Franchising em 2023 está a todo vapor

Gráfico demonstrando a forte alta do faturamento do franchising no primeiro trimestre de 2023. (foto: Associação Brasileira de Franchising)

O franchising segue em franco crescimento no Brasil. A Associação Brasileira de Franchising (ABF) apresentou os números do segmento no primeiro trimestre de 2023 e, mais uma vez, eles são extremamente positivos e expressivos.

De acordo com o relatório mostrado, houve um crescimento de 17,2% comparado ao mesmo período do ano anterior. Os dados mostram que o franchising está em plena evolução pós-pandemia.

O primeiro trimestre deste ano, na comparação com o de 2022, registra a melhor marca dos primeiros trimestres em uma série histórica de crescimento.

O setor que apontou o maior crescimento neste início de 2023 foi o de Hotelaria e Turismo, mostrando sua franca recuperação após o período pandêmicos. Houve um aumento de 37,5% em relação ao ano anterior, com faturamento superior a R$2 bilhões.

Em segundo lugar, o segmento que obteve mais sucesso no franchising foi o de Saúde, Beleza e Bem-estar, atingindo crescimento de 27% em comparação ao mesmo período de 2022. Foram mais de 6% de novas unidades chegando ao mercado e um faturamento superior a R$12 bilhões.

Segundo o relatório da ABF, cerca de metade das operações estão localizadas na rua, índice equivalente ao verificado em 2022. Em relação às operações em shopping, houve crescimento de mais de 2%, assim como as operações virtuais.

Gráfico demonstrando que 34,9% das pessoas que buscam uma franquia são de empresários que buscam novos empreendimentos. (foto: Associação Brasileira de Franchising)

Novos franqueados

Segundo os dados apresentados pela ABF, cerca de um terço dos novos franqueados são empresários em busca de novas oportunidades.

Houve um aumento significativo de novos empreendedores que são aposentados e buscam no franchising uma opção de seguirem inseridos no mercado e com a oportunidade de uma melhor renda.

O franchising segue em desenvolvimento, com saldo bastante positivo.