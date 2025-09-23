Assine
overlay
Início Política
Redes sociais

Encontro entre Lula e Trump rende "química excelente" e onda de memes 

Presidentes do Brasil e dos Estados Unidos tiveram um encontro de "39 segundos" nos corredores da Assembleia Geral da ONU. Republicano fez elogios ao brasileiro

Publicidade
Carregando...
JS
Junio Silva - Correio Braziliense
JS
Junio Silva - Correio Braziliense
Repórter
23/09/2025 20:44

compartilhe

Siga no
x
Lula e Trump
Lula e Trump crédito: ANGELA WEISS / AFP e BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

O encontro entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva, do Brasil, e Donald Trump, dos Estados Unidos, gerou uma série de memes nas redes sociais. Os líderes mundiais, que foram classificados como opositores após atritos nos últimos meses, tiveram um rápido encontro de "39 segundos" na abertura da 80ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), nesta terça-feira (23/9), em Nova Iorque.  

Como representante do Brasil, Lula foi o primeiro a discursar na sede da ONU. Ao sair do palco, o brasileiro encontrou com Trump, que faria a segunda fala do evento. O encontro entre os dois ocorreu nesse momento.

Leia Mais

Ao subir no palco, Trump teceu críticas ao Judiciário do Brasil, mas fez afagos a Lula. "O Brasil agora enfrenta grandes tarifas em resposta aos esforços sem precedentes de interferir com os direitos e liberdades dos nossos cidadãos americanos e outros", iniciou o republicano.

"Tenho um pequeno problema ao dizer isso porque, devo contar para vocês, eu estava andando para cá e o líder do Brasil estava saindo. Eu vi ele, ele me viu e nós nos abraçamos. Nós concordamos em nos encontrarmos na semana que vem", contou Trump. “Mas ele parece um homem muito legal, na verdade. Ele gostou de mim, eu gostei dele. E eu só faço negócios com pessoas que eu gosto. Mas, pelo menos por uns 39 segundos nós tivemos uma excelente química, é um bom sinal”, acrescentou. 

A fala de Trump gerou um enorme burburinho no meio político, mas também virou pauta nas redes sociais. Os internautas brincaram com a "química excelente" entre os presidentes, além de comentarem que o ato deve ter causado ciúmes em Jair Bolsonaro e no filho Eduardo Bolsonaro, apoiadores de Trump e opositores de Lula.

Confira os memes:


 

Tópicos relacionados:

bolsonaro donald-trump eduardo-bolsonaro exterior internacional jair-bolsonaro lula memes onu

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay