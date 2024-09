De acordo com os últimos números da Associação Brasileira de Franchising (ABF), em relatório referente ao segundo trimestre de 2024, o franchising cresceu 12,8% em relação ao mesmo período do ano passado. Com um faturamento acima de R$60 bilhões.





Dentre os segmentos que mais cresceram neste período, estão os já bastante conhecidos como Alimentação – Food service e Saúde, Beleza e Bem-Estar, porém, outro setor figurou os altos índices neste período, que foi o de Casa e Construção, com um crescimento de 15,1% e gerando um faturamento de R$4,4 bilhões.







Em primeiro lugar, o segmento de Saúde, Beleza e Bem-Estar, que atingiu o expressivo crescimento de 21,7% e com o faturamento de R$16,2 bilhões.

Segundo os dados da ABF, neste segundo trimestre de 2024, foram obtidas, no total, um universo de 3.251 redes, sendo, aproximadamente, 12% das redes, 30% das operações e 39% do faturamento do setor.





A Associação ainda afirma que a variação neste período representou um acréscimo de 4.273 operações de franchising no país, em relação ao mesmo período de 2023, totalizando 193.151 operações.

Outro fator positivo mostrado pelo relatório da entidade é a taxa de emprego gerada pelo franchising. Neste segundo trimestre de 2024, a mão de obra empregada pelo setor foi da ordem de 1.674 mil empregos diretos.O resultado acumulado de 12 meses mostra uma trajetória muito positiva para o setor, revelando o faturamento de R$251 bilhões e o crescimento, mais uma vez, acima de dois dígitos, com 11,5%.





O primeiro semestre de 2024 revela, mais uma vez, que o setor do franchising vem demonstrando crescimento constante e consistente, solidificando sua posição como estratégia eficiente para o crescimento das empresas, para a geração de empregos e para o forte empreendedorismo brasileiro.





Ainda de acordo com os dados da ABF, o setor segue em desenvolvimento, com saldo positivo entre a abertura e fechamento das operações. Neste segundo trimestre de 2024, houve aumento de 4,3% de novas operações no franchising, 0,3% a mais que o mesmo período no ano anterior. Já o fechamento de unidades foi de -1,6%. Um saldo positivo total de +2,7%, sendo 0,2% a mais que o segundo trimestre de 2023.





Entre as regiões brasileiras, os números também são positivos. Em relação ao faturamento, a região Norte teve um crescimento de 4,84%; o Centro-Oeste de 9,32%; o Nordeste de 14,80%; a região Sul de 16,53% e, em primeiro lugar, a região Sudeste com o crescimento de 54,51%.



Dentre os estados brasileiros, São Paulo lidera a lista de faturamento, com o crescimento de 34,08%, com 32,98% de novas operações. Em segundo lugar, está o Rio de Janeiro, com faturamento de 9,71% e crescimento de 9,48% de novas operações. Minas Gerais vem em terceiro, com um faturamento positivo de 8,83% e 9,14% de novas operações.





Na região Sul, o estado do Paraná lidera a lista com um faturamento positivo de 7,40%, tendo 7,16% de novas operações. No Nordeste, a Bahia está em primeiro lugar, com faturamento positivo de 3,74% e 3,73% de novas operações. No Centro-Oeste, Goiás é o destaque da região, com o crescimento do faturamento de 3,47% e 3,28% de novas operações. E, para finalizar, na região Norte, o estado do Pará teve seu faturamento acrescido em 1,87%, com 1,92% de novas operações.





Esse sucesso pode ser avaliado, também, pela abrangência que o mercado de franquias tem, perpassando por inúmeros setores, desde alimentação e saúde até educação e serviços especializados. Essa diversidade permite que investidores escolham um segmento que esteja em alta demanda e que corresponda aos seus interesses e habilidades.



Com o crescimento de segmentos como tecnologia, saúde e sustentabilidade, por exemplo, há uma ampla gama de oportunidades para investimentos em franquias inovadoras e lucrativas.





As franquias possuem alta atratividade, pois oferecem um retorno sobre o investimento (ROI) significativo, com muitos franqueados atingindo o ponto de equilíbrio mais rapidamente do que em negócios independentes. Isso se deve à força da marca, estratégias de marketing estabelecidas e economias de escala que franquias maiores podem proporcionar. Além disso, as franquias tendem a ter um fluxo de caixa mais estável e previsível, o que é crucial para investidores que buscam segurança.





Com a crescente digitalização e o avanço tecnológico, muitas franquias estão adotando inovações para melhorar a experiência do cliente e otimizar operações. Investir em uma franquia que incorpora tecnologia de ponta, como e-commerce, delivery integrado, automação e marketing digital, pode proporcionar uma vantagem competitiva significativa.

Investir em franquias é uma decisão estratégica para investidores que buscam um retorno sólido e segurança em um mercado competitivo. Com previsões de alto crescimento, um modelo de negócio testado e comprovado, suporte contínuo e uma variedade de setores para escolher, as franquias continuam a ser uma das melhores opções para investimento.





O franchising demonstra, também, o seu percentual maior que os próprios indicadores da economia nacional e o crescimento do varejo, se destacando como a melhor estratégia para o crescimento dos negócios.