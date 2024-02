John Furner, presidente e CEO da Walmart U.S. abriu o evento.

Consagrado como um dos eventos mais influentes do calendário varejista global, a NRF Retail Big Show 2024 reuniu em Nova York mais de 40.000 especialistas e representantes de mais de 6.200 marcas, delineando os contornos do comércio do amanhã.

Realizada entre 14 e 16 de janeiro no imponente Jacob K. Javits Convention Center, o evento se destacou como um epicentro de ideias avançadas e inovações que estão moldando as tendências iminentes no varejo para este ano.





O evento é uma imersão no mundo do varejo e permite uma absorção intensiva das nuances multifacetadas do varejo mundial. É um cenário fértil para gestar novas perspectivas que, sem dúvida, catalisarão caminhos para o sucesso nos negócios.





As palestras de John Furner, presidente e CEO da Walmart U.S., ressoaram com ênfase na evolução e nos desafios presentes da indústria; Philippe Schaus, CEO da Moët Hennessy, desvendou o véu sobre a criação de experiências de varejo de luxo; enquanto Drew Barrymore e Shae Hong proporcionaram uma análise perspicaz da sinergia entre inovação e design premium nos espaços domésticos.

A Inteligência Artificial (IA) emergiu como uma protagonista transformadora, impulsionando desde a AI generativa até as aplicações no ponto de venda. As discussões giraram em torno da sua integração em funções além do merchandising e como novas aplicações de IA estão redefinindo padrões de sucesso.

O impacto da IA no varejo é tangível, com projeções indicando que o mercado global poderá alcançar uma cifra estonteante de USD $55.5 bilhões até 2030. Este número reflete não apenas o crescimento econômico, mas a profunda influência da IA na remodelação da experiência de compra.





A sustentabilidade também foi um tópico de relevância, abordando desde a logística reversa até a construção da identidade da marca. A era é de fidelização e experiências profundas com os clientes, onde o marketing se molda à demanda por autenticidade e conexão. Também enfatizou a necessidade de flexibilidade e inovação nas estratégias de varejo.



Outro termo que foi muito utilizado foi o Retail Média, que é uma forma de publicidade onde as marcas pagam para exibir seus anúncios e produtos dentro das plataformas ou espaços físicos de varejistas. Algo que o Brasil já está aplicando com mais eficiência que os próprios americanos.





As apresentações mostraram também as distintas tendências de consumo das diversas gerações e a importância de adaptar as estratégias de marketing e vendas para cada uma delas. A personalização surgiu como um imperativo no cenário atual.





A NRF Retail Big Show 2024 reafirmou-se como uma bússola, apontando para um futuro onde o sucesso é mensurado não apenas pelas transações, mas pelo estabelecimento de laços significativos com os clientes.

O evento proporcionou uma oportunidade sem precedentes para os profissionais do varejo se inspirarem e se adaptarem às rápidas mudanças do setor. À medida que avançamos em 2024, percebe-se que a IA e a captação de dados - fundamental para o funcionamento da IA - se tornarão o foco do momento, destacando a necessidade de uma análise crítica das suas verdadeiras aplicações e impactos.





A conferência destacou a imperatividade da adaptação contínua às tendências de mercado e às expectativas dos consumidores, enfatizando a tecnologia como um vetor primordial de evolução. As práticas sustentáveis, agora um pilar do varejo moderno, ressoaram como uma necessidade incontornável, marcando a transição para iniciativas ambientalmente responsáveis.

A NRF Retail Big Show 2024 não apenas ditou as tendências que atuais, mas também pavimentou o caminho para o futuro do varejo. Enfatizando tecnologia, inovação e sustentabilidade, o evento deixou claro que o sucesso do setor depende da habilidade de adaptar-se continuamente e de abraçar novas ideias e soluções.