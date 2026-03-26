Lula critica governo Temer e integrante da executiva do MDB reage

Em discurso durante agenda em Anápolis (GO) nesta quinta-feira, 26, Lula disse que o Brasil viveu “quase 7 anos de obscuridade”, em referência aos governos de Jair Bolsonaro e Michel Temer.

“O que aconteceu na economia e com os desgovernos do Brasil nesses últimos tempos?”, provocou o presidente.

Integrante da executiva nacional do MDB, o ex-deputado federal Carlos Marun reagiu.

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“Foi justamente o contrário: no governo Temer, nós retiramos o Brasil da obscuridade dos governos petistas. Recolocamos o Brasil nos trilhos da lucidez. Lula não aceita isso e até hoje nos chama de golpistas. Se houve golpe, foi um golpe de sorte para o Brasil”, afirmou à coluna.