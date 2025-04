Roteiro do fracasso para o franqueado

Com mais de duas décadas de experiência dedicada ao universo das franquias em empresas como Localiza, Maple Bear e Dia Supermercados. e agora, como VP de Consultoria do Ecossistema 300.

Imagine um franqueado que abre sua unidade com grande entusiasmo. Ele segue todas as diretrizes, investe tempo e dinheiro, mas logo começa a enfrentar dificuldades. As vendas oscilam, um novo concorrente aparece na região e ele começa a perceber que administrar uma franquia é mais desafiador do que imaginava.





Então, em vez de buscar soluções, ele começa a escrever mentalmente um roteiro onde o fracasso é inevitável.





Ele acredita que nada do que fizer será suficiente para reverter a situação e, com isso, começa a agir de forma condizente com essa crença negativa:



Evita pedir ajuda para a franqueadora, pois acha que será ignorado ou julgado. Faz comparações com outros negócios, outras realidades, outras histórias.



Reduz investimentos em marketing e inovação, acreditando que "não adianta mais".



Passa a operar no "modo sobrevivência", desmotivando sua equipe e piorando o atendimento. Interpreta qualquer dificuldade como mais um "sinal" de que está fadado ao fracasso.





Esse é o Roteiro do Fracasso. Não é um documento escrito, nem uma cláusula contratual, mas um roteiro mental autodestrutivo que, se seguido à risca, inevitavelmente levará ao declínio do negócio.



Segundo Daniel Kahneman, ganhador do Prêmio Nobel de Economia e autor do livro Rápido e Devagar: Duas Formas de Pensar, a mente humana tem uma forte tendência ao viés de negatividade, onde eventos negativos são mais lembrados e influenciam mais nossas decisões do que eventos positivos.





No contexto do franchising, esse viés faz com que franqueados dediquem mais tempo comparando-se com outras realidades e preocupando-se com possíveis falhas, do que buscando oportunidades para o sucesso.





Por que criamos narrativas negativas? O Roteiro do Fracasso não surge do nada. Ele tem raízes profundas na nossa biologia e psicologia, sendo influenciado por três fatores principais: O cérebro humano é programado para detectar ameaças. Esse mecanismo foi essencial para a sobrevivência de nossos ancestrais, que precisavam estar atentos a predadores e outros perigos.





No mundo moderno, porém, essa mesma programação pode nos levar a ver ameaças onde não existem. No franchising, um franqueado pode interpretar uma oscilação nas vendas como um desastre iminente, mesmo que os dados históricos mostrem que essas flutuações são normais.





A profecia autorrealizável é um conceito da psicologia que explica como nossas expectativas influenciam nossos comportamentos e, consequentemente, os resultados que obtemos.





Se um franqueado acredita que seu negócio vai fracassar, ele inconscientemente começa a agir de forma que torne isso realidade. Ele desiste de buscar soluções, não investe em inovação e perde o entusiasmo - levando seus clientes a perceberem essa mudança e se afastarem.





Muitas pessoas sabotam seu próprio crescimento por medo da responsabilidade que vem com o sucesso. Um franqueado pode temer que, se sua unidade crescer demais, ele não consiga lidar com a demanda ou que sua vida pessoal seja prejudicada.





Assim, sem perceber, ele cria barreiras mentais que limitam seu progresso. Franchising 4.0 e o foco no básico. O Franchising 4.0 trouxe inovações tecnológicas que permitem aos franqueados analisar dados de mercado, entender tendências e otimizar suas operações. Porém, nenhuma dessas ferramentas é útil se o franqueado não souber interpretar os dados corretamente.





Muitos franqueados recebem relatórios detalhados sobre suas unidades, mas, ao invés de usá-los para identificar oportunidades de melhoria, acabam vendo apenas os problemas. Essa interpretação pessimista impede ações estratégicas e reforça o Roteiro do Fracasso.





Por isso, um dos maiores desafios do Franchising 4.0 não é a falta de tecnologia ou informação, mas a necessidade de mudança de mentalidade dos franqueados. Muitas vezes para conseguir essa evolução, a rede precisa entender que é preciso focar no básico, pois na evolução já terá muita gente colocando atenção.





Como pensam os franqueados vencedores? Analisamos hábitos e estratégias de franqueados que conseguiram crescer e superar desafios mesmo em tempos de crise.





Se existe um padrão entre os franqueados que prosperam no mercado, ele não está apenas na escolha da franquia certa ou na região mais estratégica. O verdadeiro diferencial está na mentalidade. Os franqueados de sucesso pensam diferente.





Eles não enxergam os desafios como barreiras intransponíveis, mas como oportunidades de crescimento e aprendizado. Eles sabem que dificuldades surgirão, mas entendem que o modo como reagem a elas define o destino de seus negócios.





Mentalidade de crescimento vs. Mentalidade fixa

A mentalidade de crescimento (conceito desenvolvido por Carol S. Dweck, autora do livro Mindset: A Nova Psicologia do Sucesso) é um dos fatores mais determinantes para o sucesso de um empreendedor.





Franqueados que possuem essa mentalidade acreditam que suas habilidades podem ser desenvolvidas por meio do esforço, aprendizado contínuo e adaptação. Já aqueles com mentalidade fixa acreditam que suas capacidades são imutáveis e que qualquer dificuldade é um reflexo de sua falta de talento ou sorte.



Franqueados com mentalidade de crescimento:

Buscam constantemente aprender novas estratégias de gestão, marketing e vendas.

Enxergam desafios como oportunidades de aprendizado, e não como sinais de fracasso iminente.

