na Fundação Ulysses Guimarães (SHIS QI 15, conjunto 14, casa 18), a partir das 17h30, a autobiografia “Política como destino” (Topbooks), uma longa entrevista concedida à socióloga Aspásia Camargo, com participação especial do filósofo Denis Lerrer Rosenfield. Mergulho nos bastidores do poder, o livro combina memória pessoal, análise política e uma coleção de “causos”, da distensão do governo Geisel ao de Michel Temer (MDB), que assumiu o poder com o impeachment de Dilma Rousseff.

Sociólogo formado na renomada Sorbonne Université, na França, ao longo de suas 1.047 páginas, o livro é um testemunho da política real, com todas as suas contradições, inclusive as do autor. Longe das ideias maoistas dos tempos de militante da Ação Popular (AP), Moreira Franco entrou na política institucional pelas mãos de seu sogro, o senador Amaral Peixoto (MDB-RJ), velho cacique político pessedista, que integrava a cúpula da oposição ao regime, ao lado de Ulysses Guimarães (SP) e Tancredo Neves (MG).

Estreou como deputado federal mais votado do antigo estado do Rio de Janeiro, nas eleições de 1974, com apoio do Partido Comunista Brasileiro (PCB), tendo como companheiro de chapa José Alves de Brito, um ex-operário da indústria naval, que foi eleito deputado constituinte da fusão da Guanabara com o antigo Estado do Rio. Nas eleições seguintes, em 1976, Moreira foi eleito prefeito de Niterói.

Entretanto, com a anistia e a reforma partidária de 1979, Amaral aderiu ao antigo PDS, do qual se tornou presidente, sendo acompanhado pelo genro, que foi candidato a governador em 1982, quando a eleição direta para os governos estaduais foi restabelecida. Pesaram na decisão o projeto de abertura e a rivalidade com o então governador da Guanabara, Chagas Freitas (MDB), que assumiu o controle da legenda. Moreira perdeu a disputa para Leonel Brizola (PDT), que lhe pôs um apelido, num debate na tevê, para o resto da vida política: gato angorá.

Naquela ocasião, com a informatização da contagem dos votos, a cargo da empresa Proconsult, o governo tentou fraudar o resultado das urnas, mas fracassou. A apuração estava sendo acompanhada pela Rádio JB, seção por seção, e a soma dos votos, além de muito atrasada, não batia, o que foi denunciado pelo jornalista Procópio Mineiro, que comandava a emissora. No livro, Moreira dá sua versão em detalhes sobre os bastidores dessa eleição.

A narrativa é estruturada em torno da ideia de que a política não foi uma escolha, mas um destino inevitável. Moreira revisita sua formação, sua ascensão no PMDB (hoje MDB) e sua passagem por cargos-chave, especialmente o governo do Rio de Janeiro (1987-1991). Nesse período, revela as dificuldades de governar um estado marcado por crise fiscal, violência crescente, crime organizado e tensões federativas, ao mesmo tempo em que expõe os limites do poder formal diante de estruturas políticas fragmentadas.



Grandes personagens

Os bastidores do Palácio Guanabara são descritos com riqueza de detalhes. Moreira narra episódios de negociação com a Assembleia Legislativa, conflitos com corporações do funcionalismo e tentativas de implementar reformas administrativas que esbarravam tanto em resistências internas quanto em uma cultura política avessa à austeridade. Há um esforço evidente de justificar suas decisões mais polêmicas, mas também momentos de autocrítica, ainda que tímidas.

Um dos pontos altos do livro está nos relatos de convivência com figuras centrais da política brasileira. O autor transita com naturalidade por episódios envolvendo lideranças como José Sarney, Ulysses Guimarães e Tancredo Neves, oferecendo retratos que mesclam admiração, crítica e, sobretudo, intimidade política. São “causos” que ajudam a compreender a lógica de funcionamento do sistema político, baseado em confiança pessoal, negociação permanente e, muitas vezes, improviso.

Ao narrar sua passagem por ministérios em diferentes governos, incluindo sua atuação como ministro da Aviação Civil e da Secretária-geral da Presidência, Moreira descreve os desafios de coordenar políticas públicas em ambientes de coalizão, marcados por disputas internas e pela necessidade constante de acomodar interesses partidários. Os bastidores de Brasília aparecem como um espaço onde decisões estratégicas são frequentemente moldadas por circunstâncias contingentes, mais do que por planejamento de longo prazo.

Particularmente interessantes são os relatos sobre momentos de crise, como o impeachment de Dilma Rousseff, nos quais o autor expõe o funcionamento das engrenagens do poder em situações-limite. O livro revela como a política brasileira opera sob pressão, com soluções pragmáticas e pouco ortodoxas. Nesse aspecto, dialoga com uma tradição de memórias políticas que privilegia a experiência concreta sobre a teoria.

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O tom coloquial e os “causos” funcionam como recurso narrativo eficaz e humaniza personagens frequentemente vistos apenas sob a lente institucional. No entanto, essa opção se apoia mais na narrativa pessoal do que em uma reflexão mais sistemática sobre o sistema político. No livro, Moreira fala das acusações do juiz Marcelo Bretas e compara sua prisão na época de estudante com a da Lava-Jato: “Eu não fui detido, fui sequestrado quando saía do aeroporto de Galeão, voltando de Brasília”.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.