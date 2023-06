7 passos para não errar na escolha da marca durante uma Feira de Franquia

822

Entrada do Expocenter Norte, onde acontecerá a próxima edição da ABF Expo, a maior feira de franquias do mundo. (foto: Associação Brasileira de Franchising)

De acordo com o Mapa de Empresas, o Brasil registrou a abertura de 1,3 milhão de empresas nos primeiros quatro meses do ano passado. O número ressalta o quanto o brasileiro deseja ter seu próprio negócio, e um dos modelos mais buscados para realizar esse sonho é a franquia. Afinal, a segurança de uma marca consolidada junto a um modelo formatado e já testado, animam homens e mulheres a entrar para esse universo.

Em 2022, o aumento de unidades de franquias no Brasil foi de 7,8% na comparação com 2021. No total, tivemos a abertura de mais de 180 mil unidades pertencentes a três mil marcas, totalizando um faturamento de mais de R$212 bilhões, segundo dados da Associação Brasileira de Franchising (ABF).





Com oportunidades nos mais diversos segmentos, como alimentação, educação, turismo, consultoria e casa e construção, o franchising abre um leque tão grande que fica difícil para quem quer investir escolher a melhor alternativa.



É preciso analisar seu perfil empreendedor e pensar com muita calma. Tudo deve ser analisado com a maior minúcia, além de saber o que cabe para cada parte. Tudo precisa ser questionado.



Entre os dias 28 e 01 de julho deste ano, os empreendedores terão a oportunidade de conhecer muitas marcas que estarão entre os expositores na Feira ABF Expo Franchising. Quando estamos em um grande evento como este, não podemos nos deixar levar pela emoção, e por isso, seguem 7 dicas de ouro para conversar com os expositores:





Dica 1Busque um segmento que esteja alinhado com o seu estilo de vida, com suas expectativas e com a maneira como você quer conduzir o seu dia a dia. Se o empreendedor quer trabalhar de segunda à sexta-feira, por exemplo, jamais deve fechar com uma franquia de alimentação.Quem empreende precisa acordar todos os dias com vontade de trabalhar. Isso é que garante o sucesso.Dica 2Tenha clareza do valor que será investido na franquia. Parece óbvio, mas muitas vezes o empreendedor se empolga e assume um valor acima da sua capacidade, e isso pode endividá-lo ou descapitalizá-lo. Ao apostar em um negócio, é preciso contar com uma reserva para imprevistos e emergências.Não se pode esquecer também das reformas e outras despesas extras, pois as dívidas são responsáveis pelo repasse de muitas unidades.Dica 3Descubra se você tem vocação para empreender. Infelizmente, nem todos estão prontos para essa empreitada. Ter seu próprio negócio implica em sacrifício e muito trabalho. Muitos empresários acham que se tornar um franqueado é sinônimo de ganhar dinheiro rápido, sem esforço ou dedicação.O empreendedor precisa ter muito claro que o sucesso do negócio dependerá diretamente dele.Dica 4Esteja disposto a seguir normas e regras, porque no franchising é fundamental aceitar o que é colocado pelas franqueadoras, que já testaram aquele modelo de negócio e sabem o que funciona melhor.O empreendedor não pode esquecer que franquia é sinônimo de padronização. Ela segue padrões operacionais e de atendimento que identificam aquela marca no mercado.Por isso, o franqueado precisa replicar esse negócio testado para ter sucesso.Dica 5Tenha consciência que, independentemente do segmento, o franqueado precisa trabalhar "duro". Ele vai gerir pessoas, o negócio, além de ter suas habilidades financeiras exigidas e precisar entender e lidar com vendas e compras.Atuar em todas as áreas que abrangem o negócio é essencial.Dica 6Fique atento às "propostas de um dia" oferecidas no período da feira. Não ceda às pressões e promessas, pois não se assina nada em feira. Todo franqueado precisa passar pelo processo de seleção. Nesse período, você terá acesso a documentos como a Circular de Oferta de Franquia - COF e à minuta do Contrato de Franquia, fundamentais para esclarecer quais serão seus direitos e deveres.A franqueadora pode lhe oferecer, verbalmente, itens que não constam nesses documentos. Porém, apenas o que está escrito será válido enquanto o contrato for vigente.Dica 7Veja se a franqueadora permite a visita em suas unidades para que você possa conhecer a opinião de quem está há mais tempo no negócio.A franqueadora que impede esse contato tem algo a esconder. Sempre investigue.