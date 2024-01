O mercado de franquias no Brasil tem crescido exponencialmente nos últimos anos, superando a média de crescimento da economia brasileira.



No entanto, expandir é um dos movimentos mais arriscados para uma empresa, onde mesmo, negócios com histórico de sucesso podem fracassar na abertura de novas unidades caso não façam este movimento com muita preparação e habilidade para superar os entraves e revezes que fatalmente acontecerão durante a jornada do crescimento empresarial.

No mundo atual, não crescer, ou crescer pouco e lentamente, é o mesmo que morrer vagarosamente.

Quando uma nova marca surge no mercado, ela normalmente enfrenta dificuldades para conseguir se estabelecer.

Primeiramente, é preciso entender e se diferenciar da concorrência, que está há mais tempo presente no segmento. Ela, ainda, precisa conquistar a confiança dos consumidores e, como em qualquer relacionamento, confiança não nasce da noite para o dia.

De acordo com o Sebrae, a taxa de mortalidade de novos negócios no Brasil está crescendo e a taxa de sobrevivência das franquias é muito mais alta que a de negócios próprios.

A franqueadora possui uma marca testada e consolidada no mercado, o que facilita a atração dos primeiros consumidores que reconhecem os padrões de qualidade da marca.

Vale destacar um aspecto menos conhecido da receita de sucesso das franquias, que são suas técnicas de expansão e geomarketing.

Para muita gente, a abertura de cada nova unidade é uma aposta, mas para as franqueadoras a realidade é diferente. Elas possuem equipes que analisam o potencial de cada mercado antes de inaugurar, como resultado, conseguem ter mais segurança de que o negócio certo está no lugar certo.

Esse é um fator que contribui para a alta taxa de sucesso das franquias em relação aos comércios independentes. Apenas quem já viveu a experiência de fechar uma loja sabe o quanto isso pode ser doloroso.

"Quem escolhe fazer parte de uma franquia, tem a vantagem de contar com a experiência e recursos da franqueadora na seleção de localizações para novas unidades" afirma João Eduardo Caetano, CEO da Mapfry, startup que desenvolve uma plataforma Geomarketing que vem sendo adotada pelo Franchising 4.0 para estudos de expansão.

No fim do dia, a soma de cuidados e processos faz da franquia um investimento mais seguro em relação a outros empreendimentos. A sustentabilidade do crescimento do franchising ao longo dos anos, está aí para provar isso.