Um é pouco, dois é bom e três pode ser melhor ainda!

Com o avanço do franchising no Brasil e com as perspectivas de crescimento da economia brasileira uma nova tendência começa a surgir: multifranqueados.

O formato, que já é comum fora do Brasil, começa a ter relevância no país por oferecer vantagens para franqueados e franqueadores. Como consequência, muitas dúvidas aparecem para quem já é dono de uma franquia. É hora de ter uma segunda franquia? Marca nova ou mais uma unidade da mesma marca? Vou ter tempo para gerenciar mais de um empreendimento? Escolho o mesmo setor ou invisto em setores diferentes?

Para entender melhor as possibilidades dessa modalidade é necessário um extenso trabalho de pesquisa, análise e planejamento.

O primeiro ponto é entender qual o nível de maturidade do franqueado. Por mais que a franquia esteja dando um alto retorno para o franqueado, é preciso avaliar se ele já tem capacidade para se dedicar tempo para a implementação de outra franquia e capital suficiente para o segundo investimento, pois, a dedicação parcial e os gastos precipitados podem resultar no fracasso não só da segundo, mas também do primeiro negócio. Ao observar a sua capacidade financeira é fundamental analisar o tempo de operação, pois, não é possível ter certeza da estabilidade de um empreendimento com pouco tempo de atuação, visto que, muitos negócios estão sujeitos a sazonalidade.



Além disso, um passo indispensável é entender os fatores que contribuíram para o sucesso da primeira franquia, para que as próximas escolhas também sejam acertadas. O comportamento de cada ponto de venda pode se mostrar singular de acordo com o público que frequenta a unidade.

Após confirmar a possibilidade financeira e a maturidade para o segundo investimento, é essencial considerar a capacidade de tempo e gestão. Ao adquirir uma segunda franquia, você certamente demandará menos tempo para aprender a gerenciar a nova unidade, já que a experiência adquirida vai te ajudar a entender os processos.

Com isso, é preciso avaliar o quadro de funcionários que já existe e pensar na possibilidade que aquelas pessoas têm de gerenciar os processos, dado que será necessário delegar tarefas e despender mais tempo na gestão. Isso poderá acontecer com mais facilidade em um empreendimento que já tem maturidade, pois o segundo negócio demandará tanta atenção e disposição quanto o primeiro.

Outra pergunta recorrente é a opção por novas marcas ou permanecer trabalhando com a que já tem experiência. Não existe uma fórmula pronta, mas o relacionamento com a franqueadora é um ponto crucial. Compreender se existe demanda para uma nova franquia da marca, os territórios disponíveis e movimento em inovação que a franqueadora vem apresentando são pontos primordiais para a tomada de decisão. E mesmo escolhendo essa opção, nada garante que você irá trabalhar com os mesmos públicos, e nem com os mesmos produtos, por exemplo.

Ao optar por uma franquia de uma nova marca, os valores, a cultura empresarial, o modelo de negócio e a administração da franqueadora devem estar em consonância com as expectativas do futuro franqueado. Mas impedimentos contratuais também devem ser estudados, principalmente se a nova marca pertencer ao mesmo segmento da anterior. Com a escolha desse modelo, diversas vantagens são oferecidas para o franqueado e uma das principais é o conhecimento sobre o franchising.

Para quem pretende continuar com a mesma marca, também existem incentivos como: o perfil já foi aprovado, o franqueado já conhece a rede, o treinamento inicial e o suporte oferecido por ela, o que possibilita a negociação de taxas, por exemplo; o franqueado se identifica com o negócio, conhece as necessidades de escolha de ponto e o mercado. Mas o franqueado não é o único beneficiado.

Esse tipo de perfil de investidor tem sido bastante almejado por empresas franqueadoras. Pois, são pessoas que conhecem o franchising, conhecem o papel das partes, facilitam o ganho por escala e ainda possibilitam a negociação com os fornecedores gerando benefício para outros franqueados da rede.

Nem todo empresário tem perfil para ser um super franqueado. Porém, quem tem essa característica é obstinado pelo crescimento da rede, domina os processos e mantém a operação focada em resultado. Essas pessoas são peças fundamentais para o crescimento rápido e sólido das redes.

Manter franqueados multimarcas e multifranqueados entre os empreendedores da rede é um ótimo negócio. Os franqueados detentores de mais unidades dominam os processos de gestão, contribuem para inovação dentro das empresas, tornam a operação mais enxuta e sabem tomar decisões estratégicas com mais segurança e habilidade. Eles são empreendedores com foco extremamente profissional e contribuem muito para o aprimoramento constante do sistema.

O crescimento do franchising é resultado de esforços conjuntos entre franqueado e franqueador. Exige compromisso com o trabalho, disposição e capacidade de gestão de processos e pessoas. O cenário é favorável para quem deseja começar o novo ano com disposição para crescer profissionalmente.

Investir em uma franquia pode ser uma ótima oportunidade para alavancar na vida financeira este ano, em que as taxas de juros tendem a cair e os investimentos financeiros estão extremamente voláteis. Investir em várias franquias seguramente é o caminho para reduzir ainda mais o risco e ampliar os ganhos.