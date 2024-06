O crescimento expressivo do mercado de franquias no primeiro trimestre de 2024 está intimamente ligado às mudanças no mercado de trabalho, onde muitos trabalhadores estão buscando novas oportunidades e um melhor equilíbrio entre vida pessoal e profissional

O mercado de franquias no Brasil apresentou um crescimento impressionante de 19,1% no primeiro trimestre de 2024 em comparação com o mesmo período de 2023, segundo a Associação Brasileira de Franchising (ABF).

O faturamento geral do setor aumentou de R$ 50,854 bilhões para R$ 60,560 bilhões. No acumulado de 12 meses, o setor cresceu 143%, com o faturamento passando de R$ 218,962 bilhões para R$ 250,367 bilhões.





Este crescimento foi impulsionado por fatores sazonais, como a Páscoa e o dia a mais em fevereiro, além de um cenário macroeconômico favorável com alta taxa de ocupação, PIB positivo, queda da taxa SELIC e inflação controlada. Segmentos específicos, como Alimentação (Comércio e Distribuição) e Food Service, destacaram-se com crescimentos de 43,9% e 26,6%, respectivamente, devido à alta demanda por chocolates finos, e à consolidação da retomada dos salões de atendimento, aumento dos pedidos por delivery, grandes eventos e turismo.

Além disso, o segmento de Serviços e Outros Negócios registrou um crescimento de 25,3%, impulsionado pelo aquecimento geral do setor de serviços e avanços em franquias B2B e de logística, bem como redes ligadas ao agronegócio.

Em paralelo, observamos um aumento significativo nos pedidos de demissão voluntária no Brasil, conforme relatado pela BBC. Este fenômeno, conhecido como "a grande renúncia", reflete uma mudança nas prioridades e expectativas dos trabalhadores.

Muitos estão buscando melhores condições de trabalho, maior equilíbrio entre vida pessoal e profissional, e oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional que muitas vezes não encontram em seus empregos atuais. Este movimento tem impactado diversos setores da economia e está intimamente ligado ao crescimento observado no mercado de franquias.

O crescimento do franchising pode ser visto como uma resposta ao aumento dos pedidos de demissão. Com mais pessoas deixando seus empregos tradicionais em busca de novas oportunidades, o setor de franquias tem se mostrado uma opção atraente para empreendedores e profissionais que buscam mais autonomia e a possibilidade de gerenciar seu próprio negócio.



A flexibilidade e o suporte oferecidos pelas franquias proporcionam uma alternativa viável para aqueles que desejam mudar de carreira ou investir em um novo empreendimento.

Além disso, a pandemia de COVID-19 acelerou tendências que já estavam em curso, como a digitalização e a adoção de modelos de negócio mais ágeis e adaptáveis.

As franquias se beneficiaram dessas mudanças, oferecendo modelos que podem se adaptar rapidamente às novas demandas dos consumidores. A capacidade de oferecer serviços tanto online quanto offline, como observado na adaptação de operações omnichannel, permitiu que muitas franquias prosperassem mesmo em tempos desafiadores.

No entanto, o crescimento acelerado das franquias também apresenta desafios. O setor precisa lidar com a constante mudança no comportamento do consumidor, a elevada carga tributária e a pressão inflacionária.

A quitação de compromissos financeiros assumidos durante a pandemia também é um desafio significativo. A aprovação do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (PERSE) será crucial para ajudar segmentos elegíveis a cumprir seus compromissos e manter planos de expansão.

A expansão das operações de franquias no Brasil foi significativa no primeiro trimestre de 2024. Houve um aumento de 4,3% no número de novas operações e uma redução de 1,9% nos encerramentos, resultando em um saldo positivo de 2,4%. O setor gerou 1.658.000 empregos diretos, um aumento de 4,9% em relação ao mesmo período do ano anterior. Esta expansão reflete a confiança contínua no modelo de franquias como uma forma eficaz de crescimento empresarial.

A diversidade de segmentos dentro do franchising também contribui para seu crescimento robusto. Todos os segmentos listados pela ABF mostraram avanço no faturamento.

Alimentação Comércio e Distribuição teve um crescimento expressivo devido ao ótimo desempenho das chocolaterias na Páscoa e à queda da inflação, que aumentou a massa real de rendimentos. Alimentação Food Service também se destacou com um crescimento de 26,6%, impulsionado pela retomada dos salões, pedidos de delivery e turismo.

O segmento de Serviços e Outros Negócios registrou uma alta de 25,3%, alavancado pelo crescimento do setor de serviços, franquias B2B e de logística, e redes ligadas ao agronegócio.



Outros segmentos, como Entretenimento e Lazer, Casa e Construção, e Saúde, Beleza e Bem-Estar, também mostraram crescimento significativo.

A estabilização observada no segmento de odontologia, que apresentou uma leve retração no número de redes e operações, é um exemplo de como o mercado de franquias está se ajustando às novas realidades. A redução de 12,8% no número de redes e de 5,9% no número de operações no segmento de odontologia reflete um movimento natural de consolidação e otimização das operações. Esse ajuste é necessário para manter a sustentabilidade a longo prazo e preparar o setor para um crescimento futuro mais robusto.

A capacidade do setor de franquias de se adaptar rapidamente às mudanças nas demandas dos consumidores e às inovações tecnológicas é um fator crucial para seu sucesso contínuo.



A estabilização permite que as empresas se concentrem em aprimorar seus serviços, aumentar a eficiência operacional e explorar novas estratégias de mercado. Esse movimento prepara o setor para enfrentar desafios futuros com mais segurança e continuar oferecendo valor aos consumidores.

O boom das operações de franquias em ruas, que aumentaram de 52,0% para 54,2%, e a redução das operações em shopping centers, que caíram de 22,2% para 19,8%, refletem uma mudança nas preferências dos consumidores e nas estratégias de localização das franquias.



O crescimento das operações em locais como mercados autônomos, lojas de conveniência, e outros formatos inovadores mostra a capacidade de reinvenção do setor, desenvolvendo operações que vão ao encontro do consumidor.

O franchising oferece uma alternativa atraente para esses profissionais, proporcionando autonomia, suporte e um modelo de negócio comprovado. Apesar dos desafios, o setor continua a se adaptar e inovar, preparando-se para um futuro de crescimento sustentável e fortalecimento contínuo.



A estabilização em alguns segmentos, como o de odontologia, é um passo necessário para garantir a resiliência e a competitividade a longo prazo, permitindo que o setor continue a prosperar e a oferecer valor tanto para empreendedores quanto para consumidores.