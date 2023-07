822

Feira não bateu o recorde de publico mas alcançou 61 mil visitantes, já se posicionando como a maior feira de franquias do mundo. (foto: ABF/Divulgação)

No último final de semana do mês de junho aconteceu mais uma edição da ABF Franchising EXPO. A Feira traz para o evento milhares de empresas e empreendedores do mercado de franchising.



Circulam pela feira entre os mais de 400 estandes, muitos empreendedores em busca de um modelo de negócio para chamar de seu; marcas que já estão no segmento e querem ampliar os seus negócios, em busca de franqueados; fornecedores para o franchising; grandes empresas já consolidadas e “famosas” que trazem inovações no segmento de franquias, etc.



O estande que fez o maior sucesso no evento foi o do Carrefour Express, lançando o modelo de franquias para lojas autônomas e de proximidade, similar às operações do Dia Supermercados. O Zé Delivery, empresa do grupo da cervejaria AmBev, chamou muita atenção lançando uma franquia para a venda de bebidas em geladeiras autônomas. Por fim, outro grande destaque foi o estande da School Of Rock, que levou instrumentos e bandas para o evento, fazendo muito barulho e garantindo muitas visitas.



A feira é importante para o crescimento e avanço do franchising e notoriamente o público estava muito bem qualificado, engajado e propenso a fazer negócio. Certamente é reflexo de um bom trabalho institucional para o segmento, mas, o evento também dividiu opiniões sobre o que poderia ser bem melhor. Mas, por quê?



Bom, vamos a alguns pontos:



Muitas marcas antigas não estavam na feira e, em contrapartida, havia grande quantidade de marcas novas o que pode vir a mostrar um alto número de consultorias emergentes – pessoas que nunca tiveram sucesso em nada - formatando e lançando negócios no mercado.



Outra questão a ser levada em consideração foi a baixa qualificação dos profissionais que estavam oferecendo um negócio. Ou seja, não tiveram uma consultoria adequada, um suporte e ensinamento necessários para que soubessem repassar as informações adequadas sobre o seu negócio. Muitas marcas queriam, desesperadamente, conquistar franqueados, mas, sem qualquer base de conhecimento para falar como o franchising funciona e todos os pormenores que envolvem a operação.



Um ponto muito importante que deve ser destacado também: ego. A vaidade é inimiga do sucesso dentro do franchising. Muitos franqueadores que estavam na Feira, que ainda são pequenos dentro do mercado, estavam “se achando”. Ninguém é perfeito e todos sempre possuem fragilidades e pontos a melhorar, certo? Ter pontos de vulnerabilidade faz parte do processo, cabe ter ao seu lado pessoas competentes e experts em franchising para ajudá-los a seguir no trilho de forma correta.



Para Leonardo Castelo, Co-Fundador da 300 Franchising, outro ponto a ser ressaltado foi a falta de novidades em relação aos palestrantes do evento. Sempre os mesmos, falando nada diferente. Entretanto, ele acredita que a Associação Brasileira de Franchising pode desenvolver um bom trabalho se aceitar as críticas como construtivas e pensar de forma diferente para 2024. “Comecem a olhar para as marcas pequenas com mais carinho, pois elas sofrem muito no início”, encerra.



ABF EXPO se consolidou como a maior feira de franquias do mundo, com mais de 61 mil visitantes mesmo não batendo o seu próprio recorde, pois em 2022 recebeu 66 mil visitantes, mas agora é trabalhar para fazer bonito em 2024, e certamente trará muita prosperidade com grandes saltos de crescimento para o franchising nos próximos meses.