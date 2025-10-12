Encontro de Lula e Trump na Malásia ainda depende de confirmação





As equipes dos governos de Brasil e Estados Unidos devem retomar contatos de bastidores ao longo desta semana para alinhavar os preparativos da reunião entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Marco Rubio, terá uma conversa com o chanceler Mauro Vieira para avaliar a possibilidade dessa primeira reunião entre os dois presidentes ocorrer na Malásia, aproveitando a eventual presença de ambos na cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean, na sigla em inglês), evento em que as principais lideranças do bloco do sudeste asiático.



Realizadas duas vezes por ano, as cúpulas ocorrem desde fevereiro de 1976. Criada em agosto de 1967, a Asean é composta por dez países: Brunei, Camboja, Cingapura, Filipinas, Indonésia, Laos, Malásia, Mianmar, Tailândia e Vietnã. Lula e Trump estão convidados para o encontro.



Até agora, as negociações com a Casa Branca transcorreram com muita cautela e discrição. O encontro entre ambos na Assembleia-Geral da ONU, nos bastidores do plenário, quando Trump e Lula se abraçaram, fora combinado entre os assessores com a aprovação de ambos; o que não estava acertado foi Trump tornar público o abraço e a “boa química” que rolou entre ambos em plena assembleia.



O tom positivo do encontro funcionou como uma espécie trégua e mudou da água para o vinho o contexto político das relações entre os dois países, que formalmente estavam congeladas. Apesar de os discursos oficiais terem se chocado e mantido duras críticas, ambos relataram um encontro pessoal promissor do ponto de vista de um acordo. Contatos secretos de alto nível antecederam aquela terça-feira, dia 23, em Nova York. Mesmo assim, havia muitas incertezas.



O primeiro sinal de reposicionamento de Trump veio na videoconferência do dia 11 de setembro entre o vice-presidente Geraldo Alckmin e o embaixador Jamieson Greer, representante comercial dos EUA (USTR). No dia 15, o enviado especial Richard Grenell foi despachado por Trump para conversas a sós com o ministro Mauro Vieira (Relações Exteriores) no Rio de Janeiro.



Ambos se encontraram fora do Palácio do Itamaraty, para evitar vazamentos: o Copacabana Palace, o mesmo onde foi gravado o assassinato de Odete Roitman, interpretada por Débora Bloch, na novela Vale Tudo. Depois, Grenell se encontrou com o assessor especial da Presidência, Celso Amorim, no dia 22, em Nova York, véspera da Assembleia-Geral da ONU.



Republicano, Grenell é um diplomata muito experiente, foi embaixador dos Estados Unidos na Alemanha de 2018 a 2020, participou das negociações de paz na Sérvia e no Kosovo, de 2019 a 2021, e dirigiu interinamente a Inteligência Nacional no Gabinete de Trump em 2020.



Antes, havia sido porta-voz do Departamento de Estado dos EUA nas Nações Unidas durante o governo George Bush. Foi fundamental para mudar a avaliação de Trump sobre a situação brasileira, muito contaminada pela atuação do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e do influenciador Paulo Figueiredo junto ao Departamento de Estado.

Agenda complexa



No dia seguinte à assembleia da ONU, Mauro Vieira e Marco Rubio se encontraram e acertaram que a primeira conversa entre Trump e Lula seria por telefone, o que ocorreu no dia 6 de outubro. No dia 9, o Ministério das Relações Exteriores divulgou oficialmente o estágio das conversas. O ministro Mauro Vieira manteve contato telefônico com Rubio após ao telefonema entre Lula e Trump.



Acordaram que equipes de ambos os governos manterão reunião na próxima semana em Washington, para dar seguimento ao tratamento das questões econômico-comerciais entre os dois países, conforme definido pelos dois presidentes. Rubio convidou Mauro Vieira para uma reunião presencial entre ambos, para tratar dos temas prioritários da relação entre o Brasil e os Estados Unidos.



O encontro entre Lula e Trump na Malásia dependerá dessas tratativas. Um novo ciclo de relações entre Brasil e Estados Unidos pode passar por três eixos: comércio e tecnologia, energia e meio ambiente e segurança estratégica. O objetivo seria atualizar a parceria histórica com base numa agenda pragmática de reciprocidade e inovação.



No eixo econômico, propõe-se a revisão das tarifas impostas pelos EUA a produtos brasileiros e um acordo de facilitação comercial e inovação industrial, que reduza barreiras técnicas e estimule cadeias produtivas conjuntas em setores como semicondutores, fertilizantes, agritech e biotecnologia. O Brasil garantiria estabilidade regulatória e o acesso a matérias-primas estratégicas; os EUA, transferência tecnológica e investimentos diretos.



No segundo eixo, ambos poderiam firmar uma parceria para transição verde, com aportes do Banco Interamericano de Desenvolvimento e do Exim Bank norte-americano para projetos de hidrogênio verde, biocombustíveis e reflorestamento da Amazônia. O Brasil ofereceria créditos de carbono e know-how em bioenergia; os EUA, financiamento e tecnologias limpas.



No eixo político-estratégico, o acordo incluiria mecanismos permanentes de diálogo sobre democracia, direitos humanos, combate a desinformação, segurança cibernética e vigilância de fronteiras. Uma cláusula de arbitragem comercial poderia substituir medidas unilaterais e reforçaria a previsibilidade institucional.