Aceitam feedbacks da franqueadora e estão sempre abertos a ajustes e melhorias.

Investem em capacitação, treinamentos e networking para evoluir constantemente.





Franqueados com mentalidade fixa:

Evitam tentar novas estratégias por medo do erro.

Acreditam que, se algo não está funcionando, o problema é externo e não pode ser resolvido.

Reagem negativamente a críticas e sugestões de melhoria.

Se comparam sempre a outras realidades. Dão mais atenção às dificuldades do que às possibilidades de crescimento.



Quem deseja ser um franqueado de sucesso, a primeira grande mudança começa na mentalidade.





No Franchising 4.0, onde a tecnologia e o comportamento do consumidor evoluem rapidamente, a capacidade de adaptação é fundamental. Franqueados que insistem em operar da mesma forma, sem ajustar suas estratégias ao mercado, correm o risco de ficar para trás. Ser um franqueado autêntico vai muito além de seguir um manual de operações ou cumprir metas determinadas pela franqueadora. Ele é aquele que:





Tem identidade própria: Possui estilo de gestão e comunicação únicos, sem medo de expressar sua personalidade dentro dos limites da marca.

Interpreta o modelo, não apenas o executa: Ao invés de ser um simples replicador de processos, busca compreender a essência do negócio e aplicá-la de forma natural e envolvente.

Constrói relacionamento real com clientes e equipe: Não se esconde atrás de discursos prontos, mas se conecta genuinamente com as pessoas, transmitindo segurança e carisma.

Propõe melhorias e participa ativamente da rede: Em vez de apenas receber diretrizes da franqueadora, contribui com insights, feedbacks e adaptações para tornar o negócio mais eficiente.

Exemplo real: Durante a pandemia de Covid-19, algumas redes de franquia se reinventaram rapidamente, investindo em delivery, atendimento digital e novos formatos de venda. Enquanto isso, franqueados que resistiram à mudança tiveram grandes prejuízos e, em muitos casos, fecharam suas unidades.

Franqueados bem-sucedidos são ágeis para se adaptar. Eles não ignoram as tendências do mercado e estão sempre buscando novas formas de atender melhor seus clientes. Inteligência emocional e resiliência. A vida de um franqueado não é um mar de rosas. Problemas operacionais, reclamações de clientes, dificuldades financeiras e conflitos com a franqueadora fazem parte do jogo. A diferença entre quem prospera e quem desiste está na inteligência emocional e resiliência. Segundo Daniel Goleman, autor do livro Inteligência Emocional, pessoas bem-sucedidas não são aquelas que evitam problemas, mas aquelas que sabem controlar suas emoções diante dos desafios.





Franqueados emocionalmente inteligentes: Não tomam decisões impulsivas baseadas no medo ou no estresse. Sabem controlar a frustração e manter a calma em momentos difíceis. Lidam bem com feedbacks negativos e os transformam em aprendizado. Motivam suas equipes. Cada um define o seu "roteiro". O Roteiro do Fracasso não é uma condenação inevitável, mas sim uma narrativa mental que muitos franqueados acabam seguindo sem perceber. Ele nasce de crenças limitantes, do medo do desconhecido e da resistência à mudança. Mas a boa notícia é que todo roteiro pode ser reescrito.





A maior lição que podemos tirar é que cada um tem o poder de reescrever sua história. Todos os dias, cada decisão que você toma influencia diretamente o rumo do seu negócio. A diferença entre um franqueado de sucesso e um que fracassa está exatamente nessa escolha. Pense nos exemplos que analisamos ao longo deste artigo. Enquanto alguns franqueados se deixaram dominar pelo medo e pela inércia, outros deram a volta por cima porque decidiram agir de forma diferente.





Durante a crise econômica de 2020, um franqueado do setor de alimentação viu o faturamento cair drasticamente. Em vez de entrar no Roteiro do Fracasso, ele buscou alternativas, investindo em delivery, promoções estratégicas e fortalecimento da marca digitalmente, propondo para a franqueadora caminhos, e sempre disposto a testar e pilotar novas alternativas para a rede. Hoje, sua unidade não apenas sobreviveu, mas se tornou uma das mais lucrativas da rede. Este franqueado não aceitou um roteiro predeterminado pelo medo. Ele escreveu sua própria história e colheu os frutos dessa mentalidade positiva.

Mudar sua mentalidade não acontece da noite para o dia. Mas pequenas mudanças diárias podem criar um impacto gigantesco no longo prazo. Aqui estão alguns hábitos práticos que franqueados de sucesso desenvolvem para se manter fora do Roteiro do Fracasso e dentro do Roteiro do Crescimento:

Autorreflexão - Pergunte-se regularmente: "Estou tomando decisões baseadas em fatos ou no medo?"

Educação contínua - Leia livros sobre empreendedorismo, participe de treinamentos e converse com especialistas.

Mentalidade de vítima - Em vez de culpar a economia, a franqueadora ou a concorrência, foque em o que você pode controlar.

Conversa com outros franqueados de sucesso - O networking é uma das formas mais rápidas de aprender boas práticas e mudar sua visão de mercado.

Tomada de decisões com base em dados, não em emoções - Utilize as ferramentas do Franchising 4.0 para analisar a real situação do seu negócio.

Resiliência - Problemas virão, mas a forma como você lida com eles define seu futuro.





O sucesso no franchising não é um destino, mas um processo contínuo de evolução. E tudo começa com a decisão de sair do Roteiro do Fracasso e construir um Roteiro de Sucesso.

