Sucesso de público com mais de 65 mil visitantes marcam o otimismo do setor que já cresceu 19,1% no primeiro trimestre deste ano

A 31ª edição da ABF Franchising Expo, realizada de 26 a 29 de junho de 2024 no Expo Center Norte, em São Paulo, consolidou-se como um evento histórico para o setor de franquias no Brasil.

Com um número recorde de 440 marcas expositoras, incluindo 113 estreantes, e mais de 65 mil visitantes, a feira reafirmou seu status como o principal ponto de encontro do empreendedorismo e inovação no franchising.

O evento foi marcado pela diversidade de segmentos representados, desde alimentação até tecnologia, passando por bem-estar, finanças, construção e economia circular.

A ABF Expo deste ano destacou-se pela presença de celebridades, como Caito Maia, da Chilli Beans; Carlos Massa (Ratinho), da Água de Cheiro; e Flávia Alessandra e Otaviano Costa, da Royal Face, atraindo ainda mais atenção para as marcas expostas.

A feira proporcionou uma vitrine para tendências emergentes no mercado de franquias, como negócios de proximidade, economia regenerativa e soluções tecnológicas aplicadas ao franchising.

Marcas tradicionais como Bob’s, que celebrou seus 40 anos de franchising, e novas apostas como a Rentbrella e a Pharma Express, destacaram-se por suas inovações e modelos de negócios disruptivos.

A sustentabilidade foi um tema central na ABF Expo 2024, com várias redes apresentando suas iniciativas de ESG (Environmental, Social, and Governance). O Giraffas, por exemplo, substituiu embalagens tradicionais por materiais recicláveis e biodegradáveis e estabeleceu parcerias para a geração de energia sustentável.

A Megamatte continuou sua atuação socioambiental com projetos como a Megação, que arrecada fundos para instituições beneficentes. O Mercadão dos Óculos destacou-se com seu projeto Olhares do Bem, que combate a evasão escolar causada por deficiência visual infantil, e a Milon, que implementou práticas de recuperação de calor e captação de água de chuva.

Nesta feira o destaque foram para as marcas já consolidadas como Kopenhagen e Habibs apresentando franquias compactas e de menor investimento. Franqueadoras de estética e depilação como a Espaçolaser, voltam a expor e buscar franqueados. Algumas empresas do segmento de drogarias e farmácias como a FarMelhor, Farma Conde e A Fórmula, começaram a expor com grandes estandes no evento.

Os negócios relacionados a simplicidade operacional como mercados autônomos e vendings machines também ganharam bastante espaço, assim como aqueles relacionados ao mercado de indulgência, como sorvetes, doces e sobremesas.

A Arena do Conhecimento foi um dos pontos altos do evento, com cerca de 50 horas de palestras e workshops que abordaram desde a Lei do Franchising até liderança contemporânea e estratégias de expansão de franquias. Este espaço de capacitação atraiu aproximadamente mil empreendedores, oferecendo uma plataforma para a troca de conhecimento e desenvolvimento profissional.

Marcas emergentes e tradicionais aproveitaram a ABF Expo para lançar novos produtos e expandir suas redes. A Bio Mundo, por exemplo, anunciou a meta de abrir mais 70 unidades até o final do ano, enquanto a Casa Lúdica, especializada em brinquedos educativos, captou mais de 500 leads durante o evento.

O evento também enfatizou a importância da inovação e da digitalização no setor de franchising. Ferramentas de inteligência artificial para predição de resultados de franquias e soluções para gerenciar e digitalizar processos entre franqueadoras e franqueados foram amplamente discutidas e apresentadas.

A ABF Franchising Expo 2024 reafirmou a força do mercado de franquias no Brasil, destacando a contínua expansão e inovação no setor. A feira proporcionou um ambiente propício para negócios, networking e aprendizado, consolidando-se como um evento imprescindível para empreendedores e investidores interessados em franquias.

Os organizadores já estão preparando a próxima edição, prometendo ainda mais novidades e oportunidades para o mercado de franchising. A expectativa é que a ABF Expo continue a crescer, acompanhando a evolução e as demandas do setor, e se mantenha como um marco no calendário de eventos empresariais do Brasil.

A ABF Franchising Expo 2024, portanto, não foi apenas uma exposição de marcas e produtos, mas um verdadeiro hub de inovação, sustentabilidade e crescimento para o setor de franquias, refletindo o dinamismo e a resiliência do mercado brasileiro.