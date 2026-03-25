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Câmara quer participar de impeachment de ministros do STF

Proposta para 2027 circula sem muito alarde entre lideranças políticas

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
25/03/2026 06:33

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Câmara quer participar de impeachment de ministros do STF
Câmara quer participar de impeachment de ministros do STF crédito: Foto: Antonio Augusto/STF

Há uma articulação discreta para alterar o rito de impeachment de ministros do STF a partir do ano que vem. A ideia que circula nos bastidores da Câmara é fazer com que o processo tenha início na própria Câmara como já ocorre nos pedidos contra presidente da República antes de seguir para o Senado.

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Os defensores da mudança argumentam que o novo desenho ajudaria a reduzir a tensão institucional com o Supremo, conferindo maior legitimidade a um eventual processo de impeachment algo ainda inédito desde a Constituição de 1988.

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A proposta, porém, enfrentaria resistências no Senado, que detém hoje a competência exclusiva para analisar pedidos de afastamento de ministros do STF. O tema está no centro de campanhas ao Senado nas eleições deste ano.

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