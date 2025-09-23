Encontro entre Lula e Trump rende "química excelente" e onda de memes 

O encontro entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva, do Brasil, e Donald Trump, dos Estados Unidos, gerou uma série de memes nas redes sociais. Os líderes mundiais, que foram classificados como opositores após atritos nos últimos meses, tiveram um rápido encontro de "39 segundos" na abertura da 80ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), nesta terça-feira (23/9), em Nova Iorque.

Como representante do Brasil, Lula foi o primeiro a discursar na sede da ONU. Ao sair do palco, o brasileiro encontrou com Trump, que faria a segunda fala do evento. O encontro entre os dois ocorreu nesse momento.

Ao subir no palco, Trump teceu críticas ao Judiciário do Brasil, mas fez afagos a Lula. "O Brasil agora enfrenta grandes tarifas em resposta aos esforços sem precedentes de interferir com os direitos e liberdades dos nossos cidadãos americanos e outros", iniciou o republicano.

"Tenho um pequeno problema ao dizer isso porque, devo contar para vocês, eu estava andando para cá e o líder do Brasil estava saindo. Eu vi ele, ele me viu e nós nos abraçamos. Nós concordamos em nos encontrarmos na semana que vem", contou Trump. “Mas ele parece um homem muito legal, na verdade. Ele gostou de mim, eu gostei dele. E eu só faço negócios com pessoas que eu gosto. Mas, pelo menos por uns 39 segundos nós tivemos uma excelente química, é um bom sinal”, acrescentou.

A fala de Trump gerou um enorme burburinho no meio político, mas também virou pauta nas redes sociais. Os internautas brincaram com a "química excelente" entre os presidentes, além de comentarem que o ato deve ter causado ciúmes em Jair Bolsonaro e no filho Eduardo Bolsonaro, apoiadores de Trump e opositores de Lula.

Confira os memes:

e o Jair vendo da prisão os novos amigos Trump e Lula se reunindo? pic.twitter.com/27JGmJVBFY — William De Lucca (@delucca) September 23, 2025

Não tem jeito, os caras são tudo de partido vermelho e Lula é muito charmoso, Trump fez o L ???? pic.twitter.com/dgEzusajaI — William De Lucca (@delucca) September 23, 2025





Eduardo Bolsonaro agora depois que Trump elogiou o Presidente Lula.

.pic.twitter.com/suPY0it6mm — POINT POP (@Point__Pop) September 23, 2025

Olhaaaa @bolsonarosp o teu presidente jogando xaveco no Lulaaaa, tu vai deixar? pic.twitter.com/3Hfo57DI8t — jairme (@jairmearrependi) September 23, 2025

Trump disse que ABRAÇOU o Lula e teve uma "boa conversa", "uma boa química, um bom sinal", HAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHAH pic.twitter.com/aeABI6Uw1I — Medo e Delírio em Brasília (@medoedeliriobr) September 23, 2025

Expectativa: Trump vai esculachar o Lula

Realidade: Trump disse que adorou o Lula e marcou date pic.twitter.com/dNC0aCM9T5 — William De Lucca (@delucca) September 23, 2025