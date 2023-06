Crescimento acelerado e sustentável é possível

822

Crescimento exponencial (foto: Divulgacao Ibahia)

É fato que as franquias são uma boa opção para quem quer ingressar no mundo dos negócios. Afinal, elas possuem um modelo de negócios validado e, desta forma, garantem maior segurança para os empreendedores que decidem tomar esse caminho. Além de todas as vantagens que o franchising proporciona aos empreendedores, há também a credibilidade de estar sempre atento ao mercado e o que acontece de mais pontual e substancial no mundo.Quando falamos de franchising 4.0, o franchising de alto impacto com crescimento exponencial, é comum que as pessoas tenham em mente uma preocupação sobre a sustentabilidade daquele negócio. Acreditam que uma rede que cresce muito rápido não consegue se manter no mercado.Tivemos alguns exemplos de franquias no Brasil que apareceram, fizeram "um barulho" danado no mercado e, de repente, desapareceram. Entre elas podemos citar aquelas que abriram, ficaram um tempo e logo fecharam ou, então, aquelas que estavam sempre trocando de franqueados, ou mesmo trocando de franqueadora e, no fim das contas, sumiram.Mas, por que isso acontece? Porque cresceram de forma desordenada. Elas cresceram pouco estruturadas e deixaram de dar know-how às franquias, deixaram de ter uma performance ideal e, por isso, não se sustentaram. E isso é algo comum de vermos dentro do franchising. Por isso, quando nós, que trabalhamos com educação e consultoria em franchising, falamos de crescimento exponencial, crescimento rápido, acelerado, muitas pessoas condenam a nossa metodologia e este modelo de agilidade no mercado, pois acreditam que as marcas não conseguirão se sustentar. Porém, conosco, é bem diferente.E por que apostamos, sim, no modelo de franchising 4.0 e o crescimento exponencial? Porque junto à nossa consultoria, as marcas, ao mesmo tempo que crescem, possuem acompanhamento de todas as ferramentas de suporte, de práticas leves e eficientes e estão inseridas no conceito de gestão ágil para que possam funcionar, crescer, "fazer acontecer" e serem, assim, sustentáveis.Investimos muito em tecnologia para que a transferência de know-how também aconteça de forma acelerada, exponencial. A tese que nós temos de crescimento tradicional é aquela que a franquia que possui um crescimento lento, de forma gradual, passo a passo, precisa de um capital de giro muito grande, pois ela vai errar muito e vai ter que bancar uma estrutura de suporte muito pesada. Assim, ela tende a não ter capital compatível com o crescimento baixo e acaba falhando nos principais pilares do franchising: suporte, transferência de know-how e poder de barganha. Ela precisa crescer rápido para poder oferecer e devolver pra rede toda a tecnologia necessária para garantir a sustentabilidade do negócio. Para garantir todo o know-how que o negócio necessita. Afinal, a felicidade do franqueado deve ser o motor que sustenta o crescimento através do franchising, seja em sua forma mais lenta ou na mais acelerada.O Franchising 4.0 também é ESG. Através da tecnologia, das visitas virtuais, dos processos bem mapeados e desenhados, reduzimos deslocamentos e gastos desnecessários nas franquias. Para que se possa crescer rapidamente, as franquias precisam ser mais simples, com estruturas fáceis e leves. O fato é que, por isso, 80% das franqueadoras do franchising tradicional ficam pelo caminho. Isso ninguém te conta. Para uma marca ter sustentabilidade no mercado, é fundamental que tenha todo aporte, principalmente de gestão, poder de barganha, competitividade de custos e tecnologia, pra que se mantenha firme, competitiva e perene no mercado. E é por isso que nós damos o peixe e ensinamos a pescar.