Franqueado Autêntico: a nova onda do franchising moderno

SIGA NO

Com mais de duas décadas de experiência dedicada ao universo das franquias em empresas como Localiza, Maple Bear e Dia Supermercados. e agora, como VP de Consultoria do Ecossistema 300.

Por muito tempo, o franchising foi sinônimo de padronização rigorosa. O sucesso de uma unidade parecia depender exclusivamente da capacidade do franqueado de seguir à risca um modelo testado e aprovado pela franqueadora.

Em muitos casos, esperava-se que o operador não fosse mais do que um executor disciplinado, um gestor eficiente, mas sem margem para interpretações próprias.

Esse cenário começou a mudar nos últimos anos.

A ascensão de um consumidor mais exigente e conectado, somada às transformações tecnológicas e ao amadurecimento do próprio setor, fez surgir um novo perfil de franqueado — aquele que não apenas administra uma unidade, mas que se torna parte ativa da construção da marca.





Esse é o franqueado autêntico, hoje considerado peça-chave para redes que desejam se destacar no mercado.

Diferente do franqueado seguidor, que se limita a aplicar os processos exatamente como foram concebidos, o franqueado autêntico compreende que, dentro das diretrizes da franquia, há espaço para inovação, personalização e uma conexão mais genuína com clientes e colaboradores.





Ele não é um operador passivo, mas sim um empreendedor que enxerga o negócio com um olhar estratégico, entendendo que a verdadeira força do franchising moderno está na soma de individualidades que contribuem para fortalecer o coletivo.

A importância da autenticidade no Franchising 4.0

Esse movimento faz parte de uma nova fase do setor, muitas vezes chamada de Franchising 4.0, caracterizada pelo avanço da digitalização, pela necessidade de personalização e pelo protagonismo dos franqueados dentro das redes.





Se antes bastava garantir a reprodução fiel do modelo original, hoje as franqueadoras buscam parceiros que consigam interpretar a essência da marca e traduzi-la para seu público de forma natural e engajante.

A autenticidade do franqueado se manifesta de diversas formas.





No atendimento ao cliente, significa criar um ambiente acolhedor, onde a interação vai além do roteiro pré-estabelecido, tornando-se uma experiência memorável.





Na gestão da equipe, reflete-se na construção de um clima organizacional positivo, onde colaboradores se sentem motivados e conectados à cultura da empresa. E na operação do negócio, pode ser vista na busca constante por melhorias, na adaptação a realidades locais e na contribuição ativa para o desenvolvimento da rede como um todo.

O consumidor moderno percebe e valoriza essa autenticidade. Em um mundo saturado de marcas que disputam atenção a todo momento, as empresas que conseguem construir relações mais humanas e transparentes se destacam.





No franchising, isso passa diretamente pelo franqueado, que se torna o rosto da marca para sua comunidade.

O franqueado seguidor e os desafios do novo mercado

Enquanto o franqueado autêntico se adapta, propõe melhorias e cria uma conexão genuína com seus clientes, o franqueado seguidor mantém-se rigidamente fiel ao que foi estabelecido.





Ele executa bem os processos, mantém a operação organizada e cumpre suas metas, mas sem agregar um diferencial que torne sua unidade realmente única dentro da rede.



Esse perfil funcionava bem em um mercado menos dinâmico, onde a previsibilidade e a padronização eram os principais fatores de sucesso. No entanto, o cenário atual exige mais do que eficiência operacional.





As marcas precisam de franqueados que saibam utilizar ferramentas digitais, que construam uma presença forte em suas regiões e que transformem a experiência do cliente em algo que vá além do esperado.

Esse é um dos motivos pelos quais muitas franqueadoras têm revisado seus processos de seleção, priorizando empreendedores que demonstrem alinhamento com a identidade da marca, mas que também tragam personalidade própria e capacidade de inovação.





Não se trata de abrir mão da padronização, mas sim de entender que um modelo de franquia bem-sucedido é aquele que equilibra consistência e flexibilidade, mantendo a identidade da marca sem sufocar a individualidade do operador.

O que faz um franqueado autêntico?

O franqueado autêntico não desafia as regras da franquia, mas as interpreta de forma inteligente.





Ele compreende que a marca tem uma identidade estabelecida, mas que sua aplicação pode – e deve – levar em conta as particularidades de cada mercado e a forma como os consumidores interagem com o negócio.

Ele também se destaca pelo envolvimento real com sua operação. Não vê a franquia apenas como um investimento financeiro, mas como um projeto no qual vale a pena se dedicar ativamente.





Essa postura influencia diretamente a performance da unidade, pois franqueados que se envolvem no dia a dia do negócio e cultivam boas relações com clientes e equipe costumam alcançar melhores resultados.

Além disso, o franqueado autêntico entende a importância de sua presença digital. Ele utiliza redes sociais para se conectar com o público de forma natural, sem parecer forçado ou excessivamente corporativo.





Ao mostrar os bastidores do seu trabalho, compartilhar dicas e interagir de maneira genuína, ele fortalece sua marca localmente e cria uma base de clientes mais fiel.

Outro aspecto fundamental é sua contribuição para a rede.





Em vez de apenas receber diretrizes da franqueadora, o franqueado autêntico participa ativamente, trazendo insights, propondo melhorias e colaborando para o crescimento coletivo.





Muitas das melhores práticas adotadas por grandes redes surgiram justamente a partir de experiências bem-sucedidas de franqueados que estavam dispostos a testar novas abordagens dentro dos limites da franquia.

O futuro do franchising pertence aos franqueados autênticos

O franchising está evoluindo, e a forma como os franqueados são escolhidos e treinados também. Redes que compreendem a importância da autenticidade já estão ajustando seus processos para atrair empreendedores alinhados com essa nova realidade.





Em vez de buscar apenas operadores eficientes, procuram parceiros que tragam identidade, que saibam criar experiências memoráveis e que sejam capazes de construir um negócio com alma.

Da mesma forma, quem deseja ingressar no setor precisa entender que abrir uma franquia hoje exige mais do que seguir um manual.

Siga o nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



O mercado favorece aqueles que sabem equilibrar disciplina e criatividade, respeito às regras e inovação dentro dos limites da marca.



A autenticidade não é apenas um diferencial competitivo — tornou-se um requisito para o sucesso no franchising moderno.

As grandes redes de franquia do futuro serão aquelas que souberem valorizar a individualidade de seus franqueados sem comprometer sua identidade. E os franqueados mais bem-sucedidos serão aqueles que conseguirem interpretar a essência da marca de maneira única, criando negócios que sejam, ao mesmo tempo, fiéis ao modelo original e genuinamente autênticos.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.