Números revelam que o franchising segue forte

Com mais de duas décadas de experiência dedicada ao universo das franquias em empresas como Localiza, Maple Bear e Dia Supermercados. e agora, como VP de Consultoria do Ecossistema 300.

O ano de 2024 foi marcado pela retomada definitiva do consumo presencial, pelo fortalecimento da demanda por serviços essenciais e pela ascensão das microfranquias como alternativa viável de empreendedorismo acessível.

Os dados divulgados pela Associação Brasileira de Franchising (ABF) revelam um desempenho excepcional, com destaque para os segmentos de entretenimento e lazer, alimentação e saúde, beleza e bem-estar. Além disso, as marcas que dominam o setor mostram resiliência e inovação, consolidando ainda mais sua presença no mercado.

Dentre os setores que mais cresceram, o de entretenimento e lazer se sobressaiu com um aumento de 16,6%, evidenciando a retomada do consumo presencial, especialmente em shopping centers. Esse movimento foi impulsionado por diversos fatores, como a reabertura total dos espaços de lazer, o retorno de eventos presenciais e a busca do consumidor por experiências fora de casa.

Após anos de retração devido às restrições impostas pela pandemia, o público voltou a frequentar cinemas, parques temáticos, centros de entretenimento infantil e outras atividades voltadas ao lazer.

As franquias desse setor souberam se adaptar ao novo comportamento do consumidor, investindo em modelos mais dinâmicos e atrativos.

O segmento de saúde, beleza e bem-estar também registrou um desempenho impressionante, com crescimento de 16,5%. Esse avanço reflete uma mudança estrutural na forma como os brasileiros encaram o autocuidado e o acesso à saúde. Com o envelhecimento da população e uma maior conscientização sobre qualidade de vida, serviços voltados à terceira idade ganharam relevância.

Clínicas populares, redes de odontologia e franquias de estética médica vêm se expandindo rapidamente, atendendo à demanda por tratamentos acessíveis e especializados. O destaque também está para as redes voltadas para academias e bem estar. Fast Tennis, Doctor Fit e 4Beach Gym são exemplos de marcas que apontaram um crescimento acelerado em 2024.

O mercado da beleza também segue firme, impulsionado pela busca constante por inovação em cosméticos, procedimentos estéticos não invasivos e novas tecnologias aplicadas ao setor. O Brasil, um dos maiores consumidores mundiais de produtos de beleza, continua sendo um terreno fértil para franquias que operam nesse nicho.

Outro setor que apresentou um crescimento notável foi o de alimentação, com um aumento de 16,1% em relação ao ano anterior. O food service tem se transformado para atender ao desejo dos consumidores por experiências gastronômicas diferenciadas. A tendência da indulgência – o consumo de produtos voltados ao prazer e ao bem-estar emocional – tem sido um dos motores desse crescimento, especialmente no mercado de sobremesas geladas. Sorvetes, gelatos, milkshakes e açaí vêm conquistando cada vez mais espaço, tanto no Brasil quanto no exterior.

O açaí, em particular, se tornou um fenômeno global, impulsionado pela aceitação do público estrangeiro ao produto amazônico. A internacionalização das redes de açaí mostra o potencial das franquias brasileiras de conquistarem novos mercados, levando um pedaço da cultura nacional para fora do país.

Paralelamente ao crescimento dos grandes segmentos, as microfranquias também viveram um ano de ascensão, com um aumento de 17% no número de operações. Esse modelo de negócio, caracterizado por um investimento inicial mais baixo, tem sido uma alternativa interessante para quem deseja empreender com menor risco. Franquias de serviços se destacaram nesse contexto, especialmente nas áreas de educação, serviços automotivos e soluções domiciliares.

Com a necessidade crescente de conveniência e eficiência no dia a dia, negócios que oferecem praticidade, como escolas de reforço escolar, serviços de reparos residenciais e assistência veicular, ganharam espaço. As microfranquias representam uma porta de entrada acessível ao franchising, permitindo que novos empreendedores se insiram no mercado com um modelo testado e validado.

Dentro desse cenário de expansão, algumas marcas se consolidaram como gigantes do setor. O levantamento da ABF sobre as 50 maiores franquias do Brasil em 2025 mostra o protagonismo de redes, como Cacau Show, O Boticário e outras grandes empresas que vêm liderando o franchising nacional.

A Cacau Show, que há anos figura entre as principais franquias do país, continua sua trajetória de crescimento, apostando em inovação de produtos e novos formatos de lojas. Com um modelo de negócio flexível e forte apelo emocional junto aos consumidores, a marca se mantém como uma das líderes do varejo de chocolates.

O Boticário, outro nome de peso no mercado, reforça sua posição entre as maiores franquias brasileiras. A marca tem investido constantemente em tecnologia, experiência do consumidor e novos canais de venda, garantindo sua relevância em um setor altamente competitivo. Com um mix de produtos que vai além dos tradicionais perfumes e cosméticos, a rede aposta em personalização e sustentabilidade para atrair um público cada vez mais exigente.

Além dessas, diversas outras franquias se destacam no ranking das maiores do país, consolidando o franchising como um modelo de negócios resiliente e adaptável. As redes de alimentação, varejo, saúde e serviços continuam a expandir suas operações, acompanhando as transformações do mercado e as novas demandas do consumidor.

O cenário positivo do franchising no Brasil reforça sua importância na economia nacional. O modelo de franquias permite um crescimento estruturado, reduzindo riscos para empreendedores e garantindo um padrão de qualidade ao consumidor. A profissionalização do setor, aliada à inovação e à adaptação às novas tendências, tem sido a chave para o sucesso das redes que dominam o mercado.

O ano de 2024 foi um período de consolidação e novas oportunidades para o franchising brasileiro. Os segmentos de entretenimento e lazer, saúde, beleza e bem-estar, alimentação e microfranquias demonstraram forte expansão, refletindo mudanças nos hábitos de consumo e na estrutura do mercado. O crescimento expressivo do setor reafirma a força do modelo de franquias, que se mantém como uma das opções mais seguras e promissoras para empreendedores que desejam investir em um negócio estruturado e escalável.

Com a economia mostrando sinais de recuperação e o consumidor cada vez mais exigente, a tendência é que o franchising continue se reinventando e crescendo nos próximos anos. As marcas que souberem se adaptar às novas demandas, investindo em tecnologia, inovação e experiência do cliente, certamente estarão entre as grandes vencedoras desse mercado dinâmico e promissor.