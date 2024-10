A pedra angular em uma construção é o elemento principal que define o seu fundamento, citada inclusive na Bíblia, onde Jesus é referido como a pedra angular em diversas passagens. Recentemente escutei do Cristian Figueiredo, CEO e fundador da Mr. Black Café, uma reflexão profunda sobre o universo do franchising em uma conversa comigo. O empresário destacou que o maior desafio de um franqueador é ser um "líder de líderes".





Essa afirmação, embora concisa, revela uma complexidade ímpar na relação entre franqueador e franqueado, onde ambos precisam exercer papéis de liderança, mas em diferentes níveis e com objetivos distintos determinando claramente que esse papel poderá determinar o sucesso de uma rede de franquias.

O franqueador, como o maestro de uma orquestra, define a melodia, a harmonia e o ritmo da marca. Ele é o responsável por criar um sistema de negócio comprovadamente eficaz, estabelecer os padrões de qualidade, desenvolver os produtos e serviços, e construir a identidade da marca. Além disso, o franqueador oferece suporte aos franqueados, fornecendo treinamento, ferramentas de gestão e assistência contínua. Para ser um líder de líderes, o franqueador precisa:



Inspirar: Transmitir a visão da marca e motivar os franqueados a se tornarem verdadeiros embaixadores da marca.



Empoderar: Delegar autoridade aos franqueados, permitindo que eles tomem decisões e assumam responsabilidades.



Desenvolver: Oferecer programas de treinamento e desenvolvimento para que os franqueados aprimorem suas habilidades de gestão e liderança.



Comunicar: Manter uma comunicação clara e transparente com os franqueados, garantindo que todos estejam alinhados com os objetivos da empresa.



Apoiar: Estar presente para oferecer suporte aos franqueados em momentos de dificuldade e celebrar os sucessos.





O franqueado, por sua vez, é o maestro de sua própria unidade. Ele é responsável pela gestão do dia a dia do negócio, pela equipe, pela satisfação dos clientes e pelos resultados financeiros. Para ter sucesso, o franqueado precisa ser um líder capaz de motivar sua equipe, tomar decisões estratégicas e superar desafios. As principais características de um franqueado de sucesso são:



Empreendedorismo: Ter iniciativa e proatividade para buscar novas oportunidades de crescimento.



Liderança: Inspirar e motivar sua equipe a alcançar os resultados desejados. Foco no cliente: Priorizar a satisfação do cliente e construir relacionamentos duradouros.



Disciplina: Seguir as normas e procedimentos estabelecidos pela franqueadora.



Adaptabilidade: Ser capaz de se adaptar às mudanças do mercado e às novas demandas dos consumidores.



A relação entre franqueador e franqueado é uma parceria estratégica, onde ambos os lados têm responsabilidades e benefícios. O sucesso da franquia depende da colaboração e do alinhamento de objetivos entre as partes, e por isso é necessário ensinar o novo franqueado a ser líder, no entanto, a liderança dupla no franchising apresenta alguns desafios, como:



Manter a unidade da marca garantindo que todos os franqueados sigam os padrões da marca e ofereçam a mesma experiência ao cliente.



Equilibrar autonomia e controle permitindo que os franqueados tenham autonomia para tomar decisões, mas ao mesmo tempo garantir que a marca seja protegida.



Gerenciar e resolver conflitos entre franqueados e entre franqueados e a própria franqueadora de forma justa e transparente.



Adaptar-se às mudanças acompanhando as mudanças do mercado e adaptar a estratégia da franquia de acordo com as novas necessidades dos consumidores.





Para os empresários que desejam transformar seus negócios em franquias, a liderança desempenha um papel fundamental no sucesso dessa transição. Um dos maiores desafios na formatação de uma franquia é criar um sistema que permita a replicação do sucesso do negócio original sem perder a essência da marca. Isso exige uma liderança estratégica por parte do franqueador, que deve ser capaz de estruturar processos, procedimentos e desenvolver programas de treinamento que preparem os franqueados para replicar o sucesso. No entanto, não basta apenas fornecer o modelo de negócio.





O franqueador precisa estar preparado para liderar uma rede de empresários que, em muitos casos, têm diferentes níveis de experiência e expertise. Um bom exemplo disso é a rede Fast Tennis, que tem se destacado no mercado de franquias ao oferecer um suporte robusto aos seus franqueados, capacitando-os para serem líderes em suas respectivas regiões.

Essa capacitação inclui desde o treinamento inicial até o acompanhamento contínuo, o que permite que os franqueados se tornem mais autossuficientes ao longo do tempo mas sem deixar de perceber a importância da franqueadora e da marca no sucesso do negócio. A chave para o sucesso está na construção de uma relação de confiança e parceria entre as partes, ainda que deva um ambiente com regras e consequências.





A liderança dupla no franchising é um desafio complexo, mas que, quando bem executada, pode gerar resultados extraordinários. O franqueador, como líder de líderes, tem a responsabilidade de criar um ambiente propício para o sucesso dos franqueados, enquanto os franqueados, como líderes locais, devem se dedicar a construir negócios prósperos e sustentáveis.