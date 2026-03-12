Os dois incentivadores da candidatura presidencial de Michel Temer
Movimento semelhante já ocorreu em 2022, mas Temer nunca levou a hipótese de disputar o Planalto a sério
compartilheSIGA
Dois aliados próximos de Michel Temer têm sido os principais encorajadores junto ao ex-presidente de uma candidatura ao Planalto em 2026: o marqueteiro Elsinho Mouco e o ex-ministro Carlos Marun.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Os dois argumentam que o cenário de polarização e fragmentação do centro poderia abrir espaço para um nome com experiência institucional e capacidade de articulação política.
Não é a primeira vez que Temer é provocado a voltar às urnas. Em 2022, aliados também estimularam uma possível candidatura presidencial, mas o ex-presidente nunca chegou a cogitar a hipótese a sério.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Naquele momento, Temer chegou a balançar apenas com a ideia de disputar uma vaga no Senado, depois que um empresário se dispôs a financiar a campanha. Chegou a considerar a possibilidade de ir ao Senado para exercer um papel de espécie de conselheiro da República. Mesmo essa hipótese, porém, acabou descartada.