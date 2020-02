Um sabor que já conquistou 40 países

Luiz Henrique Campos*

Presente na infância de muitas gerações de brasileiros nas décadas passadas, o caramelo produzido pela Embaré, empresa atuante nas categorias de laticínios e confeitaria, ainda remete ao bom e velho gosto de infância por quem o consome. Há 84 anos no mercado, a companhia de origem mineira não é sensação só entre os brasileiros. Em busca da manutenção da qualidade do produto e da aprovação do paladar dos consumidores do doce, a empresa destaca-se em mais de 40 países. Mas qual a razão para tanto destaque no cenário internacional? “O sabor! O mercado externo é muito aberto em relação a novos sabores e produtos”, avalia o gerente da divisão de exportação da Embaré, Felipe Antunes.

Dados da Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Amendoim e Balas (Abicab) põem o Brasil na 6ª colocação no ranking mundial de países com o maior volume de vendas para o mercado interno e externo no varejo de confeitos de açúcar e goma de mascar. Cerca de 88 mil toneladas de doces foram exportados para mais de 137 países, conforme o balanço anual publicado pela Abicab em 2019. Estados Unidos, Rússia, Canadá, Paraguai e Coreia do Sul são consumidores estrangeiros de destaque do caramelo produzido pela empresa brasileira. No último ano, foram exportadas mais de 3,3 mil toneladas da guloseima, totalizando movimentação de cerca de R$ 22,7 milhões de reais nas finanças da firma.

Questionado sobre qual é a importância da Embaré no cenário no mercado externo, Felipe Antunes, responsável pela divisão de exportações da empresa, destaca que a firma faz parte de um seleto grupo de empresas integrantes do projeto Brasil Sweets and Snacks, idealizado pela Abicab em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil). “Hoje, a Brasil Sweets and Snacks é a marca internacional da indústria brasileira de chocolates, balas e derivados, e simboliza a modernidade, qualidade e variedade da indústria instalada no Brasil. Fazer parte desse grupo contribui para o reconhecimento da marca no mercado externo”, afirma Felipe.

O gerente reconhece que a empresa está tendo crescente visibilidade em nível global e acredita que grande parte dessa notoriedade está ligada à participação em feiras internacionais. “As feiras são oportunidade de apresentar os produtos, as novidades, manter contato com profissionais do mercado e conquistar possíveis clientes”, diz.

Atrelado ao sabor, a Embaré está sempre inovando na formulação dos produtos, com o desenvolvimento de itens com mais apelo ao resgate do sentimento de nostalgia da infância dos clientes mais velhos. Os caramelos são produtos de nicho, já que se diferenciam das outras opções de doces disponíveis no mercado por terem leite na composição. Dentro desse mercado restrito, a empresa se sobressai, sendo reconhecida mundialmente pela sua qualidade. A linha de gulodices é bem diversificada, mas o carro-chefe em vendas ainda é o tradicional caramelo quadradinho, produzido há mais de 70 anos. Entre os produtos mais vendidos também estão os caramelos sabores chocolate, o clássico chocolate com laranja e os recheados.





EXPOSIÇÕES A expectativa para 2020 é que o número de exportações chegue a 4,2 mil toneladas de caramelos espalhados por todo o mundo. Todo esse reconhecimento estrangeiro fez com que a empresa confirmasse a participação em duas renomadas feiras internacionais neste mês. A ISM, realizada em Colônia, na Alemanha, na semana passada, é considerada a maior feira de doces e biscoitos do mundo.

Outra exibição conhecida que contará com a participação da empresa mineira é a Gulfood, maior feira de alimentos e bebidas do Oriente Médio, que ocorre em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, entre os dias 16 e 20 deste mês. Como parte de sua estratégia a Embaré também participará de outros eventos importantes no mercado internacional. A firma confirmou a presença na Sweets and Snacks, em Chicago (EUA); na Sial, feira internacional da indústria alimentícia, realizada em Paris na França; e na Yummex, referência para a indústria de doces e snacks no Oriente Médio.





